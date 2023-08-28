Встреча с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо

В.Путин: С чего начнём, Владимир Васильевич?

В.Сальдо: Сначала доложу результаты работы.

Вчера состоялось заседание рабочей группы под председательством Хуснуллина Марата Шакирзяновича по вопросам завершения ликвидации аварийной ситуации после прорыва Каховской плотины, который подлым путём совершила киевская власть – подорвала, знала, что это им ничего не даст в военном положении, но тем не менее это было совершено.

И всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений, ведомств – федеральных, наших, – последствия этой большущей аварии практически ликвидированы. Это всё, что касается нижней части Днепра, там 17 населённых пунктов, вся 15-километровая зона, которая находится от линии Днепра, там Днепр идёт в своём природном русле. Восстановлено электроснабжение, восстановлено газоснабжение, дороги, которые размыло, связь – абсолютно всё. И это привело к тому, что люди начали возвращаться.

В.Путин: Дай бог.

Надо знаете что, Владимир Васильевич, надо, конечно, смотреть по каждой семье. Обязательно, я Вас очень прошу, индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае – я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях, – в каждом конкретном случае есть свои нюансы.

В.Сальдо: Да. Как раз выплачено уже более 300 миллионов денег разной помощи: есть 10 тысяч, есть 50 тысяч, есть 100 тысяч – в зависимости от материального ущерба.

Владимир Владимирович, сначала, после всего того, что произошло, было у людей какое-то состояние оцепенения, но потом благодаря такой работе, помощи мы почувствовали просто сильное плечо сильной семьи, и люди просто-напросто уже ждали, пока вода сойдёт, и начали туда возвращаться и восстанавливать своё жильё сами. И эта беда ещё больше объединила, ещё больше убедились в том, что Россия – великая страна и в ней никто никого не бросает.

Поэтому благодаря Вашему контролю – Вы постоянно звонили, спрашивали, интересовались, – благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех, Администрации Президента… Все уделяли огромнейшее внимание.

Всё-таки вчера уже было принято решение: чрезвычайная ситуация заканчивается, она остаётся локальной – была федерального уровня, [теперь] локальная, мы оставим её в 15-километровой зоне. В общем-то, задача выполнена. Огромнейшее спасибо.

В.Путин: Надо помогать восстанавливать жильё, потому что – хорошо, деньги деньгами, но ещё стройматериалы, транспорт, очень много вопросов. По документам наверняка много вопросов.

В.Сальдо: Утонули у многих же.

В.Путин: Я же про это и говорю. Поэтому нужно просто внимательно подойти к каждому, к каждой семье.

В.Сальдо: Спасибо.

Люди Вам передают самый большой привет. Когда я приезжаю, выхожу на улицу, первое – это слова поддержки. Никто ничего не просит: мы тут сами, нам только дайте материалы.

В.Путин: Да, я знаю.

В.Сальдо: 57 человек мы потеряли там всё-таки, утонули. 57 смертей. Потом всех нашли, но 57 человек эта беда всё-таки унесла.

В.Путин: Надо помочь семьям погибших обязательно.

В.Сальдо: Да. По Вашему Указу там у нас есть право семьям погибших, умерших оказывать помощь.

В.Путин: Вы просто проконтролируйте, чтобы всё дошло, потому что указов много, а не всегда всё доходит.

Что с самой станцией-то?

В.Сальдо: Сейчас больно на всё это смотреть, признаюсь, да и Вам больно – тогда же звонили сразу же, в первые дни, 6 июня всё произошло.

Станции практически нет, плотина размыта. Но если смотреть с точки зрения инженерии, она, как и всё другое, подлежит восстановлению, и это восстановление, очевидно, возможно после прекращения активных действий, потому что всё-таки обстрелы продолжаются, и та сторона ведёт себя просто самым наглым образом: уже маленькими FPV-дронами бросают даже на легковые автомобили небольшие такие гранатки.

Но с ними уже тоже научились бороться – и наши военные, и те, кому положено с этим бороться, уже придумали «противоядие» против всего этого. «Противоядие» бывает очень даже простое, народ смекалистый – и военные, и подразделения. У нас там есть добровольческий батальон имени Маргелова, командование хвалит его работу, они научились сбивать эти дроны: когда они ниже летят, просто-напросто обычное стрелковое оружие – охотничье ружьё, дробью сбивают.

Возникла задача, вызывающая сложность через восемь-девять месяцев: всё-таки в связи с понижением уровня воды Днепр ушёл в свои берега, а за все эти годы работы Каховской плотины, Каховского водохранилища бо́льшая часть населённых пунктов, которые находились выше плотины, брали воду за счёт повышения внутренних горизонтов, и система мелиорации, которая была построена, она осталась цела.

Сейчас в Каховском и Северо-Крымском магистральном каналах вода ещё остаётся, и за счёт этой воды снабжаются населённые пункты. Но, по расчётам, этой воды хватит месяцев на восемь.

Сейчас проводятся изыскательные работы, изучаются варианты на время – всё равно когда-то настанет время, всё будет восстановлено, но пока так: изучается возможность добычи воды из других горизонтов. Работают геологи, смотрят, как скважины бурить, как воду передавать и каким образом снабжать населённые пункты.

Поэтому у меня есть одна просьба. Можно я с ней обращусь?

В.Путин: Да, конечно.

