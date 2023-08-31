62% россиян уверены, что карьера и успех не зависят от хороших оценок – данные социологического агентства "Вебер"

Один из вопросов касался школьной мечты о будущей профессии. По данным "Вебера", стать учителем и воспитателем мечтали 14% россиян. Среди них каждый пятый (21%) воплотил мечту в реальность и стал педагогом. Врачами планировали стать 10%, и 8% ими стали. «Родину защищать» хотели 5%, а о профессии летчика, космонавта и полицейского мечтали по 2% респондентов. А вот мнение россиян – о "хороших" оценках. 82% респондентов признались, что для них важны четверки и пятерки, которые получают на уроках их дети. При этом 62% опрошенных считают – хорошие оценки никак не влияют на успешную карьеру. Гораздо чаще родители учеников переживают из-за сдачи ЕГЭ. Как сообщил "Вебер", 47% респондентов и уверены в том, что получить высокий балл по профильным предметам на ЕГЭ без помощи репетитора не получится. При этом 41% взрослых считает, что с домашними заданиями и подготовкой ЕГЭ дети должны заниматься самостоятельно. И вишенка на торте. Вопрос о школьной влюбленности показал, что в школе любовь была у 72% опрошенных. Но вот пронести ее через всю жизнь смогли лишь единицы. Методы онлайн-социологии в России все более популярны. А исследования на школьную тематику заставляют оценить настроение родителей и учеников в современном российском обществе. Напомним, что в этом году в Башкортостане за парты сядут более полумиллиона ребят, в том числе около пятидесяти четырех тысяч первоклассников.