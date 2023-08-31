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31 Августа , 11:44

Андрей Назаров: Необходимо обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек строительства Межвузовского студенческого кампуса

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел очередное совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Проект общей площадью создаваемых объектов более 146 тыс. кв.м станет площадкой для притяжения и интеграции бизнеса, науки и передового образования

Андрей Назаров: Необходимо обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек строительства Межвузовского студенческого кампуса
Андрей Назаров: Необходимо обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек строительства Межвузовского студенческого кампуса

В начале совещания руководитель кабмина затронул вопросы, связанные с устройством тротуаров; заключением контрактов на закупку оборудования для оснащения конференц-зала и помещений персонала корпуса, а затем перешел к обсуждению первой очереди строительства.

– Сейчас активно ведутся работы: по демонтажу бетонных конструкций под монтаж эскалаторов; по устройству систем пожаротушения, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, водоснабжения и канализации; по устройству электрических и слаботочных систем; по устройству кровли 15-ти этажной части здания, – сказал Премьер-министр.

Затем о текущей стадии реализации и об исполнении поручений по строительству доложили первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов и директор Департамента государственного контроля Правительства республики Вячеслав Чернов.

На совещании участники обменялись мнениями касательно строительства второй очереди. Здесь подробно обсудили предложения по преобразованию вертикальной планировки и выносу инженерных коммуникаций на территории второй очереди. Премьер-министр напомнил присутствующим о необходимости обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек в ускоренном режиме.

– Кроме того, необходимо как можно скорее завершить проект интерактивного оформления, дизайн-кода и дизайн-проекта с учетом высказанных на прошлом совещании предложений и замечаний, – подытожил Председатель Правительства.

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"Стерлитамакский рабочий"

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