О новом порядке проведения медико-социальной экспертизы

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2024 года.



Направления на проведение экспертизы будут распределяться между бюро всех регионов Российской Федерации, независимо от места жительства и нахождения самого человека. А результаты будут приходить в личный кабинет на Госуслугах или почтовым отправлением.



Если человек не согласен с вынесенным решением МСЭ — его можно обжаловать в Главном бюро медико-социальной экспертизы.



Обратите внимание, способ прохождения МСЭ (очно или заочно) можно выбрать еще в поликлинике https://vk.cc/cqvakE. Благодаря электронному взаимодействию больше не нужно приносить справки и документы, так как данные передаются между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступают в личный кабинет на Госуслугах.



Единый контакт-центр: 8 (800) 1-00000-1



Официальный сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы Башкортостана: https://vk.cc/cqvamj



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