Совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края

В ходе совещания глава государства принял участие в церемонии открытия автодорожного мостового перехода через реку Енисей в районе посёлка Высокогорский на севере Красноярского края. Объект позволит обеспечить устойчивую круглогодичную транспортную связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом – одним из крупнейших в России центром золотодобывающей промышленности. Автодорожный переход протяжённостью более двух километров позволяет исключить из состава направления сезонные ледовую и паромную переправы, таким образом обеспечивая коммерческую непрерывность грузоперевозок.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья! Добрый день!

Региональная повестка занимает у нас важную часть совместной работы, и сегодняшняя встреча посвящена вопросам развития Красноярского края. Рядом со мной [сидит] исполняющий обязанности [губернатора региона] Котюков Михаил Михайлович.

Я спросил его сейчас: уже поздновато у вас там, смотрю, рабочие стоят. Он говорит, они ребята крепкие, привыкли работать и днём, и ночью, раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича [Силуанова] можно успокоить, всё в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет.

Красноярский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, по площади второе место занимает у нас после Якутии, и один из ведущих экономических центров Сибири, это абсолютно точно, регион с мощной добывающей и обрабатывающей индустрией, с выгодным географическим положением и, конечно, с огромным потенциалом в социальной сфере, в образовании, науке, в области туризма, транспорта, высоких технологий и так далее.

Конечно, мы все знаем об этом не понаслышке, и мне приходилось, конечно, неоднократно бывать в Красноярском крае – и на предприятиях, и с людьми беседовать. Должен сразу сказать, что люди грамотные, современные, настоящие профессионалы своего дела практически на каждом участке – и с надёжным сибирским характером.

С апреля этого года обязанности губернатора Красноярского края исполняет Михаил Михайлович Котюков – вот он рядом со мной здесь, справа. Уверен, что за четыре месяца, Михаил Михайлович, Вы сумели оценить положение дел в регионе, обозначить наиболее острые проблемы, принять первоочередные меры и наметить задачи на перспективу.

Сегодня мы с коллегами из Правительства заслушаем доклад Михаила Михайловича на тему развития Красноярского края и вместе со всеми коллегами из Правительства обсудим, какую поддержку, какие дополнительные механизмы нужно задействовать на федеральном уровне, чтобы успешно реализовать планы развития края, добиться конкретных позитивных результатов для людей, которые проживают на этой огромной территории.

Что хотел бы отметить в начале нашего совещания.

Первое. Основа для уверенного развития региона, для решения социальных вопросов – это, конечно же, рост экономики.

Как уже было сказано, Красноярский край располагает огромными запасами природных ресурсов – это и уголь, и нефть, и железные и полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Кроме того, край традиционно богат хвойными лесами, водой, плодородной землёй.

Многие промышленные предприятия региона занимают лидирующие позиции и в России, да и на глобальных рынках. Важно обеспечить их технологическую и экологическую модернизацию.

Есть возможности и для расширения добычи ресурсов, освоения новых уникальных месторождений. Такая работа сейчас идёт, например, в Арктике, на Таймыре, это север Красноярского края.

Однако хотел бы подчеркнуть: основной упор нужно делать на углубление переработки сырья, на выпуск продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Это касается в том числе и агропромышленного комплекса, горнодобывающей и лесной промышленности, касается ТЭКа.

Как вы знаете, на федеральном уровне предусмотрены специальные механизмы поддержки реального сектора экономики. Имею в виду льготные процентные ставки для бизнеса, государственные гарантии и субсидии на проекты внедрения наилучших доступных технологий. Очень рассчитываю, что и на предприятиях Красноярского края они также будут широко использоваться.

Хотел бы повторить: нам важно сформировать более современную и гибкую структуру экономики края, да и Сибири в целом, создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места по всей производственной цепочке, обеспечить рост доходов граждан, а значит, и благополучия российских семей.

А это, безусловно, позитивно скажется и на демографической сфере, на привлечении в край квалифицированных специалистов, которые будут здесь жить и работать.

Именно кадры – один из базовых, ключевых вопросов и для Красноярского края, и для многих других регионов России. Отрасли отечественной экономики, включая промышленность, АПК, туризм, сферу услуг, активно развиваются, набирают темп, и они остро нуждаются в притоке специалистов: рабочих, инженеров, управленцев и других профессионалов.

Нужно укреплять систему подготовки кадров для региональной экономики, объединять усилия колледжей, вузов и промышленных предприятий на базе региональных образовательных центров и научно-производственных объединений.

Второе. Отдельная тема – это развитие логистики и транспортной инфраструктуры: расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов.

Эти проекты имеют особое значение для Красноярского края, да и для Сибири, для всей страны – как для бизнеса, так и для граждан, [для] наиболее удобного транспортного сообщения.

Конечно, мы много говорим сейчас – ну, не сейчас, а в последние годы – на эту тему и много делаем. Но нужно эти набранные темпы не терять.

Один из таких проектов будет запущен уже сегодня, мы с этого начали, имею в виду мостовой переход через Енисей возле посёлка Высокогорский. Это, как Михаил Михайлович [Котюков] только что сказал, самый северный мост через Енисей, и с его открытием будет налажена круглогодичная связь с Северо-Енисейским районом, с одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации этого проекта – инженеров, проектировщиков, строителей, пожелать дальнейших успехов.

Конечно, особое направление работы – это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, её можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода «Сила Сибири – 2», так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение. Граждане, бизнес, конечно, этого очень ждут, поскольку газификация, это хорошо известно, – это ресурс и для экономики, и для решения экологических проблем, и для индивидуального жилищного строительства.

В этой связи третье. Необходимо обеспечить развитие социальной инфраструктуры в населённых пунктах Красноярского края, причём не только в ведущих промышленных центрах, но и в относительно небольших городах, которые активно развиваются рядом с крупными предприятиями. В том числе имею в виду повышение качества и доступности медицинских услуг, обновление школ, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры спорта и здорового образа жизни.

Напомню, что за последние годы на федеральном уровне мы запустили для регионов так называемое инфраструктурное меню, включая казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, выделение средств из Фонда национального благосостояния и Фонда развития территорий.

В Красноярском крае эти ресурсы также должны пойти на ремонт коммунальных сетей, обновление общественного транспорта и другие цели, которые напрямую определяют качество жизни людей.

Хотел бы вновь подчеркнуть: развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты и, конечно, экологическая обстановка, качество воздуха в городах и сёлах должны отвечать современным стандартам. Жизнь людей должна быть комфортной, здоровой, если позволено будет так сказать, и благополучной.

Именно оценка граждан – именно это является ключевым критерием эффективности региональных властей и муниципальных команд, всех уровней власти, хочу это подчеркнуть.

Это то, что хотелось бы сказать в начале. Передаю слово Михаилу Михайловичу. Пожалуйста.

М.Котюков: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Вначале я хотел бы сказать слова благодарности Вам за системную поддержку проектов развития Красноярского края и отдельно остановиться на том уникальном объекте, который по Вашему поручению в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» сегодня наши строители досрочно завершили.

Объект фактически начали строить в 2020 году. По плану до конца текущего года должен быть завершён. Но уже сегодня мы готовы к тому, чтобы организовать рабочее движение.

Этот мост действительно является уникальным сооружением. Это самый северный мост на Енисее. Он фактически открывает круглогодичный путь в правобережье Ангаро-Енисейского макрорегиона. Там огромные запасы полезных ископаемых, богатейшая лесосырьевая база.

