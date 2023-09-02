+17 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
2 Сентября , 21:05

Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО

1. письменное заявление участника СВО или члена его семьи

Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО

2. документ, подтверждающий нахождение в зоне СВО (справка из военкомата);
3. копия паспорта участника СВО;
4. справка о составе семьи (о регистрации) по месту жительства;
5. правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из ЕГРН), в том случае, если участник СВО является собственником;
6. согласие на обработку персональных данных;
7. при наличии в собственности участника СВО нескольких объектов жилищного фонда – в отношении каждого из таких объектов предоставляются выписка из ЕГРН и справка о составе семьи и об отсутствии зарегистрированных по указанному адресу.

Перечень документов для освобождения членов семьи, зарегистрированных и проживающих совместно с участником СВО, от начисления платы за вывоз ТКО:

1. на супругу (супруга) – свидетельство о заключении брака и копия паспорта;
2. на детей до 18 лет – копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при наличии);
3. на детей до 23 лет, если являются студентами – копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта, справка из учебного заведения;
4. на детей старше 18 лет, которые стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет – копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта,
справка об инвалидности;
5. на родителей (усыновителей) нетрудоспособного возраста – свидетельство о рождении ребенка (участника СВО), копия паспорта гражданина РФ, пенсионное удостоверение;
6. на дедушек и бабушек нетрудоспособного возраста (при условии, что они являлись опекуном участника СВО не менее трех лет, в связи с отсутствием у него родителей) – копия паспорта гражданина РФ, документ об опекунстве;
7. на отчима и мачеху нетрудоспособного возраста (при условии, что они являлись опекуном участника СВО не менее пяти лет) – копия паспорта гражданина РФ, документ об опекунстве.

Обратите внимание, перерасчет делается, если перечисленные выше родственники зарегистрированы и проживают совместно с участником СВО (кроме детей супруги).

Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО вправе снимать копии с предъявленных документов, проверять их подлинность, полноту и достоверность сведений, в том числе через официальные запросы в выдавшие их органы и организации.

Контакты регоператоров – в наших карточках

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Какие документы предоставить регоператору для освобождения участника СВО из Башкортостана от начисления платы за вывоз ТКО
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика