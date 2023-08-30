Встреча с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым

В.Путин: Пожалуйста, Дмитрий Васильевич, как ситуацию в целом оцениваете?

Д.Аристов: Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить Вас за возможность доложить о результатах основных направлений деятельности службы за истекший период.

Как я Вам докладывал ранее, в службе в 2020–2021 годах проводилась комплексная реформа, связанная с изменением правового статуса сотрудников. Реформа успешно проведена, переназначена 51 тысяча человек. Сейчас на плановой основе идёт комплектование уже по новым условиям, более жёстким, как для сотрудников правоохранительных органов.

В.Путин: Сколько всего у вас сотрудников?

Д.Аристов: У нас 66 тысяч сотрудников, штатная численность, а всего служба – более 85 тысяч человек и 2700 структурных подразделений по всей стране.

Аналогичная работа проделана и в новых субъектах Российской Федерации: в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. В соответствии с Вашими указами с 1 января текущего года созданы главные управления по всем субъектам Российской Федерации, сейчас идёт комплектование. Общая штатная численность – 2,5 тысячи сотрудников, уже 50 процентов укомплектовано. Комплектование идёт смешанное – и местными кадрами, и с привлечением сотрудников из других регионов нашей страны, поэтому эта работа начата.

В соответствии с федеральными конституционными законами о принятии этих субъектов в состав Российской Федерации переходного периода в нашей сфере не предусмотрено. Мы с первого же дня, с октября, в полном объёме в соответствии с нашим законом осуществляем две самые основные функции. [Первая –] обеспечение установленного порядка деятельности судов на этих территориях, 63 суда в 73 зданиях. Сейчас, конечно, Судебный департамент, Верховный Суд принимают меры к обеспечению судебной защиты прав граждан и в других местах, районах, в основном в Запорожской и Херсонской областях, наша задача – своевременно скоординировать с ними работу и обеспечить безопасность судебной системы.

Кроме того, в полном объёме применяется законодательство об исполнительном производстве. Оперативно с помощью депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Минюста был принят в декабре прошлого года специальный закон о применении закона об исполнительном производстве на этих территориях, и сейчас он в полном объёме применяется.

Особенностью этого закона является то, что не принимаются к исполнению судебные решения о взыскании кредитных долгов с населения, которые получали в банках Украины, а также в бюджет Украины. Поэтому эти долги с граждан взыскиваться не будут.

В.Путин: Люди знают об этом?

Д.Аристов: Люди, конечно, знают об этом. Закон 29 декабря Вами подписан, с 9 января вступил в силу. С помощью наших сотрудников идёт разъяснительная работа. И буквально недавно Вами подписан закон о запрете на осуществление коллекторской деятельности на территории новых субъектов Российской Федерации по долгам, которые возникли до 30 сентября 2022 года. То же самое, это долги, которые были в основном украинские, теперь возврат просроченной задолженности коллекторскими способами пока там до 2026 года запрещён.

Реформа проводилась не [только] для того, чтобы, – конечно, это очень важно, – повысить социальный статус, гарантии сотрудников (средняя зарплата выросла буквально на 90 процентов и составляет 73 тысячи рублей), но в первую очередь для повышения эффективности деятельности. И 2021-й, а особенно 2022 год говорит о том, что эффективность повышается.

У нас есть такой большой показатель, как общий объём взысканий. Так вот, за последние два года он увеличился на две трети и за прошлый год перевалил критическую цифру – 1 триллион рублей. Мы взыскали 1100 миллиардов рублей. За последние два года валовое взыскание увеличилось на 400 миллиардов рублей. Это, естественно, очень значимый показатель. Хотя есть ещё над чем работать, конечно, и органы прокуратуры указывают нам на недостатки, но мы тем не менее стараемся все наши функции своевременно и добросовестно выполнять.

Кроме того, исполняются также и социальные обязательства, которые определяются к нам на принудительное исполнение. Такой же прорывной рост взыскиваемости по алиментным платежам. Например, по сравнению с 2021 годом мы в полтора раза нарастили взыскания в 2022 году. В общей сумме взыскали 48 миллиардов.

В.Путин: В полтора раза?

