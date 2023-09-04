В этот день в республике пройдут выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва, а также местные выборы – депутатов представительных органов местного самоуправления.

Как проголосовать на выборах депутатов Госсобрания

1. В помещении для голосования избирательного участка в день выборов. Каждый житель республики, являющийся гражданином России и достигший 18 лет, может проголосовать на своём избирательном участке по месту регистрации с 7 до 21 часа местного времени 10 сентября 2023 года. Избиратель голосует лично. На выборах депутатов Госсобрания он получает два бюллетеня по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт, и заполняет их в кабине для тайного голосования.

2. По месту фактического нахождения.

Те, кто в день голосования будут вдали от своих избирательных участков, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на ближайшем избирательном участке по месту своего фактического нахождения в пределах Республики Башкортостан. Для этого нужно заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или в территориальной избирательной комиссии, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с 26 июля по 6 сентября 2023 года или в любой участковой избирательной комиссии с 30 августа по 6 сентября 2023 года.

3. Голосование на дому.

Если избиратель не может по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) проголосовать в помещении для голосования, то он вправе обратиться с заявлением о голосовании на дому в участковую избирательную комиссию в дни её работы, в том числе в день голосования до 15.00 часов 10 сентября 2023 года. Закон предусматривает три формы подачи заявления: письменное заявление избирателя; непосредственное устное обращение избирателя, в том числе по телефону; устное обращение избирателя, переданное при содействии других лиц. В день голосования 10 сентября 2023 года к заявителю домой придут члены комиссии с переносным ящиком для голосования.



Как проголосовать на местных выборах

На местных выборах голосование проводится в помещении для голосования в день выборов 10 сентября 2023 года, или, по заявлению избирателя, на дому в случае, если избиратель по уважительной причине не может прибыть в помещение для голосования. Заявление о голосовании на дому подается в участковую избирательную комиссию заранее, или до 15.00 часов в день голосования.

В организации голосования на местных выборах есть особенность – нет возможности проголосовать по месту нахождения вне места своего жительства («Мобильный избиратель» на этом уровне выборов не работает!). В то же время на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления предусмотрено досрочное голосование для избирателей, которые не могут по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья ) прибыть в помещение для голосования в день выборов. Оно проводится путем заполнения избирателем бюллетеня для голосования в помещении участковой избирательной комиссии по месту регистрации с 30 августа по 9 сентября 2023 года. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию по месту регистрации заявление, в котором указывает причину досрочного голосования.



Все подробности на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан bashkortostan.izbirkom.ru или по телефону «горячей линии» Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 8-800-347-54-54