Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО

2. документ, подтверждающий нахождение в зоне СВО (справка из военкомата);

3. копия паспорта участника СВО;

4. справка о составе семьи (о регистрации) по месту жительства;

5. правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из ЕГРН), в том случае, если участник СВО является собственником;

6. согласие на обработку персональных данных;

7. при наличии в собственности участника СВО нескольких объектов жилищного фонда – в отношении каждого из таких объектов предоставляются выписка из ЕГРН и справка о составе семьи и об отсутствии зарегистрированных по указанному адресу.



Перечень документов для освобождения членов семьи, зарегистрированных и проживающих совместно с участником СВО, от начисления платы за вывоз ТКО:



1. на супругу (супруга) – свидетельство о заключении брака и копия паспорта;

2. на детей до 18 лет – копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при наличии);

3. на детей до 23 лет, если являются студентами – копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта, справка из учебного заведения;

4. на детей старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения ими

возраста 18 лет – копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта,

справка об инвалидности;

5. на родителей (усыновителей) нетрудоспособного возраста – свидетельство о рождении ребенка (участника СВО), копия паспорта гражданина РФ, пенсионное удостоверение;

6. на дедушек и бабушек нетрудоспособного возраста (при условии, что они являлись опекуном участника СВО не менее трех лет, в связи с отсутствием у него родителей) – копия паспорта гражданина РФ, документ об опекунстве;

7. на отчима и мачеху нетрудоспособного возраста (при условии, что они являлись опекуном участника СВО не менее пяти лет) – копия паспорта гражданина РФ, документ об опекунстве.



Обратите внимание, перерасчет делается, если перечисленные выше родственники зарегистрированы и проживают совместно с участником СВО (кроме детей супруги).



Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО вправе снимать копии с предъявленных документов, проверять их подлинность, полноту и достоверность сведений, в том числе через официальные запросы в выдавшие их органы и организации.



Контакты регоператоров – в наших карточках



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