Но самое важное, что жители районов правобережья теперь будут иметь круглогодичную связь с развитой инфраструктурой. До этого четыре месяца в году в период половодья, распутицы добраться было практически невозможно. Поэтому сейчас это, конечно, будет давать мощный импульс для развития.

Второй момент – конечно, это будет обеспечивать развитие малого бизнеса. Предприниматели смогут оперативно переезжать с одного берега на другой, доставлять необходимые товары и так далее.

И, Владимир Владимирович, важное: всё-таки это инфраструктурный проект, большие инвестиционные планы, были проекты, которые ждали создания этой транспортной артерии.

У нас на правом берегу Енисея, Ангары большие запасы природных ресурсов. Вы уже сказали про золотодобычу – четверть всей российской добычи производится именно в этих районах. Кроме того, там есть и другие полезные ископаемые. Поэтому сейчас мы, конечно, получим, совершенно очевидно, новый импульс для развития этих территорий Красноярского края. Этот мост, безусловно, даст соответствующий позитивный, социальный и экономический эффект.

Если можно, просил бы дать пару слов руководителю нашей строительной организации «Мостострой-11» Николаю Александровичу Руссу.

В.Путин: Пожалуйста.

Н.Руссу: Уважаемый Владимир Владимирович! Михаил Михайлович [Котюков]! Уважаемые члены Правительства!

Завершено строительство Высокогорского моста города Енисейского Красноярского края.

Мост уникальный, уникален тем, что сложности, которые возникли при строительстве… У компании «Мостострой-11» большое количество внеклассных объектов, но это, наверное, самый сложный: это каменистое дно, это быстрое течение, это паводок – вода два раза в год подымалась более чем на шесть метров. Это уникальная ферма – 210 метров – с ездой понизу, которая впервые смонтирована в Российской Федерации.

Мост запроектирован компанией «Ленгипротранс», город Санкт-Петербург, конструкции готовил завод «Курганстальмост», город Курган; краска изготовлена и объект покрашен «ВМП-Инжиниринг», город Екатеринбург; стройку вела большая группа компаний «Нацпроектстрой», собственно «Мостострой-11», «Лесосибирск-Автодор», который выполнял автодорожные работы, и большая группа подрядчиков Красноярского края. Объект, как обычно, по доброй традиции завершился в срок. Проведено испытание моста. Получено ЗОС [заключение о соответствии].

Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы попросить Вас разрешить движение по мосту через реку Енисей.

В.Путин: Разрешаю.

(На экране демонстрируется начало движения колонны автотранспорта по мосту.)

М.Котюков: Владимир Владимирович, ещё раз хотел поблагодарить строителей. Действительно, понимаем, что в такие сжатые сроки, в таких суровых сибирских условиях эта работа местами граничила с подвигом человеческим.

Поэтому большое спасибо – и за поддержку.

В.Путин: Николай Александрович, зимой-то работали при каких температурах?

Н.Руссу: Температура до 50 градусов доходила. Понятно, мы актировали дни. Летом плюс 40, зимой минус 40 – мы привыкли к таким температурам. Это север нашей территории, где мы работаем, и сегодня это большая территория БАМа, мы активно участвуем в строительстве данных объектов.

В.Путин: Сколько всего работало, ещё раз скажите, пожалуйста, на площадке, на этом объекте?

Н.Руссу: Количество людей, которые работали на объекте, – это более тысячи человек разных подрядчиков, компаний участвовали в строительстве этого объекта в разные периоды. Если учесть изготовление конструкций, поставку их – порядка трёх тысяч [человек] всего было задействовано в строительстве.

Я хотел бы отдельно поблагодарить Правительство Российской Федерации за поддержку именно транспортного строительства. Хотел бы поблагодарить Правительство и губернатора Красноярского края за всестороннюю помощь, потому что мы были здесь как дома. Сами базируемся в Тюмени, но, находясь здесь, не чувствовали отдалённости, и люди работали с хорошим настроением, с хорошей отдачей.

На самом деле были очень сложные условия, но построили вовремя и, уверен, с хорошим качеством. Объект всем понравится, так как это на самом деле уникальный объект.

В.Путин: Николай Александрович, я хочу ещё раз поблагодарить Вас, всех Ваших коллег, всех, кто работал на этом сложном объекте на протяжении двух лет… Или сколько получилось?

М.Котюков: Почти три года.

В.Путин: Почти три года – и добился такого замечательного результата.

Вам огромное спасибо, и ещё раз хочу пожелать Вам и всему Вашему коллективу новых успехов, а это, безусловно, успех. Спасибо большое.

Н.Руссу: Спасибо Вам, Владимир Владимирович, спасибо большое.

М.Котюков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Если перейти к вопросам с текущего социально-экономического положения и перспектив развития Красноярского края, вначале я хотел бы сказать, что в данный момент пусть и непростые внешние условия, но экономика края находится в тонусе, демонстрирует хорошие, позитивные результаты. По всем ключевым показателям, характеризующим экономическое состояние, край сегодня в десятке крупнейших регионов страны. По многим показателям, например по инвестициям, мы в первой «пятёрке».

В крае на сегодняшний день реализуется более 170 инвестиционных проектов. Это проекты наших крупнейших партнёров, индустриальных компаний: «Роснефть», «Норильский никель», «Полюс», «РУСАЛ» и многие другие. Для реализации таких проектов мы задействуем практически весь доступный сегодня арсенал мер государственной поддержки – и федерального уровня, и регионального уровня.

Отдельно хотел бы сказать о том вкладе, который в эту непростую задачу роста инвестиционной привлекательности дают формы государственной поддержки из «инфраструктурного меню». Вы говорили в своём вступительном слове про инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты. Край сегодня активно участвует в этих проектах: более 110 миллиардов рублей уже привлечено на территорию региона, и за счёт этого в том числе решаются такие крупные задачи, о которых мы только что сейчас говорили, открывая этот мост.

Кроме этого, в рамках этих же средств сегодня строим метро – я об этом доложу отдельно. С использованием этих же ресурсов развивается сегодня наш аэропорт. Должен сказать, что совокупный объём заявленных инвестиций до 2030 года превышает 13,5 триллиона рублей на территории края: это ресурсы, которые нашими инвесторами сегодня подтверждены. Они, конечно же, используют все формы поддержки, о которых Вы говорили во вступительном слове.

Рост экономики и налоговые поступления в целом, конечно, демонстрируют позитивную динамику. За прошлый год доля доходов, которые собраны с территории Красноярского края, превысила 900 миллиардов рублей, большая часть – доходы федерального бюджета. Далее мы, конечно, планируем ежегодно эти цифры наращивать, отметку в 1 триллион рублей – психологически значимую – планируем преодолеть уже в ближайшие годы. Но, конечно, для этого нужно будет всем вместе поработать и объединить возможности федерального и регионального уровней.

Стабильно растёт размер среднедушевых доходов населения, заработной платы, численность занятых в экономике. Это уже видят не только красноярцы, но и люди, живущие в соседних регионах. У нас положительный миграционный приток, и этот приток год от года увеличивается, то есть люди едут на территорию Красноярского края работать и жить, создавать здесь семьи.

Должен отметить, что мы фиксируем в последний год положительный социальный эффект по ключевым показателям, определяющим национальные цели. Ожидаемая продолжительность жизни – мы вышли фактически из пандемийного периода спада и уже сейчас первый год зафиксировали прирост этого показателя; а также существенное сокращение уровня бедности.

Красноярский край – регион-донор, но наш приоритет тем не менее – это системный рост уровня жизни на всей территории Красноярского края. Поэтому будем в работе опираться, конечно, на мнения жителей и решать в первую очередь те задачи, которые волнуют сегодня людей.

