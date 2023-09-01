Повреждена пломба на счетчике?

Как это сделать?



Нужно написать заявление и указать в нем, когда и как обнаружили повреждение. Если знаете причину, то сообщить и её. Например, возможно, это случилось, когда устраняли аварию.



Сотрудники проверят, платили ли вы раньше строго по показаниям. Если да, показатели счётчика и последней квитанции совпадут или будут почти одинаковыми, так как повреждение пломбы не влияет на работу прибора.



Подайте заявку на повторную опломбировку. Установку новых пломб нужно будет оплатить.



Что будет, если продолжить пользоваться счётчиком без пломбы?

Когда ресурсники придут с плановой проверкой счётчиков, они могут решить, что пломбу сорвали специально, чтобы меньше платить.



Вам придётся заплатить штраф и оплатить установку новой пломбы.



Также пересчитают платежи за три месяца по нормативу на человека и умножат на коэффициент 10. Соответственно, это могут быть десятки тысяч рублей.



В случае несогласия с перерасчётом, добиваться правды придётся через суд.



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