Максим Решетников и Игорь Комаров обсудили социально-экономическую ситуацию в ПФО

Обсуждались подходы, которые будут использоваться для дальнейшего социально-экономического развития субъектов ПФО. Это ключевая задача, поставленная руководством страны. По данным Министерства экономического развития, в первом полугодии рост производства регионов округа составил +6%, что существенно выше общероссийских показателей. По мнению Максима Решетникова, развитие реального сектора обеспечивает регионам ПФО крепкую доходную базу, в первую очередь, для региональных бюджетов и бизнеса, что влечет за собой рост инвестиций.

«По второму полугодию мы тоже ожидаем сильных результатов. Это, конечно, связано с теми усилиями, которые здесь на местах прилагаются вашей командой, губернаторами, по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционного стандарта. Регионы активно и эффективно используют те инструменты, которые сейчас на федеральном уровне созданы по поручению Президента России Владимира Путина для поддержки инвестиций. Заключено 13 соглашений почти на полтриллиона рублей, например, инфраструктурные бюджетные кредиты», - отметил Максим Решетников.

По словам Игоря Комарова, социально-экономическая ситуация в округе стабильная, что свидетельствует об успешной трансформации к новым условиям: «Округ развивается динамично, показатели у него хорошие, лучше, чем средние по России по вводу жилья, сельскому хозяйству, по другим основным показателям. Важно, что мы смотрим на обратную связь с людьми, на оценки, как меняется экономика. Сегодня округ находится в тройке лучших в РФ». По мнению полномочного представителя, наиболее перспективные направления развития экономики округа – это авиа- и автомобилестроение, нефтехимия, где округ обладает уникальными в масштабах страны компетенциями. Весомый вклад в развитие экономики вносит оборонно-промышленный комплекс. Перспективным направлением является также индустрия туризма. Вместе с развитыми компетенциями в разработке и производстве пассажирских и грузовых судов это - фактор роста смежных и связанных отраслей (энергетика, экология, инфраструктура, логистика, в том числе межрегиональная, и др.).