За четыре месяца работы руководителем региона в соответствии с Вашим решением я уже смог достаточно глубоко вникнуть в положение дел в крае. В этом мне помогли жители региона, мои земляки. Мы проводим регулярные встречи. Встречи, как правило, бывают острые, с прямыми вопросами, как и принято в Сибири. Никто не стесняется, и это правильно. Только так можно быстро разобраться в том, что требует решения в первую очередь. Я хочу сказать, что на сегодня мы уже часть таких решений приняли.

Краевой бюджет исполняется ритмично. Мы нашли дополнительные резервы и уже сейчас выделили дополнительные ресурсы на развитие образования, здравоохранения, сферы социальной защиты, вопросы дорожного строительства, коммунального комплекса – всё то, что сегодня в первую очередь беспокоит людей в территориях. Есть более сложные задачи, я о них скажу чуть позднее, там, где нужна Ваша поддержка, а по основным вопросам будем двигаться в таком ключе.

Если говорить о развитии экономики, то хотел бы выделить два ключевых приоритета в этой работе. Первое. Мы должны, конечно, опираться на сложившуюся и хорошо развитую производственную базу, но при этом нужно качественно повысить эффективность использования экономического потенциала Красноярского края.

Вторая задача, не менее важная, – это поддержать ту социальную ответственность, которую сегодня демонстрирует наш крупнейший бизнес, фактически реализуя программы социальной ответственности, программы, когда не только достойный уровень заработной платы определяется, но и также предприятия, градообразующие предприятия принимают активное участие в развитии городской инфраструктуры, в создании необходимых условий для своих работников и членов их семей. Такую практику мы, конечно же, дальше будем поощрять и поддерживать.

Красноярцев волнуют вопросы экологии, ЖКХ, дорог, здравоохранения, образования. И есть понимание, как с этими задачами справляться.

Сегодня мы должны сказать слова благодарности Правительству Российской Федерации, потому что внимательное и чуткое отношение к интересам жителей, в том числе, что называется, знакомство с этими проблемами на земле. Михаил Владимирович [Мишустин] лично посетил не так давно город Норильск, оценил ход реализации комплексного плана реновации города, фактически возрождения Норильска, второго его рождения.

В этом плане объекты социальной сферы, городской инфраструктуры, экологическая модернизация градообразующих предприятий, о чём Вы говорили в самом начале, – все эти вопросы детально были обсуждены. Также мы оценили ход реализации перспективных планов развития краевой столицы.

Могу сказать, что только до конца текущего года федеральная поддержка позволит ввести в крае более 70 важных для жителей объектов: это школы, больницы, учреждения культуры, спорта, жильё для бюджетников, детей-сирот, объекты коммунальной инфраструктуры. Со всей ответственностью подойдём к выполнению всех намеченных планов, и точно уверен, что мы способны обеспечить выполнение всех ключевых показателей национальных проектов, в первую очередь тех, которые касаются улучшения социальной жизни наших жителей.

Уважаемый Владимир Владимирович, не могу не сказать о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Красноярцы очень активно участвуют в организации гуманитарной помощи, общими усилиями отправляем всё, что необходимо. Лично провожу встречи с жёнами, родителями бойцов, с волонтёрами, знаю напрямую, что их беспокоит. Активно взаимодействуем здесь с правоохранительными органами, установили даже меры социальной поддержки для сотрудников.

С первых дней создания в крае активно включился в работу фонд «Защитники Отечества», и сегодня он играет ключевую роль в вопросах поддержки ветеранов и членов их семей. Главное, что в муниципальных образованиях, на местах сейчас помогают семьям защитников готовиться к зимнему периоду – [помогают] всем, чем необходимо.

Кроме того, активно помогаем восстанавливать территории Луганской Народной Республики, а также наши строители приступили к восстановлению жилья в Мариуполе. Помогаем детям с летним отдыхом, оснащением школ учебниками, компьютерами.

Красноярские врачи одни из первых в стране начали работать в больницах Луганской Народной Республики, оказывая необходимую медицинскую помощь жителям. В Красноярском крае ведём сейчас работу по созданию специализированного центра, который бы позволял обеспечить реабилитацию возвращающихся ветеранов.

Для долгосрочного обеспечения задач социального развития краю необходимы устойчивые экономические основы. Для нас важно обеспечить стабильное развитие наших традиционных отраслей добычи, переработки полезных ископаемых.

Чтобы максимально использовать богатейший потенциал региона, уже сейчас считаю крайне важным сфокусировать внимание на геологоразведке, планировать дальнейшее развитие недропользования. Нам важно знать свои запасы. Эксперты говорят, что богатейшие запасы сибирских регионов исследованы геологически не полностью, поэтому нужно вернуться к этому и, конечно же, восполнить эту необходимую базу знаний.

В этом вопросе у нас общая позиция с Министерством природных ресурсов, с Викторией Валерьевной [Абрамченко]: необходимо совместными усилиями разработать комплекс мер, необходимых стимулов для недропользователей и обеспечить обновление тех фондов, на которые мы дальше будем опираться в нашем устойчивом развитии.

Принципиально, Владимир Владимирович, и снижение зависимости от внешней конъюнктуры. Необходима диверсификация производственной деятельности, развитие глубоких переделов продукции. Эти вопросы мы в практическом плане за последние два месяца не раз обсуждали на красноярской земле с Максимом Станиславовичем Орешкиным, с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Применительно к соответствующим отраслям такие планы есть, и сейчас эти планы уже мы включаем в комплексный план развития Сибири.

Мы считаем уместным и правильным здесь использовать опыт, которым руководствовались при индустриализации Сибири, когда производственные цепочки в основном, включая кооперацию, обеспечивались, что называется, на одной территории. В крае, помимо недропользования, было машиностроение, была электронная промышленность, сохранились до сих пор предприятия «Роскосмоса», предприятия, которые обеспечивают развитие оборонно-промышленного комплекса.

Весь этот мощнейший потенциал совершенно точно может стать основой для развития новых секторов экономики и фактически обеспечить на территории Сибири во взаимодействии с нашими университетами, ведущими научными школами, которые Вы прекрасно знаете (и Красноярска, и Новосибирска, и Томска, и Иркутска, и других регионов), фактически стать базой для производства сложной продукции и обеспечить на сибирской земле основу того самого технологического суверенитета, который нам нужен, и экономики предложения, о которой Вы говорили на Петербургском экономическом форуме. Для этого все предпосылки и основные необходимые условия у нас есть.

Ключевой, конечно же, вопрос – это кадры. Университеты, наши техникумы, колледжи активно работают с предприятиями в формате научно-производственных объединений. Но мы видим, что растущие кадровые потребности экономики сейчас требуют уже расширения этого круга взаимодействия, и мы должны идти к школьникам, чтобы ребята в средней школе уже для себя определяли естественно-научные предметы: выбирали физику, выбирали химию, для того чтобы готовиться и дальше уже становиться инженерами.

Хотел бы Вас поблагодарить, очень своевременное решение – с этого учебного года ввести раннюю профориентацию в школах, уже с шестого класса. Наши предприятия этого ждут, к этому готовы, и я уверен, что мы очень быстро сможем привлечь ребят и познакомить их с основами будущих профессий, благо что интерес к этому есть у наших предприятий.

Более активно необходимо задействовать Красноярский край в решении общегосударственных задач, используя географическое положение. Фактически мы находимся на пересечении транзитных коридоров Запад – Восток, Север – Юг. Здесь, конечно же, необходимо уделить особое внимание «расшивке» узких транспортных логистических мест.

