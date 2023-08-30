Стартовал второй сезон проекта «Национальность.ru»

Он реализуется уже второй год и представляет собой видеоролики, в каждом из которых освещают традиции и культуру одной из 193 национальностей, проживающих на территории России, передает Федеральное агентство по делам национальностей.



Новое российское тревел-шоу «Национальность.ru» в развлекательной форме помогает узнать поближе и понять другие народы. Проект сделан ярко и красочно, в современном стиле. Рассказывая об общих ценностях, проект объединяет людей, представителей разных народов и конфессий.



В тревел-шоу «Национальность.ru» в необычном формате рассказывают о языках народов России. Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России, определиться с местом для отпуска и избавиться от стереотипов об избранных регионах.



Архив тревел-шоу постоянно пополняется. Посмотреть выпуски можно и в социальных сетях по следующим ссылкам:



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