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31 Августа , 10:45

Андрей Назаров обсудил ход строительства Межвузовского студенческого кампуса с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым

Обсудили ход строительства нашего Межвузовского студенческого кампуса

Андрей Назаров обсудил ход строительства Межвузовского студенческого кампуса с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым
Андрей Назаров обсудил ход строительства Межвузовского студенческого кампуса с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым

"Провели совещание с заместителем министра науки и высшего образования России Айратом Гатиятовым. Обсудили ход строительства нашего Межвузовского студенческого кампуса.

Проект по созданию Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе мы реализуем в две очереди в соответствии с утвержденной дорожной картой. По первой очереди практически завершили усиление колонн на всех этажах здания, ведутся отделочные работы, монтаж перегородок и инженерных сетей, устройство проемов лифтов.

Сейчас мы завершаем подготовку участка под вторую очередь.

Айрат Гатиятов дал хорошую оценку работе, которую мы проводим и предложил нам проработать вопрос создания Инновационного научно-технологического центра на базе Кампуса.

Напомню, Межвузовский кампус в будущем станет основным драйвером развития Евразийского НОЦ мирового уровня, локомотивом, который поможет реализовать в республике самые смелые проекты в области науки, инноваций, технологий и станет точкой притяжения для талантливых исследователей со всей Евразии", - написал в социальных сетях Андрей Назаров.

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