В.Сальдо: Есть план социально-экономического развития [Херсонской области], утверждённый весной, [федеральный проект] «Чистая вода» – там предусмотрены эти работы. В связи с тем, что… Вы знаете об этом, есть всемирно известный заповедник «Аскания-Нова», там есть Институт животноводства, там есть посёлок Аскания-Нова, где-то около шести тысяч человек там живёт, – водопровод сделан ещё давным-давно из асбестоцементных труб и на муфтах, которые сейчас вообще СНиПом запрещены. Всё заросло, мы пытаемся его ремонтировать, но не получается.

Есть просьба ускорить этот процесс, там деньги подъёмные, я разговаривал с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным], просьба ускорить процесс, чтобы это было сделано именно уже в этом году.

В.Путин: Ладно, рассмотрим.

Извините, а здесь у Вас это что за карта?

В.Сальдо: Перехожу к перспективному планированию.

В связи с тем что на сегодняшний день зерновая сделка уже отсутствует, есть предложение возобновить торговый путь, который, когда я ещё работал мэром, в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Чёрном море до Зонгулдака, там есть город Зонгулдак, и до Стамбула ходил паром, паромная переправа работала, и было более 1200 иностранных судозаходов.

Паромы брали на борт «тиры» [TIR], большегрузные автомобили. В общем-то, им или вокруг всего Чёрного моря надо было ехать – или с той стороны, или с той стороны, – а тут напрямую всего 295 миль до Зонгулдака.

Зонгулдак является городом-побратимом Херсона, это единственный город в Турции, который добывает каменный уголь. Там есть шахты, и там есть порт.

Если эту паромную переправу восстановить сейчас, её действие, тогда получается, что у нас появляются новые торговые пути, абсолютно новые – по прямой там быстро, 20 часов всего. Я сам на том пароме пересекал Чёрное море напрямую и бывал в Зонгулдаке. Мы можем тогда эти дороги, которые здесь показаны, они могут перехватить ту часть…

Кстати говоря, могу похвастаться: уже 1,5 миллиона тонн собрали зерновых.

В.Путин: Много.

В.Сальдо: Всё равно земля даёт свои плоды, их же надо транспортировать куда-то. Вот прямой путь, возобновление – перед встречей с Президентом Турции. Может быть, обсудить этот вопрос.

В.Путин: Хорошо.

В.Сальдо: Даже больше не наше [предложение].

В.Путин: Понимаю, региональное. А это что [на карте]?

В.Сальдо: Это вторая часть предложения по развитию. Это Арабатская стрелка, на которой сейчас мы начали строительство тех административных зданий и сооружений по Вашему поручению.

Практически все здания уже близки к завершению. Единственная проблема в том, что, когда мы начинали всё это делать, территория не была опасна для подлёта ракет. Сейчас «Стормшэдоу» достаёт, уже были поражения.

Предложение какое? По Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка всё равно соединена с Крымом, по ней там 130 километров.

Дорогу берётся делать компания, которая не требует бюджетных средств, за счёт 105-го закона ФКЗ, где можно сделать это на концессионных условиях. Предложение поддержать их – бюджет не просят.

В.Путин: Нужно посмотреть экологическую составляющую, конечно.

В.Сальдо: Уже всё отработали. Там же есть дорога. До населённого пункта Стрелковое она есть, а дальше стрелка, коса, сужается, и там материковая дорога, песок, мы по ней ездим.

В.Путин: То есть она существует, вопрос только в том, чтобы привести её в нормативное состояние.

В.Сальдо: Да.

Сейчас её используют военные. О работе с военными я расскажу потом.

В.Путин: Хорошо, ладно.

В.Сальдо: Такое письмо тоже – просьба поддержать.

В.Путин: Хорошо.

В.Сальдо: Потом рекреационная зона, та, что в кластере у нас есть, она будет иметь развитие.

И немножко о выборах.

В.Путин: Да, конечно.

В.Сальдо: Да, немножко о выборах. Идёт подготовка к самому избирательному процессу. Ещё раз, Владимир Владимирович, действительно, уровень поддержки Ваш растёт. Да, чуть-чуть было после всех этих событий, но сейчас люди убедились, и у нас народ, в общем-то, верит в руководство и считает, что сила и крепость – это залог успеха будущего. Мужество, с которым они всё это воспринимают, тоже не может не радовать.

В.Путин: Это точно.

В.Сальдо: И поэтому подготовка к выборам идёт полным ходом. Уровень доверия высок, очень высок – и у «Единой России». Здесь отдельная благодарность самой большой политической силе, которая ни одного дня, подчёркиваю, ни одного дня после освобождения Херсонской области не пропустила на территории: и воду возят, и помогают просто людям, населению, гуманитарные центры созданы. Практически везде волонтёры присутствуют, причём с горящими глазами, хотят помогать людям, хотят участвовать в историческом процессе, не ради галочки, что я вот там побывал, а по-настоящему.

Поэтому избирательный процесс готов. Система мобильного избирателя – новая система, дающая возможность даже тем, кто не находится в своих домах, домовладениях, могут через эту систему зарегистрироваться и проголосовать в любой точке Российской Федерации.

Я сам воспользовался, два дня назад уже зарегистрировался. Я же живу-то в Херсоне, я прописан в Херсоне, но, поскольку я временно проживаю не в Херсоне, но на территории Херсонской области, я уже зарегистрировался, уже имею право голосовать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу тоже сказать спасибо, что всё идёт вперёд, всё развивается.

В.Путин: Хочу пожелать Вам успехов в реализации своих пассивных и активных избирательных прав.

В.Сальдо: Спасибо.

В.Путин: Работаете Вы активно в прямом смысле этого слова, но по проблемным вопросам, конечно, напрямую с людьми надо связываться. И уверен, что Вас поддержат.

В.Сальдо: Спасибо.