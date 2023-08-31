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31 Августа , 19:04

Налоговые органы подвели итоги проведения совместной акции с МФЦ

В Республике Башкортостан с 21 по 25 августа 2023 года прошла акция «Налоговые уведомления – через портал "Госуслуги"

В ходе мероприятий более 13 тыс. налогоплательщиков подключили функцию получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по имущественным налогам и НДФЛ через портал "Госуслуги". Акция проводилась в 35 офисах Многофункционального центра государственных и муниципальных услуг. Сотрудники налоговых органов оказали содействие гражданам в подключении возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по имущественным налогам и НДФЛ через портал "Госуслуги". Напомним, что данная возможность появилась в июле текущего года, которая позволяет налогоплательщику узнавать о начислениях вовремя и оплачивать налоги онлайн через портал "Госуслуги". Подключить получение налоговых уведомлений налогоплательщики могут самостоятельно, а также обратившись в любой налоговый орган или сектор пользовательского сопровождения ближайшего офиса МФЦ. Более подробно о новом способе получения налоговых уведомлений можно узнать на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

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"Стерлитамакский рабочий"

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