Д.Аристов: Да, с 33 миллиардов в 2021-м до 48 миллиардов в 2022 году. Это как раз, мы полагаем, анализ ситуации, что это результаты реформы, повышения социальных гарантий сотрудников. Понятно, что текучесть кадров, конечно, снизилась почти в три раза – это стабильность состава, но нагрузка на людей повышается, ответственность повышается. Многие сотрудники, конечно, не выдерживают, увольняются, но приходят новые. То есть идёт становление кадрового состава, которое в перспективе двух-трёх лет позволит ещё более повысить эффективность.

Кроме того, Владимир Владимирович, учитывая, что сейчас принимаются повышенные меры антитеррористической защищённости, мы такие же меры применяем по охране судов и на территории других субъектов большой России. К сожалению, присутствуют массово акты телефонного терроризма. Мы с соответствующими специальными службами по этому вопросу работаем.

Выявляем и запрещённые предметы. За прошлый год 450 тысяч предметов попытались пронести в суды, и рост, к сожалению, на треть происходит. То есть бдительность и ещё раз бдительность позволяет, слава богу, избежать каких-то чрезвычайных ситуаций. Работаем со всеми экстренными службами по эвакуации в случае необходимости. Эта работа тоже организована.

Хотел также доложить, что за последние пять лет, – понятно, что надо взыскивать долги, у нас 93 процентов должников – это граждане, – тем не менее должник, гражданин, – это человек, попавший в сложную жизненную ситуацию по объективным причинам. Поэтому всё законодательство, его совершенствование направлено всё-таки на защиту прав, чтобы не лишать должника доходов.

В.Путин: И средств к существованию.

Д.Аристов: Да, средств к существованию.

Один из самых знаковых законов, которые за последнее время были приняты, – о сохранении прожиточного минимума. Мы его сохраняем. Уже порядка 644 [тысяч] исполнительных производств на общую сумму 133 миллиарда рублей – сохранено прожиточного минимума для граждан.

Для принятия управленческих решений, в целом для анализа ситуации мы составляем условный портрет должника. Так вот малообеспеченные должники, которые обратились за сохранением прожиточного минимума, – в основном это женщины в возрасте 40–50 лет, имеющие одного ребёнка, у которых, кроме единственного жилья, ничего нет, но есть стабильный источник дохода: либо заработная плата, либо пенсия.

Этот прожиточный минимум, который мы сохраняем, как раз в целом равен средней заработной плате: сейчас это 15,7 тысячи рублей, то есть это очень малообеспеченная, низко оплачиваемая категория населения, поэтому у них нет ни отсрочки, ни рассрочки, нет загранпаспорта, поэтому люди в такой ситуации, к сожалению, живут.

Озабоченность из всех категорий исполнительных производств вызывает, конечно, рост кредитной задолженности, в том числе и предъявляемой на исполнение в службу. Сейчас у нас 12,7 миллиона документов в работе на сумму в 2 триллиона рублей. Это очень много.

Портрет среднестатистического должника – это либо мужчина, либо женщина; возраст – работоспособный, 30–45 лет; средняя сумма долга – приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству.

Эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет, также имеет единственное жильё, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей практически взять нечего. Тем не менее мы стараемся…

В.Путин: Возникает вопрос: как у них долги возникли?

Д.Аристов: Да, действительно, возникает. Мы анализируем ситуацию. Многие из них – должники не только по кредитам, и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей – не отдают, те просуживают, предъявляют, комплексно – такая «профессия», профессиональный должник. Тем не менее с этой категорией надо работать.

В.Путин: Проблема государства: нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации.

Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда.

Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно.

Д.Аристов: Во всём нужна разумность, закон и разумность, потому что без этого можно, к сожалению, причинить непоправимый вред людям. Мы это прекрасно понимаем.

Есть в развитии цифровой трансформации народный рейтинг государственных услуг на Едином портале госуслуг. Так вот на декабрь месяц [2022 года] из первых трёх призовых мест две услуги – первое и второе – занимают наши. Вроде мне как руководителю это приятно, но с точки зрения востребованности, конечно, лучше бы они занимали два последних места.

В.Путин: Это точно.