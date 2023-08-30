+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
30 Августа , 20:00

Стартовал второй сезон проекта «Национальность.ru»

Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации совместно с АНО «Институт развития интернета» реализует проект «Национальность.ru».

Он реализуется уже второй год и представляет собой видеоролики, в каждом из которых освещают традиции и культуру одной из 193 национальностей, проживающих на территории России, передает Федеральное агентство по делам национальностей.

Новое российское тревел-шоу «Национальность.ru» в развлекательной форме помогает узнать поближе и понять другие народы. Проект сделан ярко и красочно, в современном стиле. Рассказывая об общих ценностях, проект объединяет людей, представителей разных народов и конфессий.

В тревел-шоу «Национальность.ru» в необычном формате рассказывают о языках народов России. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов об избранных регионах.

Архив тревел-шоу постоянно пополняется. Посмотреть выпуски можно и в социальных сетях по следующим ссылкам:

  Одноклассники - https://ok.ru/group/61675090804821

  ВКонтакте - https://vk.com/nationalityru

  RUTUBE - https://rutube.ru/channel/25309004

  Дзен - https://dzen.ru/nationalityru

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика