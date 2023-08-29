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29 Августа , 15:28

О новом порядке проведения медико-социальной экспертизы

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) будет проходить по новому формату — без доступа к личным данным человека, исключительно на основании медицинских сведений. Это поможет сделать процедуру максимально объективной

О новом порядке проведения медико-социальной экспертизы
О новом порядке проведения медико-социальной экспертизы

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 года.

Направления на проведение экспертизы будут распределяться между бюро всех регионов Российской Федерации, независимо от места жительства и нахождения самого человека. А результаты будут приходить в личный кабинет на Госуслугах или почтовым отправлением.

Если человек не согласен с вынесенным решением МСЭ — его можно обжаловать в Главном бюро медико-социальной экспертизы.

Обратите внимание, способ прохождения МСЭ (очно или заочно) можно выбрать еще в поликлинике https://vk.cc/cqvakE. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, так как данные передаются между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступают в личный кабинет на Госуслугах.

Единый контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1

Официальный сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы Башкортостана: https://vk.cc/cqvamj

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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