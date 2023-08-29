Встреча с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко

В.Путин: Начнём с социально-экономической ситуации в целом. Пожалуйста.

В.Хоценко: Добрый день, Владимир Владимирович!

Я подготовил короткую презентацию, хотел начать с социально-экономического развития региона в целом. C последней нашей встречи прошло пять месяцев, как Вы предложили мне стать временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Удалось детально познакомиться с регионом, его потенциалом, планами в целом и потребностями населения.

Почти два миллиона жителей, город-миллионник, город – промышленный гигант, город трудовой доблести. Всё у нас представлено: и промышленность, и сельское хозяйство, и развиваем другие новые направления, о них скажу.

Что касается промышленности, то, слава богу, сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растём на семь процентов. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас всё получается.

Что касается оборонки, у нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем: 50 миллиардов рублей выручки ‒ это в два раза больше, чем за прошлый год.

Сегодня, если говорить про ОПК, мы продолжаем выполнять поручение по набору дополнительных специалистов, 30 тысяч человек у нас сегодня в отрасли работает. На 10 тысяч прибавили людей за два года.

Что касается сельского хозяйства, то, несмотря на сложную погоду, Вы знаете, что в Сибири теплеет больше всего в мире, если сравнивать в целом, то у нас…

В.Путин: Более быстрыми темпами это происходит.

В.Хоценко: Да. Катаклизмы разные есть: и затопления, и суховеи, и засуха. Но, несмотря на это, мы, Владимир Владимирович, свои три миллиона тонн зерна планируем собрать точно, уже видим эти планы.

Что касается мяса, растениеводства, по остальным направлениям, мы нигде не снижаемся: ни по молоку, ни по яйцу, ни по другим направлениям. Мы везде свои направления вытаскиваем и цифры создадим.

Что касается нового направления, что удалось придумать за пять месяцев, это из прошлой работы со Ставропольского края – теплицы, закрытый грунт. У нас [большое] количество солнечных дней – мы входим в десятку в целом по регионам по солнцу, и за счёт световых дней мы можем уменьшить потребление электроэнергии, соответственно, – достаточно долгий световой день. Нами заинтересовалась одна крупная компания, называется она «Эко-культура» – это самая большая компания в стране по производству овощей закрытого грунта. Мы сегодня идём в этом направлении. Это 60 гектар, 30 миллиардов рублей инвестиций, 1000 человек планируют работать.

Дмитрий Николаевич Патрушев у нас был, рассказал ему о проекте, он нас поддержал. Мы сегодня включаемся в реестр Минсельхоза и будем претендовать на льготное финансирование. Мы считаем, что можем не только Омскую область накормить, но и в целом Урал, Сибирь и Дальний Восток. Такое вроде экзотичное направление, но оно у нас точно пойдёт.

Логистика ‒ сегодня прямо красной нитью проходит, потому что и Транссиб через нас идёт, прямо через Омск, и автомобильные магистрали, и авиация, и по Иртышу логистика также существует и в Казахстан, и в Китай. Мы сегодня занимаемся логистическим потенциалом, привлекли инвесторов. Планируем полностью обеспечить внутренние потребности Омской области в логистике. Мы за три года создадим 200 тысяч квадратных метров логистических площадей ‒ это три тысячи рабочих мест, 17 миллиардов рублей инвестиций ‒ и закроем потребность во внутренней логистике, имеется в виду обеспечение всех федеральных сетей в Омской области полностью.

Как это работает? Сегодня даже наши производители продуктов производят продукцию и, чтобы попасть в федеральные сети, едут сначала в Новосибирск и потом возвращаются к нам обратно. Так неправильно. Мы эту проблему закроем. Дальше смотрим на свой потенциал с крупнейшими логистическими компаниями и будем создавать логистические парки для того, чтобы использовать нашу географию и создавать у нас распредцентр, чтобы идти ниже: на Казахстан, на Дальний Восток и на Китай.

Что касается жилья, то здесь Марат Шакирзянович Хуснуллин нам сильно помогает. Мы все правительственные программы и инфраструктурные кредиты, и специальные казначейские кредиты используем. Помимо наших строителей привлекли трёх крупных федеральных застройщиков, за десятилетку планируем только с федеральными застройщиками по масштабным инвестпроектам два миллиона квадратных метров построить, 150 миллиардов инвестиций. И что очень важно, пять процентов от всех квартир застройщики нам отдадут, а мы их передадим населению, кто в этом нуждается. Это дети-сироты, аварийка…

В.Путин: Дети-сироты ‒ там большая очередь.

В.Хоценко: Большая очередь – восемь тысяч человек.

Что касается национальных проектов, то мы во всех нацпроектах принимаем участие. Здесь спасибо Правительству, Владимир Владимирович, Вам спасибо за эти возможности.

В части образования мы создаём сегодня и «точки роста», и технопарки, «кванториумы». По школам немножко, конечно, у нас было замедление. Мы всего одну школу построили в 2020 году на 1122 места, но мы сегодня – каждую неделю сам провожу штаб обязательно, по субботам, как Марат Шакирзянович на штабах нас тренирует постоянно, – обязательно проводим штаб, объезжаем все школы. В этом году планируем четыре новые школы построить. Такого никогда в регионе не было за десятилетие. На следующий год ещё четыре школы введём.

По капремонту у нас тоже было проседание. Мы всего четыре школы на капремонт получили. Сейчас ситуацию выправляем. Здесь Кравцову Сергею Сергеевичу тоже огромное спасибо. 21 школу мы уже «выиграли». Сегодня подали ещё заявку в Минпросвет на 46 школ. Тоже очень надеемся получить максимальное количество школ и капитально отремонтировать.