Позвольте я несколько вопросов отдельно озвучу.

Первое, с чего хотел бы начать, – это аэропорт Красноярск. Закономерно, что именно здесь, в самом центре страны, сегодня развивается фактически авиационный узел, который выбрала для себя группа компаний «Аэрофлот» вторым после Шереметьево.

Инфраструктура нашего аэропорта масштабно, активно развивается. Благодаря Вашим поручениям, Вашей поддержке, Владимир Владимирович, у нас сегодня новый пассажирский терминал, новая рулёжная дорожка, которая вдвое позволила увеличить количество взлётов, посадок, и мы фактически уже закончили модернизацию половины перронов. То есть аэропорт сегодня имеет все необходимые условия для безопасного обслуживания пассажиров.

Хочу сказать, что здесь совмещены средства федерального бюджета, краевого бюджета и средства инвесторов, которые уже вкладываются, готовы и дальше вкладывать.

На что здесь считаю важным обратить внимание? Взлётно-посадочная полоса по проведённому исследованию имеет ресурс, рассчитанный до 2027 года. Понятно, что это как бы ещё не завтра, но с учётом того, что этот проект масштабный и работы нужно вести поэтапно, чтобы не закрывать воздушное движение, просил бы Вашего поручения о включении этого объекта в комплексный план, для того чтобы мы могли искать источники и заранее, заблаговременно провести необходимую модернизацию.

Помимо того, что это развитие аэропорта, Вы говорили о логистических узлах. Рядом с аэропортом проходит Транссибирская железнодорожная магистраль; буквально в шаговой доступности – федеральная автомобильная дорога «Сибирь», которая соединяет Москву и Владивосток; недалеко Енисей с выходом на Севморпуть.

Поэтому у нас есть все основания на базе аэропорта сделать серьёзный транспортно-логистический терминал, для того чтобы получить новый импульс для развития Красноярского края и других регионов. Мы обсуждаем этот вопрос с Виталием Геннадьевичем [Савельевым], но для включения в среднесрочную программу нужно Ваше решение, иначе мы здесь самостоятельно, боюсь, не справимся.

Виталий Геннадьевич хотел прокомментировать.

В.Путин: Пожалуйста, Виталий Геннадьевич. Какие соображения у Вас?

В.Савельев: Спасибо.

Мы на прошлой неделе провели совещание с Михаилом Михайловичем. Мы подробно обсуждали вопросы развития в целом Красноярского края и в частности аэропорта. Что можно сказать? Указанный аэропорт находится в собственности региона. Размер полосы составляет 3700 метров на 60 метров, армобетонное покрытие, усиленное асфальтобетоном.

В 2007 году данная взлётно-посадочная полоса была реконструирована. В 2008 году выполнено дооборудование полосы до метеоминимума II категории ИКАО. В 2021 году была выполнена реконструкция магистральной рулёжной дорожки.

Пассажиропоток в прошлом году составил 3 миллиона 100 тысяч человек, что на 13 процентов больше, чем в 2021 году. Пассажиропоток увеличивается в том числе, как сказал Михаил Михайлович, за счёт логистического хаба, который создаёт группа компаний «Аэрофлот». Я хочу Вас поблагодарить за поддержку в 2018 году, когда мы с Вами определялись, где «Аэрофлоту» лучше создавать второй хаб. Оказалось, что точка правильная.

В 2017 году за счёт внебюджетных средств в аэропорту выполнено строительство нового пассажирского терминала, о чём сказал Михаил Михайлович. Мы обсудили эту реконструкцию. Здесь на самом деле есть проблема. Данная взлётно-посадочная полоса имеет сертификат соответствия до 14 апреля 2025 года.

По нашей предварительной оценке, при надлежащем обслуживании возможность её безопасной эксплуатации – примерно до 2027–2028 года (мы сделаем замер в 2024 году), но не больше, потому что это уже практически 20 лет, а это максимальный срок работы после реконструкции взлётно-посадочных полос.

Вместе с тем вопрос реконструкции полос является критичным для функционирования аэропорта в целом и для безопасности полётов. Надо учитывать, что группа «Аэрофлот» развернулась: уже авиакрыло из шести самолётов находится в Красноярске, и группа «Аэрофлот» до 2026 года увеличит авиакрыло до 18 самолётов. Это достаточно много, это будет уже крупное авиакрыло, которое будет работать и на международных направлениях, и внутри России.

В этой связи нам, конечно, потребуются дополнительные средства федерального бюджета на приведение полосы в рабочее состояние начиная с 2027 года. По нашей оценке, стоимость разработки проектно-сметной документации – это примерно 150 миллионов рублей, строительно-монтажные работы – около 7,5 миллиарда рублей. В соответствующем бюджетном цикле данная потребность на финансирование будет нами заявлена, и, если можно, [просим] поддержать этот подход, потому что в противном случае я не представляю – в Красноярске закроется аэропорт из-за того, что полоса не сможет принимать самолёты.

Что касается перрона – перрон скажется на развитии перевозок, он тоже представляет необходимость в развитии. В 2018 году первая очередь перрона была реконструирована, с учётом потребностей региона мы прорабатываем вопрос о реконструкции второй очереди с учётом потенциального увеличения пассажиропотока, что автоматически произойдёт.

Проектно-сметная документация разработана инвестором. Необходимо изыскать также финансирование на выполнение работ по второй очереди реконструкции. Общая стоимость реконструкции перрона, по нашим оценкам, – 6,4 миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет – где-то 5,5 миллиарда рублей, по 430 миллионов рублей должны изыскать регион и инвесторы.

Федеральное финансирование реконструкции перрона в настоящее время не предусмотрено, в рамках формирования проекта закона о бюджете мы заявили в Минстрой и Минфин указанную потребность финансирования. Мы, конечно, всё понимаем и будем исходить из возможностей федерального бюджета. Но, на мой взгляд, эти два «узких» места, особенно взлётно-посадочная полоса, – [вопросы], которые, конечно, надо решить, потому что развитие аэропорта Красноярска, конечно, видится в ближайшем будущем.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо большое.

М.Котюков: Владимир Владимирович, следующий инфраструктурный объект – это метро в Красноярске.

Знаю, что по Вашему прямому поручению к строительству этого объекта мы сейчас вернулись. Хотел доложить, что фактически на сегодняшний день подготовительный этап в значительной мере пройден и строители приступили к выполнению работ.

У нас две организации, проектная и строительная, обе имеют опыт работы. Проектировщик – московский, подрядчик – это «Бамтоннельстрой-Мост», который строит большое количество тоннельных сооружений. Сегодня уже вышли на площадки, фактически ведут работы.

С Минстроем Российской Федерации постоянно на связи, проводим штабы. Марат Шакирзянович [Хуснуллин] лично контролирует проект, две недели назад он был в Красноярске, прошли буквально весь маршрут метро. Он дал необходимые указания, с тем чтобы мы уложились в сроки и в определённый бюджет.

Строим метро за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, часть средств край добавляет самостоятельно. К 2026 году должны быть завершены работы на первом этапе. Протяжённость – 10,8 километра, шесть остановочных пунктов, свяжет три ключевых района левобережья города Красноярска. Поэтому здесь мы в графике, будем дальше выполнять этот график.

В.Путин: Марат Шакирзянович, мы с Вами неоднократно эту тему обсуждали. Я знаю, что Вы этим занимаетесь. Несколько слов, пожалуйста.

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, это вообще уникальная ситуация, этот проект ещё со времён Советского Союза. Если бы, конечно, Вы не приняли решение о том, чтобы его достроить благодаря инвестиционно-бюджетным кредитам, пришлось бы просто закапывать эти выработки, тоннели – и как бы все ранее потраченные деньги.

Сейчас мы с Михаилом Михайловичем [Котюковым] очень подробно всё обсудили, приняли кое-какие изменения по оптимизации, потому что ключевой вопрос – уложиться в заявленный бюджет с учётом сегодняшней ситуации с инфляцией. Для этого мы целый ряд решений подготовили новых – раз. Второе – мы по Вашему поручению отработали сегодня новую методику с Минстроем. У нас вообще в стране понятия «метротрамвай» не было, потому что это одновременно и метро подземное, и наземное. Эта интеграция требует новых норм. Мы очень активно этим занимаемся. Мы приняли решение применять спецтехусловия, которые позволят сэкономить нам средства. Думаю, в штабном режиме – Михаил Михайлович очень активно подключился к этому вопросу, сам «штабит», я сам тоже держу на контроле, – думаю, поставленная Вами задача будет выполнена.

Доклад закончен.

М.Котюков: Следующий вопрос опять же магистральной инфраструктуры – это сеть федеральных автодорог. В крае около двух тысяч [километров их] протяжённость, и всего шесть процентов имеют четыре полосы движения, остальные двухполосные, по одной, соответственно, в каждую сторону. С учётом увеличившегося грузо- и пассажиропотока по федеральным трассам, конечно, нагрузка сегодня кратно возросла: и грузы везут на восток в основном, и россияне всё больше уделяют внимание туристическим местам внутри страны. У нас на восточной стороне – Байкал, на западной – Алтай, поэтому потоки транспорта достаточно нагружены. И сегодня очевидно, что эта нагрузка местами, мы фиксируем, уже 85 процентов к уровню прошлого года.

Сейчас реализуется Росавтодором программа по расширению этих федеральных дорог. В этом году мы должны завершить 26 километров, это важные, нужные участки, которые, безусловно, снизят аварийность, повысят пропускную способность. Кроме этого в этом году будет завершён обход города Канска, это тоже долгожданный проект для жителей города, который уберёт транзитные большегрузные автомобили из города.

Тем не менее у нас ещё остаются два населённых пункта: наши западные «въездные ворота» – город Ачинск, это третий по величине город Красноярского края, где сегодня нет обхода и транзитный транспорт идёт через улично-дорожную сеть, создавая и пробки в городе, и, конечно, являясь причиной повышенной аварийности; и второй – на восточной границе районный центр – посёлок Нижний Ингаш, где фактически пересекаются Транссибирская магистраль и федеральная автомобильная дорога «Сибирь». Там, конечно, сейчас с учётом увеличенного графика работы, интенсивности работы железной дороги, конечно, получаем большие пробки, большую нагрузку. Поэтому жители этих двух населённых пунктов, конечно же, ждут решения о строительстве глубоких обходов этих двух территорий.

Владимир Владимирович, нужна Ваша поддержка, чтобы, с одной стороны, программа расширения магистральных автодорог продолжилась, Вы об этом уже говорили во вступительном слове, и также прошу Вашего поручения о начале проектирования дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша.

Все вопросы, связанные с необходимостью поиска земельных участков, мы совершенно точно решим на уровне края.

В.Путин: Марат Шакирзянович, как там ситуация обстоит?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, по Вашему поручению в этом году мы полностью проанализировали всю трассу от Санкт-Петербурга до Владивостока – это трасса «Россия».

Посмотрели все «узкие» места, бо́льшая часть работ по расшивке «узких» мест заложена в пятилетней программе; часть, что не умещается, – до 2030 года, но всю трассу сделать полноценно, как мы и планировали.

Что касается Красноярского края, действительно очень сильно выросла интенсивность. В этом году мы видим по федеральным трассам от 20 до 30 процентов увеличение грузооборота и движения легковых автомашин. Сегодня на некоторых участках машины идут по 9,5 тысячи [единиц] в сутки на двухполосных дорогах – это практически уже за пределом. Поэтому дорогу, конечно, надо расширять. Мы отработаем стоимость. У нас определённые деньги вложены: порядка 30 километров из 600 километров данной трассы заложено в бюджете.

Мы посмотрим ещё раз при формировании бюджета и наиболее «узкие» участки будем отрабатывать и включать в план по расширению дорог. Росавтодор очень активно этим занимается, руку, как говорится, набил: достаточно быстро и при наличии финансовых ресурсов расширяет с двух до четырёх полос. Это самая выгодная для нас форма строительства, потому что в том же коридоре очень быстро увеличиваем в разы пропускную способность. Поэтому будет Ваше поручение – отработаем и два этих обхода. Я думаю, что один из них можно уже в пятилетку включить. Второй – посмотрим, может быть, в период до 2030 года в зависимости от интенсивности.

Доклад закончен. Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

М.Котюков: Владимир Владимирович, следующие два вопроса касаются железной дороги. Они, может быть, не такие «горящие», как предыдущие, но тем не менее на них я должен обратить внимание.

Переориентация грузопотоков в восточном направлении из края, из других регионов уже серьёзно нагружает и Транссибирскую железнодорожную магистраль. В Красноярске есть мостовой переход, по которому фактически идёт сегодня основной ход Транссиба. Этот мостовой переход, что называется, в один путь. Причём подходы были выполнены двухпутные с двух сторон, основания моста сделаны, но второй путь пока не появился.

С одной стороны, включение этого объекта в инвестиционную программу РЖД позволило бы заранее подготовиться к расширению движения на Восточном полигоне, потому что всё равно всё будет «запираться» здесь, а с другой стороны, это бы нам дало возможность закольцевать городскую электричку в Красноярске, и это бы уже решало серьёзный вопрос развития города в преддверии его юбилея: в 2028 году Красноярску будет 400 лет.

Поэтому сейчас мы обсуждаем этот вопрос на рабочем уровне с Минтрансом, с Минэкономразвития, с РЖД. Надеюсь, найдём решение. Там не такие высокие затраты, поэтому постараемся здесь справиться.

Второй вопрос скорее на перспективу. Эксперты сегодня нам предлагают серьёзно подумать над дополнительными перспективами разгрузки Восточного полигона и с учётом планов развития БРИКС просчитать вариант формирования нового Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию в Западный Китай. Фактически мы можем получить один из самых коротких транспортных путей от Транссиба до самых развитых экономических районов Западного Китая. Возможно, и дальше можно будет продолжать этот международный коридор. При этом мы фактически «продлим» Енисей, который связывает и может вывести эти транспортные потоки на Северный морской путь.

Этот вопрос пока требует серьёзного экспертного обсуждения. У нас впереди запланирован юбилейный Красноярский экономический форум, весной следующего года. Мы планируем с коллегами там это обсудить. Многие регионы этот вопрос поднимают, потому что такая дорога может оживить многие абсолютно территории в Сибири и позволит разгрузить Восточный полигон.

В.Путин: У Виталия Геннадьевича есть какие-то комментарии? Виталий Геннадьевич, какие-то комментарии есть на этот счёт?

В.Савельев: Да, Владимир Владимирович, мы обсуждали с Михаилом Михайловичем [Котюковым] эти проекты.

Что касается мостового перехода через Енисей на участке «Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный», это длина 602 метра. Опоры мостового перехода спроектированы и построены для двухполосного железнодорожного движения, двух железнодорожных путей. Мы это всё будем обсуждать в рамках развития третьей очереди Восточного полигона, потому что это увязанные вопросы. Мы с Михаилом Михайловичем договорились вернуться к этой теме, когда уже будем обсуждать конкретные вещи. Но этот вопрос у нас «на радаре», мы его знаем, поэтому будем вместе двигаться.

