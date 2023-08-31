Андрей Назаров обсудил ход строительства Межвузовского студенческого кампуса с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым

"Провели совещание с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым. Обсудили ход строительства нашего Межвузовского студенческого кампуса.



Проект по созданию Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе мы реализуем в две очереди в соответствии с утвержденной дорожной картой. По первой очереди практически завершили усиление колонн на всех этажах здания, ведутся отделочные работы, монтаж перегородок и инженерных сетей, устройство проемов лифтов.



Сейчас мы завершаем подготовку участка под вторую очередь.



Айрат Гатиятов дал хорошую оценку работе, которую мы проводим и предложил нам проработать вопрос создания Инновационного научно-технологического центра на базе Кампуса.



Напомню, Межвузовский кампус в будущем станет основным драйвером развития Евразийского НОЦ мирового уровня, локомотивом, который поможет реализовать в республике самые смелые проекты в области науки, инноваций, технологий и станет точкой притяжения для талантливых исследователей со всей Евразии", - написал в социальных сетях Андрей Назаров.