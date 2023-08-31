В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ планируется проводить научные разработки
Они включают в себя сбор, анализ, разработку и внедрение передовых технологий в реальный сектор экономики.
В Уфимском университете науки и технологий в новом учебном году планируется открытие на территории IQ-парка межвузовского кампуса площадки современных цифровых видов спорта, одной из важных задач которой будет киберспорт и его практическое применение в ускорении обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.
В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ планируется проводить научные разработки
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В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ планируется проводить научные разработки