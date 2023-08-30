С 1 сентября 2023 года школьники и студенты Башкортостана, которые учатся очно, смогут приобретать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда Башкортостанской ППК

Учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают льготный статус. Школьникам – справку из школы, студентам – студенческий билет.



В документах должны быть указаны – ФИО ученика, реквизиты, юридический адрес образовательного учреждения, номер, дата и действующий период обучения. Они должны быть заверены печатью и подписью руководителя.



Оформить льготный билет можно также и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» https://vk.cc/co1obi. Возможность приобретения льготного проездного через приложение появится на следующие сутки после регистрации.



Скидка действует до 15 июня 2024 года.



Подробности – на сайте Башкортостанской ППК: https://vk.cc/cqw3iZ



Адреса билетных касс: https://vk.cc/cqw3jz



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