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31 Августа , 12:10

Социальные предприниматели Башкортостана могут получить грант до 500 тыс. рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Социальное предпринимательство — это бизнес, который нацелен на решение социальных задач. Например — помощь людям, забота об экологии, уход за тяжелобольными людьми, предоставление работы инвалидам, сиротам, пенсионерам, беженцам. В основе социального предпринимательства — проявление инициативы в решении проблем социально уязвимых категорий населения

Социальные предприниматели Башкортостана могут получить грант до 500 тыс. рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Социальные предприниматели Башкортостана могут получить грант до 500 тыс. рублей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Для участия в конкурсе на получение гранта предпринимателю необходимо состоять в реестре социальных предприятий (на дату подачи заявки), пройти обучение в центре «Мой бизнес» (до подачи заявки) и подать заявку.

Заявки на участие в конкурсе принимает Министерство предпринимательства и туризма Башкортостана до 18 сентября 2023 года по адресу:

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95, кабинеты 342 и 350. График приема — будни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Для входа в здание нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. Для пропуска — позвонить по внутреннему номеру: 32-180.

Консультацию по вопросам подготовки документов можно получить в офисах Центра «Мой бизнес»: https://vk.cc/cqxzix

Телефоны для справок: +7 (347) 218-08-26, +7 (347) 224-99-99

За помощью можно обратиться также и к бизнес-шерифу своего муниципалитета: https://vk.cc/akzyOd

Требования к заявителям, форма заявки и другая необходимая информация о конкурсе — здесь: https://vk.cc/cqm8jX

Как в Башкортостане получить статус «Социальное предприятие» — смотрите здесь: https://vk.cc/cqxuUz

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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