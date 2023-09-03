До 31 декабря 2023 года билет на электричку в Башкортостане можно приобрести с кешбэком

Чтобы поездка стоила дешевле, надо оплатить её через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении «РЖД Пассажирам».



Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей суммарно за месяц для одного пользователя.



Кешбэк начисляется в течение трёх дней обратно на счёт пассажира, с которого он оплатил проезд.



Подробности – на сайте Башкортостанской ППК: https://vk.cc/cqzqC0



Инструкция: https://vk.cc/cqhSKS



Мобильное приложение «РЖД Пассажирам»: https://vk.cc/co1obi



Информационный диспетчерский центр Башкортостанской ППК: 8 (800) 222-63-09



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