В день рождения Героя России Минигали Шаймуратова в Уфе прошёл фестиваль патриотической песни «Время героев»

Руководитель региона возложил цветы к памятнику легендарного комдива. Напомним, скульптурную композицию открыли 11 октября 2022 года. Она посвящена воинам 112-й Башкавдивизии и всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину.

Глава Башкортостана также поздравил победителей Всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев», который Башкортостан принимает второй год подряд.

Радий Хабиров подчеркнул особую роль Минигали Шаймуратова в истории Отечества. Также Глава республики вручил медаль генерала Шаймуратова военнослужащим башкирского добровольческого отряда «Ватан».

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Ҡәҙерле дуҫтар, хөрмәтле ҡунаҡтар!

Дорогие друзья, уважаемые гости!

Приветствую вас на II Всероссийском конкурсе патриотической песни «Время героев».

В этом году он приурочен к памятной дате – 124-й годовщине со дня рождения командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России, генерал-майора Минигали Мингазовича Шаймуратова. Монумент на Советской площади, где мы сейчас находимся, посвящён сыну Башкортостана Минигали Шаймуратову и всем воинам, погибшим за Родину.

Мы учредили орден и медаль генерала Шаймуратова, чтобы награждать ими настоящих героев нашего времени. И сегодня я объявляю, что мы создаём Клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова. В прошлом году в День Республики мы открыли этот комплекс как место почитания памяти всех защитников Отечества. Здесь принимают присягу юные «шаймуратовцы». Отсюда в зону специальной военной операции отправляются добровольческие батальоны. Все они – достойные потомки наших народных героев Минигали Шаймуратова и Салавата Юлаева.

Сегодня мы даём старт ещё одному проекту – вахте памяти с почётным караулом. Каждую субботу, независимо от погоды, весной и летом, осенью и зимой у памятника будет стоять почётный караул. Первыми это право получили лучшие юнармейцы.

Дорогие друзья!

Советская площадь стала любимым местом наших горожан. Здесь проходят культурные форумы, концерты, мероприятия. Здесь играют дети, ради которых сейчас сражаются наши воины.

В сегодняшнем конкурсе участвуют представители многих регионов. Поддержать нас и порадовать своим творчеством приехали наши большие друзья – известные артисты России.

Патриотическая песня сегодня важна для нас как никогда. Сердечно благодарю всех участников конкурса и приглашённых гостей! Желаю мира, добра, успехов!

И пусть несгибаемый дух легендарного генерала придаст всем нам уверенности в победе.

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В гала-концерте Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» приняли участие музыканты и поэты-песенники. В этом году поступили 403 заявки из 22 регионов России. Жюри возглавила заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Радий Хабиров вручил награды лауреатам конкурса. В номинации «Автор слов» первое место разделили Сагит Якупов из Мечетлинского района и Александр Десяткин из Кушнаренковского района. Лучшим композитором стал Сергей Сараев из Архангельской области. Победу в номинации «Автор песни» присудили Ольге Плотниковой из Приморского края.

Праздник продолжил концерт мастеров искусств республики. Перед гостями выступили творческие коллективы и заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков совместно с хором Башкирского государственного театра оперы и балета.