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3 Сентября , 22:45

До 31 декабря 2023 года билет на электричку в Башкортостане можно приобрести с кешбэком

Объясняем, как это сделать:

До 31 декабря 2023 года билет на электричку в Башкортостане можно приобрести с кешбэком
До 31 декабря 2023 года билет на электричку в Башкортостане можно приобрести с кешбэком

Чтобы поездка стоила дешевле, надо оплатить её через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении «РЖД Пассажирам».

Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей суммарно за месяц для одного пользователя.

Кешбэк начисляется в течение трёх дней обратно на счёт пассажира, с которого он оплатил проезд.

Подробности – на сайте Башкортостанской ППК: https://vk.cc/cqzqC0

Инструкция: https://vk.cc/cqhSKS

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам»: https://vk.cc/co1obi

Информационный диспетчерский центр Башкортостанской ППК: 8 (800) 222-63-09

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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