Что касается нового коридора через Монголию в Западный Китай, мы этот вопрос будем обсуждать. Там есть вопросы к энергетике, там есть вопросы к развитию новых территорий. Этот вопрос мы будем обсуждать в рамках транспортной комиссии при Правительстве у Андрея Рэмовича Белоусова.

Вопросы, мы договорились, будем держать на контроле и дальше совместно их обсуждать и продвигать.

Спасибо.

В.Путин: С нашими коллегами в Монголии, наверное, тоже говорите о расширении Улан-Баторской железной дороги, да?

В.Савельев: Да, это связано с проходом по территории Монголии. Там есть вопросы, Владимир Владимирович, там не всё так однозначно, поэтому это надо будет обсуждать. У нас же идёт развитие трёх наших коридоров – в восточном направлении, Азово-Черноморский бассейн, «Север – Юг». Надо смотреть в целом, насколько этот коридор даст нам дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу.

В.Путин: Тема интересная, потом доложите, пожалуйста.

Спасибо.

В.Савельев: Принято.

М.Котюков: Владимир Владимирович, хотел бы сказать несколько слов о краевой столице.

По численности населения Красноярский край сегодня – первый в Сибири, значительная доля жителей проживает, конечно, в городе Красноярске.

Впереди, буквально уже через пять лет, 400-летие города. В соответствии с Вашим Указом подготовка к юбилею уже началась, правительственный оргкомитет возглавил Александр Валентинович Новак.

Мы рассчитываем, что к юбилейной дате численность жителей города будет ещё увеличиваться: эксперты дают оценку, называют цифру в 1,5 миллиона человек. Она не выглядит сказочной, потому что за последние годы уже более 200 тысяч [человек] прибавил Красноярск, я Вам говорил? И миграционный поток и так далее – качество жизни улучшается, люди приезжают. Поэтому на первый план выходят задачи, связанные с повышением качества жизни в городе.

Как говорят сами красноярцы, мы регулярно проводим такие опросы с использованием всех возможных каналов получения информации, главное направление преобразования городской среды – это окружающая среда и транспорт. Конечно, ключевым фактором решения накопившихся проблем жители города видят газификацию.

Вы сказали во вступительном слове, что есть разные варианты. Мы действительно считаем, что есть разные варианты. Мы действительно считаем, что переход на газоснабжение и населения, и предприятий позволит существенно улучшить и экологическую ситуацию в городе, и в то же время создаст предпосылки для решения задач развития новой экономики, новых технологий. С одной стороны, это будет энергетический источник, с другой стороны, это сырьё для промышленной химии. Ну и, конечно же, принципиально важно, это позволит нам получить новый темп развития и жилищного строительства, и улучшения экологической ситуации в городе.

Поэтому для красноярцев, Владимир Владимирович, решение по газу было бы самым лучшим подарком к юбилею города и очень ожидаемым решением, которое нам очень здесь необходимо. Тема действительно жизненно важная.

В.Путин: Александр Валентинович, обсуждали с компанией «Газпром», да?

А.Новак: Владимир Владимирович, спасибо.

Во-первых, хочу сказать, что Вами уже дано поручение по развитию единой системы газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, это касается в том числе и Красноярского края. Мы с «Газпромом» вместе в июле летали в Красноярск, обсуждали вопросы развития энергетики, в том числе с Михаилом Михайловичем [Котюковым] – вопросы газификации. Считаем, что это действительно актуальная задача.

В чём сегодня особенность Красноярского края? Несмотря на то что уровень газификации всё равно есть какой-то, 19 процентов примерно, это касается в основном локальной территории – город Норильск, город Дудинка, Норильский промышленный район. А что касается центральных районов и южных районов Красноярского края, они не присоединены к единой системе газоснабжения.

Что на сегодняшний день предпринято? «Газпром» начал уже проектно-изыскательские работы, для того чтобы спроектировать участок магистрального газопровода из Томской области с компрессорной станцией «Володино». Соответственно, длина этого газопровода будет 700 километров до Красноярска. Это первый этап по развитию единой системы газоснабжения Восточной Сибири.

Мы рассчитываем, что по окончании этих работ, как мы говорили вчера с Алексеем Борисовичем Миллером, будет подписана между «Газпромом» и Красноярским краем программа газификации, у нас традиционно такие пятилетние программы подписываются. И к юбилею города, о чём сказал Михаил Михайлович, когда будут праздновать 400-летие, – такие цели ставим перед собой, чтобы уже на первом этапе первые потребители получили газ. То есть такая задача стоит.

В.Путин: Хорошо. Ладно.

Александр Валентинович, вне связи с Красноярском. Договорились Вы с нашими партнёрами по «ОПЕК плюс» о сокращении поставок нашей нефти на внешние рынки?

А.Новак: Да, Владимир Владимирович, договорились, но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично.

В.Путин: Хорошо, спасибо.

М.Котюков: Владимир Владимирович, вопросы экологии и транспорта мы, конечно, должны решать на системной основе.

Благодаря федеральной поддержке сегодня мы начали в крае программу развития общественного электротранспорта, помимо метро, о котором я уже говорил. Уже сейчас за счёт средств федерального бюджета приобретены новые трамваи и троллейбусы, первые электробусы ждём в Красноярске.

В.Путин: Какой процент транспорта в загрязнении воздуха?

М.Котюков: Владимир Владимирович, есть разные экспертные оценки, некоторые доходят даже до 30 [процентов]. Поэтому в этом году мы должны эти расчёты завершить.

Для того чтобы собрать всех экспертов за одним столом, сформировал специальный экспертный совет при губернаторе по вопросам экологии, чтобы все мнения были собраны, чтобы мы чётко определили вклад каждого источника загрязнения в общее, что называется, грязное дело и соответствующим образом наметили пути, как мы это будем преодолевать.

Пока говорят, что три ключевых источника – это промышленность с энергетикой, это транспорт и это частные домовладения. В Красноярске и в пригородах порядка 15 тысяч жилых домов, которые сегодня отапливаются индивидуальными приборами отопления, там, к сожалению, как правило, уголь не самого высокого качества. Поэтому нам нужно работать. В рамках национального проекта есть мероприятия по замене этого оборудования, но красноярцы ждут газ. И в этом смысле магистральный газ, об этом сказал Александр Валентинович [Новак], если это решение состоится, мы подпишем «дорожную карту» [с «Газпромом»], – конечно, это будет решением многих экологических проблем города Красноярска.

Работа с крупными предприятиями организована на системной основе. Наши основные предприятия – участники федерального проекта «Чистый воздух». Постоянно ведётся мониторинг. Предприятия отчитываются о том, как проходят эти работы. Несмотря на все трудности, связанные с поставкой оборудования, – там многое было изначально запроектировано, к сожалению, импортное, – тем не менее мы сейчас стараемся не допустить отклонения от планов.

При этом я бы хотел отметить несколько ключевых процессов экологической модернизации наших основных предприятий. Сегодня уже говорил, это большая «Серная программа» в Норильске, «Норникель» проводит серьёзную модернизацию своих заводов. Глубокая модернизация Красноярского алюминиевого завода компании «РУСАЛ»: по оценкам, сегодня порядка 15 процентов от всех выбросов в Красноярске только этот алюминиевый завод делает.

В.Путин: Они, по-моему, двигаются.

