С помощью налогового вычета студенты Башкортостана могут вернуть часть денег за своё обучение. Форма обучения может быть любой

Для этого студенту нужно параллельно официально работать и платить налоги.



Налоговый вычет можно получить на следующий год после оплаты обучения.



Образовательное учреждение должно быть лицензированным.



Все платежные документы и договор должны быть оформлены на налогоплательщика.



Студенты могут оформить налоговый вычет на сайте ФНС или на Госуслугах, а также лично прийти в налоговую инспекцию или МФЦ.



Напомним, вернуть деньги можно не только за собственное обучение, а также за обучение своего ребенка, брата или сестры, подопечного. Не важно, садик это, вуз, автошкола или курсы иностранного языка — главное, чтобы у учреждения была лицензия. Получить вычет может любой совершеннолетний гражданин России, который работает и платит налоги:



→ за очное обучение своего ребенка или нескольких детей до 24 лет;



→ за очное обучение своего подопечного или нескольких подопечных до 18 лет;



→ за очное обучение своих бывших подопечных до 24 лет после прекращения опеки;



→ за очное обучение своего брата или сестры до 24 лет, даже если у вас только один общий родитель;



→ за обучение у репетитора, только если он зарегистрирован как ИП и в коде ОКВЭД указал образовательную деятельность.



Контакт-центр ФНС России: 8 (800) 222-22-22



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