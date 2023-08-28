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28 Августа , 09:01

В Санкт-Петербурге прошёл модный показ одежды из Башкирии

Жителям Северной столицы на модном показе продемонстрировали одежду, сшитую на предприятиях легкой промышленности Башкортостана. Мероприятие посетили глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге прошёл модный показ одежды из Башкирии
В Санкт-Петербурге прошёл модный показ одежды из Башкирии

Как пояснили организаторы мероприятия, в основу концепции легли идеи историко-культурной общности Санкт-Петербурга и Башкирии, уважение к традициям и духовным ценностям обоих регионов. Одновременно шоу отразило стремление к прогрессу, инновациям и новаторству.

В показе мод приняли участие такие бренды республики, как «Агидель», «Заспорт», «Sahara», «Салават», «Альбина Жершицина», «Helen Grey», «Home», «Коминтерн», «Adel G».

Демонстрацию одежды сопровождали арт-диджеинг и трансляция видеоряда, в котором был отражен национальный колорит республики.

Напомним, что показ мод состоялся в рамках Дней Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге, которые стартовали 25 августа и завершаются сегодня, 27 августа.

Башкирия представила в северной столице ярмарку ремеселэтнодворик. Также вчера состоялось подписание ряда соглашений о взаимодействии в сфере туризмакультурыпромышленности. На Дворцовой площади развернулась большая концертная программа. С номерами выступили известные артисты Ильдар и Аскар Абдразаковы, а хедлайнером выступил Николай Басков, который дал интервью нашему корреспонденту.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

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