М.Котюков: Начали двигаться, Владимир Владимирович. Первые корпуса уже фактически демонтированы, и мы исходим из того, что тот старый алюминиевый завод середины 60-х годов прошлого века должен быть, конечно, демонтирован. Это символ неблагоприятной экологической ситуации в городе. В миллионном городе должны быть только современные производства, которые работают по самому высокому экологическому классу. Поэтому будем из этого исходить. Здесь действительно есть все инструменты поддержки. И Максим Станиславович [Орешкин], и Максим Геннадьевич [Решетников] уделили этому большое внимание, когда были в Красноярске. Мы прямо на площадке завода это обсуждали, с чёткими планами. Пока по проекту – 2026 год, будем за этим графиком следить.

Большой проект – модернизация системы теплоснабжения в Красноярске, когда закрываются малые низкоэффективные дымящие котельные и переводится всё на централизованную систему, а большие ТЭЦ должны обеспечить использование самого современного оборудования, всех наилучших доступных технологий, чтобы минимизировать выбросы в атмосферу Красноярска.

Сибиряки точно заслуживают улучшения экологической обстановки. Хочу поблагодарить Викторию Валериевну [Абрамченко] ещё раз, она лично этим вопросом занимается.

Спасибо за поддержку в рамках реализации важнейшего проекта «Чистый воздух».

В.Путин: Виктория Валериевна, прокомментируете?

В.Абрамченко: Спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, хочу поблагодарить Михаила Михайловича [Котюкова], он очень правильно сформулировал: сибиряки заслуживают лучшей экологии. Замечательно, что он разделяет этот тезис и лично занимается вопросами экологии Красноярского края.

На самом деле, наверное, один из ключевых вызовов экологической повестки для Красноярского края – это снижение выбросов опасных загрязняющих веществ. У нас два города – участники проекта по снижению выбросов в Красноярском крае. Это столица, Красноярск, и Норильск.

Норильск имеет одного «монозагрязнителя», это компания «Норильский никель». Пока, к сожалению, снижения выбросов не произошло. Михаил Михайлович сказал, что у нас две основных площадки-загрязнителя – это Надеждинский металлургический завод и Медный завод.

По планам реконструкция Надеждинского завода позволит на 48 процентов снизить выбросы диоксида серы, и компания действительно обещает в этом году завершить модернизацию этой площадки.

Модернизация Медного завода завершится, по планам компании, к концу 2026 года, и тогда мы дополнительно получим ещё 27 процентов снижения выбросов опасных загрязняющих веществ.

Что касается средств, которые заложены в компании, мы действительно получили подтверждение от предприятий, что 274,5 миллиарда рублей заложено в компании на экологическую модернизацию.

По Красноярску, Михаил Михайлович прав, основные загрязнители – это теплоэнергетика и Красноярский алюминиевый завод. На эти квотируемые объекты приходится порядка 90 процентов всех выбросов города, причём 74 процента из них – это предприятия теплоэнергетики: Енисейская территориально-генерирующая компания и Красноярская ТЭЦ-1.

Поэтому с экологической точки зрения, конечно, решение вопросов с газификацией города Красноярска имеет ключевое значение. Но уже сегодня мы констатируем, Владимир Владимирович, снижение выбросов в городе больше чем на десять процентов. Это благодаря внедрению технологии «ЭкоСодерберг» на «РУСАЛе» и закрытию тех самых малых котельных, о которых Михаил Михайлович сказал, 30 малых котельных уже закрыто.

Дополнительно мы из федерального бюджета выделили городу Красноярску 4,4 миллиарда рублей, для того чтобы переводить частные домовладения с печного отопления на иные экологичные виды и на закупку экологичных видов городского транспорта. Предприятия-загрязнители в городе подтверждают объём частных инвестиций в экологическую модернизацию – около 54 миллиардов рублей. И мы видим, что сейчас модернизация идёт в графике, 36 таких мероприятий запланировано до конца 2026 года. Общий объём выбросов, на который пойдёт снижение, будет около 20 процентов.

Владимир Владимирович, хотела бы попросить Вас поддержать Правительство в дальнейшем совершенствовании проекта в части подготовки нормативных актов. По Вашему поручению мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы компании-загрязнители больше не просили нас о сдвижке вправо. Мы уже пошли один раз навстречу компаниям и сроки реализации эксперимента продлили до конца 2026 года. Поскольку, как правило, это крупные промышленные предприятия в городах – участниках эксперимента, они, конечно же, должны понимать свою ответственность за выполнение взятых на себя обязательств.

О чём я прошу? Поддержать Правительство в этих поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Мы предлагаем установить ответственность за недостижение квот выбросов в процентах от выручки компаний – так называемые оборотные штрафы. Причём вместе с Министерством экономического развития, с Министерством промышленности отработали гибкую шкалу штрафов – от 0,1 процента до пяти процентов от годовой выручки компаний.

Ваше поручение в адрес Правительства на эту тему было в конце 2021 года. Текст мы сейчас отработали. Если Вы нас поддержите, поручите вместе с Государственной Думой в приоритетном порядке в эту осеннюю сессию рассмотреть такие поправки, то это существенно поможет городам в достижении поставленных задач по снижению выбросов.

Спасибо большое.

В.Путин: Максим Геннадьевич, поддерживаете то, что было сказано?

М.Решетников: Что касается оборотных штрафов, мы, конечно, всегда на стороне бизнеса и с опаской смотрим.

Но здесь действительно мы с Викторией Валериевной [Абрамченко] и с коллегами из РСПП достаточно долго дискутировали. Та шкала, которую мы нашли, она позволит, как нам кажется, и подтолкнуть компании, и в то же время, скажем так, не поставить под угрозу их финансовое состояние, потому что сейчас многие из них переориентируют поставки. Экономика совсем сменилась, и, конечно, для них такие большие риски могут быть тяжёлыми, потому что экологические вопросы модернизации крайне важны, но очень важно делать это всё-таки в составе нормального инвестиционного процесса, чтобы у нас не закрывались заводы.

Поэтому я думаю, да, этот компромисс найден, просим поддержать. Но если ситуация будет меняться, тогда будем с Викторией Валериевной также разговаривать и, может быть, выходить к Вам с какими-то корректировками.

Владимир Владимирович, я бы хотел ещё на один момент тоже обратить внимание, это как раз касается алюминия. Нам, конечно, надо, может быть, более активно подталкивать компании к переработке, потому что мы в 2020 году создали особую экономическую зону, на которой все мы были – Красноярская технологическая долина. Коллеги брали на себя достаточно большие обязательства по инвестпроектам: было заявлено шесть проектов – 16 миллиардов рублей в 2020 году. К сожалению, пока ни один из этих проектов не запущен.

Сейчас Михаил Михайлович [Котюков] занял достаточно жёсткую обоснованную позицию. Мы с инвесторами тоже встречались, стройка начинается, мы были на этой стройке. Но очень важно, чтобы крупнейшие алюминиевые компании страны всё-таки активно вкладывались в переработку. «Гнать» только первичный алюминий – по факту электроэнергия в чушках, что называется. Нам нужна переработка, у нас есть на это большой спрос: и судостроение, и авиастроение – всё это предъявляет спрос. Но важно, чтобы предложение было своевременно обеспечено. Поэтому, может быть, мы здесь подумаем ещё над какими-то дополнительными мерами стимулирования – как раз вложение в глубокую переработку и дестимулирование в каком-то будущем вывоза именно первичного продукта с низкой добавленной стоимостью.

В.Путин: Правильно, согласен.

Максим Станиславович посещал некоторые предприятия алюминиевой отрасли, докладывал, что движение в нужном направлении в целом фиксируется.

