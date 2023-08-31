+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
31 Августа , 12:14

62% россиян уверены, что карьера и успех не зависят от хороших оценок – данные социологического агентства "Вебер"

К 1 сентября социологическое агентство "Вебер" – проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог-Регионы" – проанализировало данные онлайн-социологии по теме школы. В аналитике специалисты "Вебера" использовали классический подход в сочетании с современными цифровыми технологиями. В онлайн-опросах приняли участие жители России разных возрастов

62% россиян уверены, что карьера и успех не зависят от хороших оценок – данные социологического агентства "Вебер"
62% россиян уверены, что карьера и успех не зависят от хороших оценок – данные социологического агентства "Вебер"

Один из вопросов касался школьной мечты о будущей профессии. По данным "Вебера", стать учителем и воспитателем мечтали 14% россиян. Среди них каждый пятый (21%) воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10%, и 8% ими стали. «Родину защищать» хотели 5%, а о профессии летчика, космонавта и полицейского мечтали по 2% респондентов. А вот мнение россиян – о "хороших" оценках. 82% респондентов признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. При этом 62% опрошенных считают – хорошие оценки никак не влияют на успешную карьеру. Гораздо чаще родители учеников переживают из-за сдачи ЕГЭ. Как сообщил "Вебер", 47% респондентов и уверены в том, что получить высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ без помощи репетитора не получится. При этом 41% взрослых считает, что с домашними заданиями и подготовкой ЕГЭ дети должны заниматься самостоятельно. И вишенка на торте. Вопрос о школьной влюбленности показал, что в школе любовь была у 72% опрошенных. Но вот пронести ее через всю жизнь смогли лишь единицы. Методы онлайн-социологии в России все более популярны. А исследования на школьную тематику заставляют оценить настроение родителей и учеников в современном российском обществе. Напомним, что в этом году в Башкортостане за парты сядут более полумиллиона ребят, в том числе около пятидесяти четырех тысяч первоклассников.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика