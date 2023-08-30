+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
30 Августа , 13:48

С 1 сентября 2023 года школьники и студенты Башкортостана, которые учатся очно, смогут приобретать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда Башкортостанской ППК

Как оформить билет со скидкой?

С 1 сентября 2023 года школьники и студенты Башкортостана, которые учатся очно, смогут приобретать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда Башкортостанской ППК
С 1 сентября 2023 года школьники и студенты Башкортостана, которые учатся очно, смогут приобретать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда Башкортостанской ППК

Учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, которые подтверждают льготный статус. Школьникам – справку из школы, студентам – студенческий билет.

В документах должны быть указаны – ФИО ученика, реквизиты, юридический адрес образовательного учреждения, номер, дата и действующий период обучения. Они должны быть заверены печатью и подписью руководителя.

Оформить льготный билет можно также и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» https://vk.cc/co1obi. Возможность приобретения льготного проездного через приложение появится на следующие сутки после регистрации.

Скидка действует до 15 июня 2024 года.

Подробности – на сайте Башкортостанской ППК: https://vk.cc/cqw3iZ

Адреса билетных касс: https://vk.cc/cqw3jz

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика