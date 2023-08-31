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31 Августа , 10:21

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра будет задавать планку науки и высшего образования для всей страны

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра – уникальный объект, первый в стране кампус высокого уровня. Он будет задавать планку науки и высшего образования для всей страны.

Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра будет задавать планку науки и высшего образования для всей страны
Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра будет задавать планку науки и высшего образования для всей страны

О реализации проекта Межвузовского студенческого кампуса в Уфе из ЦУР Башкортостана – Сергей Гладких, заместитель руководителя проектного офиса строительства межвузовского кампуса. В одном проекте будут объединены сразу несколько университетов. Главные люди – студенты, они будут задавать правила жизни и работы. Задача кампуса – стать лучшим по стране и выйти на мировой уровень, обеспечить нашим уфимским студентам образование высшего класса. Кампус будет давать новое качество образования, жизни и общения. Место – удачное, исторический и культурный центр Уфы. Первое здание начнет работу в декабре 2023 года. Строительство идет полным ходом. Первыми, кто сможет воспользоваться всем, что даст новый кампус – студенты УУНиТ, УГНТУ и БГМУ.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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