Кстати, недавно была встреча во Владивостоке с Председателем Правительства России Мишустиным Михаилом Владимировичем. Обратился – у нас не хватало средств на доукомплектование одной из школ, 217 миллионов. Поддержали, эти деньги доведут до нас.

Дорожный фонд. Здесь тоже всё у нас слава богу. Мы прирастаем, у нас практически дорожный фонд уже 20 миллиардов рублей. Нам удаётся и больше дорог вводить: 25 километров новых дорог мы в этом году введём, 280 отремонтируем.

Большие проекты также удаётся реализовывать. Я их отобразил здесь на слайде. Один из них очень важный – это реконструкция участка дороги: две полоски в четыре полоски превращаем.

В.Путин: Это на Казахстан?

В.Хоценко: Нет, это на Новосибирск. Это шесть километров в Новосибирск.

В.Путин: Это до границы с Новосибирской областью, да?

В.Хоценко: Нет, Владимир Владимирович, это выезд из города Омска. Он всегда был проблемным – там было много аварий, огромное количество транспорта. Но тоже Председатель Правительства здесь помог. Я обратился – 300 миллионов рублей мы получаем, и в этом году осенью мы полностью сдаём этот объект.

В.Путин: Это реконструкция, да?

В.Хоценко: Это реконструкция – из двухполосной в четырёхполосную.

Что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович, омичи ‒ очень патриотичные люди. У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции: это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошёл, и контрактники.

Мы сегодня предусмотрели помимо федеральных 195 тысяч, так называемые президентские выплаты, мы ещё 250 своих доплачиваем: 100 тысяч единовременно и 50 тысяч в течение трёх месяцев, каждый месяц. Для чего мы это делаем? Для того чтобы на слаживании зарплата была 200 тысяч, потому что там у них 50 сейчас, у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тысяч, если раскидываем на три месяца, получается по 200 тысяч.

Это сравнимо с той зарплатой, которую ребята получают, находясь непосредственно в зоне специальной военной операции. Мы сегодня план немножко недотягиваем, но за последние три месяца мы очень сильно выросли. Люди идут и сегодня принимают участие в спецоперации.

Что касается семей, то мы здесь максимально, как Вы и поручали, каждым конкретным случаем занимаемся. Фонд «Защитники Отечества»: мы Ваше поручение вовремя выполнили, 31 мая мы запустили фонд, он у нас в центре города находится. Мы уже две тысячи запросов отработали, стараемся никого из семей с бедой не оставить, то есть любую жизненную ситуацию через себя полностью протянуть и оказать максимальную поддержку.

У нас очень интересная инициатива получилась. У нас был руководитель нашего [Федерального] агентства по делам национальностей, мы создали в этом году – причём эта инициатива была снизу – межконфессиональный и межнациональный гуманитарный центр. Что это такое? Там присутствуют от всех наших национальностей – у нас их много: и татары, и казахи, и украинцы, и белорусы, и русские – представители в этом центре, мы формируем грузы и отправляем практически каждую неделю в зону специальной военной операции. У нас склад есть свой в Луганске, комплектуем его – всё, что необходимо для ребят. Кроме того, помогаем всем новым регионам. Белгородской области помогаем, потому что сложно, обстреливают часто, и с Вячеславом Владимировичем Гладковым постоянно на связи, стараемся всё, что нужно, отправлять.

Что касается выборов, Владимир Владимирович, то сегодня я проехал большую часть муниципалитетов. У нас 32 района, посетил уже 22 района. Постараюсь до выборов проехать все районы, чтобы никого не обделить. С людьми встречаюсь, по 200, по 300, по 500 человек собираем. Каждую проблему стараемся через себя пропустить. Там, где можем решить, сразу решаем, где нет – говорим правду. Если не можем, объясняем почему, если можем, но нужно время, тоже говорим, в какие сроки.

Команда сегодня подобралась нормальная, рабочая, немножко мы её укрепили кадрами, из Донецка люди приехали, с кем вместе работали в Минпромторге. Как Вы и поручали, упор делаем на местные кадры.

Помните, Вы приглашали, я участвовал в [заседании] набсовета [АНО] «Россия – страна возможностей». Мы запустили наш кадровый конкурс. Сегодня определяемся с названием, побеждает пока «Омская область: ПРОдвижение», это как «Лидеры России», наш, региональный. И в сентябре мы запускаем. Очень рассчитываем за счёт тех ребят, кто поучаствует в конкурсе, обновить свою команду, усилить ее. Очень много желающих. Это то, что Вы поддержали, мы ещё называем его президентским региональным кадровым конкурсом.

В.Путин: Что я хочу сказать? Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам Вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач – это, конечно, улучшение экологической ситуации.

ЖКХ, сети ЖКХ, Вы сами упомянули об обманутых дольщиках – две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца.

Есть много и других вопросов, это понятно. Они наиболее острые, они сложные, я понимаю, но решаемые. Надо работать с теми загрязнителями, которые функционируют. У нас есть соответствующие программы, есть законы, принятые на этот счёт. Сейчас не буду всё воспроизводить, Вы и так всё знаете, и производственники всё знают. Нужно добиваться того, чтобы они исполняли все требования, предъявляемые законом.

Есть и другие вопросы. Сейчас давайте подробнее поговорим об этом.

А в целом, я считаю, ещё раз хочу это повторить, старт хороший, и напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и Ваши шансы на то, чтобы люди Вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область.