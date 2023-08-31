С 1 сентября 2023 года вступят в силу изменения в законе о ветеринарии

Маркирование проводят владельцы животных за свой счет. Учет осуществляется безвозмездно путем представления информации о маркированном животном в ГИС в области ветеринарии. При этом обязательной маркировка станет не ранее 1 марта 2024 года. К этому времени в Минсельхозе России утвердят новый перечень животных, которые подлежат маркированию и учету. Также вводятся статьи о зоосанитарном статусе и о ветеринарных правилах его определения. Они касаются земельных участков, зданий, помещений, строений, сооружений, с использованием которых ведется деятельность по выращиванию, содержанию и убою животных, а также по производству, переработке и хранению подконтрольных товаров. Главная цель нововведений – повышение биологической безопасности животноводства и перерабатывающей промышленности, а в конечном итоге – обеспечение безопасности потребителей.

Подробности – в Федеральном законе от 28.06.2022 № 221-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии"»