Да, Максим Станиславович?

М.Орешкин: Да, в том числе эти проекты, которые в Красноярске развиваются, продвигаются очень активно.

Я был на том же заводе, где из алюминия вырабатываются колёсные диски, целый ряд направлений. Думаю, Максим Геннадьевич [Решетников] тоже там присутствовал.

Там идёт очень активное развитие в этом направлении. Но я думаю, что тот вектор, о котором Максим Геннадьевич сказал, касается не только алюминиевой отрасли, он касается и переработки леса, и других природных ресурсов, которые в Сибири вырабатываются. Это как раз то, над чем сейчас совместно с Викторией Валериевной [Абрамченко] и Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] работаем, – по стратегии развития Сибирского региона. Уже в ближайшем будущем будем готовы эту тему, в том числе с Вашим участием, обсуждать.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

М.Котюков: Хотел [затронуть], может быть, неожиданный вопрос, но тем не менее сказать, что у края, очевидно, есть колоссальный туристический потенциал. К сожалению, в последние годы до этого, что называется, наверное, руки не доходили. Было много важных задач: металлургия, лес, агропромышленный комплекс, нефтяной комплекс и так далее. Но потенциал поистине безграничный.

Поэтому мы сегодня начали разрабатывать специальную краевую программу, которая бы создавала необходимые условия, и в этом смысле [она] должна быть привлекательной и для жителей, и для наших гостей, и для инвесторов. Поэтому считаем, что у Красноярского края есть соответствующий задел. Мы обязательно вовлечём в эту работу всех небезразличных людей.

Я благодарен Максиму Геннадьевичу [Решетникову], который, посетив Красноярск, уделил специально время, хоть и поздно вечером [это] уже было, как сегодня с мостостроителями, – но тем не менее очень живой был разговор. Интерес есть, люди небезразличные есть, уверен, что мы это сделаем. Обязательно привлечём к этой работе профильные общественные организации.

В.Путин: Плато Путорана у вас.

М.Котюков: Плато Путорана у нас, природный парк «Ергаки», национальный парк «Красноярские Столбы», водохранилище, Приангарье, бесконечное количество совершенно уникальных, замечательных мест. И они сегодня в каком-то смысле ещё недоосвоены. Конечно, нужно создавать инфраструктуру, и, очевидно, [туристический] поток будет.

Я должен сказать, что в этом году мы организовали первый туристический маршрут на Северный полюс через Хатангу. Слетали, получилось. Поэтому будем этот успех развивать. Фактически можем предлагать туристические маршруты от Монголии до Северного полюса. И в этом смысле это связывает нас с соседними регионами, какие-то решения могут быть, очевидно, межрегионального характера. Поэтому для Сибири это, конечно, открывает совершенно новые возможности.

А для наших отдельных территорий, в основном малых населённых пунктов, это новые возможности экономической активности и заработка, потому что одно место в сфере туризма, как известно, дает пять-шесть рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому мы точно сможем с этой программой вернуть экономическую активность во многие-многие наши территории.

Активно будем привлекать и общественные организации. У нас региональное отделение Русского географического общества постоянно признаётся одним из лучших в стране. Поэтому будем вместе с коллегами использовать лучший опыт, в том числе и в освоении Севера и Арктики, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений и попыток переписать, что называется, историю. Через туризм будем показывать, как оно было на самом деле.

Уважаемый Владимир Владимирович, у Красноярского края и у всех сибирских регионов очень много перспективных проектов. Сейчас Максим Станиславович [Орешкин] об этом говорил. Сейчас мы в соответствии с Вашим поручением – Правительство уже утвердило Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2035 года – под руководством Виктории Валериевны [Абрамченко] завершаем формирование плана мероприятий по её реализации.

Пользуясь тем, что проектов много, идей много, и многие идеи лучше показать на месте, хотел бы пригласить Вас в Красноярск для обсуждения этих планов, где мы смогли бы представить в полном объёме наши идеи и инициативы.

Спасибо Вам большое.

В.Путин: Спасибо.

Не могу не предоставить слово Антону Германовичу. Антон Германович, пожалуйста. Здесь много вопросов: аэропорт, метро, дороги, обходы городов, Восточный полигон, железная дорога через Монголию как возможный вариант [транзита] в Западный Китай.

Пожалуйста.

А.Силуанов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Мы с Михаилом Михайловичем [Котюковым] много времени вместе работали. Поэтому закалка финансиста чувствуется, и чувствуется рациональное использование ресурсов, устойчивость бюджета, на чём хотелось бы тоже акцентировать внимание. Бюджет сбалансированный – почти полтриллиона рублей консолидированный бюджет. Действительно, это регион-донор, девятое место в целом по субъектам Российской Федерации. Хорошие запасы ликвидности есть. Поэтому за бюджет мы спокойны.

Что касается вопросов, которые сегодня поднимались, то я согласен с нашими коллегами из Правительства, которые выступали. Если речь идёт о взлётной полосе, то мы посмотрим с Виталием Геннадьевичем [Савельевым] возможности 2026–2027 годов. Сейчас как раз формируется бюджет, определяются лимиты, и в рамках ресурсов этот вопрос, как сказал Виталий Геннадьевич, будет отработан.

По метро. Владимир Владимирович, я помню, Вы давали поручение – выделять миллиард рублей. Миллиард рублей был выделен, сейчас начинается реализация этого проекта. Деньги в рамках инфраструктурных кредитов есть – почти 90 миллиардов рублей на эти цели предусмотрено. Поэтому уверен, что этот проект будет реализован в срок.

Дорожные вопросы. Так же, как и Марат Шакирзянович [Хуснуллин] сказал, у нас ресурсы на дороги есть. Поэтому с тем, чтобы ликвидировать «узкие» места (и об этом было сказано, большие перевозки, рост), будем выделять необходимое финансирование на это мероприятие и, соответственно, на другие задачи, которые сегодня были обозначены, в том числе по части экологии.

Задачи понятны. С Михаилом Михайловичем мы встречались, вопросы отработали. Теперь задача в том, чтобы поставить необходимые ресурсы и реализовать задачи проекта.

В.Путин: Михаил Михайлович, у Вас получилось не только вникнуть в проблемы Красноярского края, но и договориться со всеми коллегами, с которыми Вы раньше работали в Правительстве Российской Федерации.

Красноярский край, я уже говорил, – огромный по территории, с колоссальным потенциалом. Перерабатывающая промышленность там, насколько я понимаю, занимает даже больше места и более важные места, чем добыча полезных ископаемых. Но и там, и там есть очень хорошие перспективы развития.

Вы упомянули ещё об одной очень важной отрасли, которая раньше не упоминалась как дополнительная возможность для развития экономики, – это туристическая сфера. Она имеет, конечно, тоже хорошие перспективы.

Инфраструктура, газификация, аэропорт, о котором Вы говорили, – всё это не просто важно, всё это абсолютно реалистично. И при поддержке людей, безусловно, я просто не сомневаюсь, очень многое можно сделать и будет сделано под Вашим руководством, если, конечно, Вы сможете убедить в этом избирателя, людей, которые – уверен – поддержат Вас.

Все вопросы, о которых мы сегодня говорили, безусловно, представляют большое значение для всех, кто проживает в Красноярском крае и будет проживать, имею в виду ту позитивную миграционную тенденцию, о которой Вы тоже сказали.

Так что мы все Вам желаем успехов.

М.Котюков: Спасибо большое Владимир Владимирович.

Спасибо большое, уважаемые коллеги.

В.Путин: Спасибо.