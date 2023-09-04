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4 Сентября , 17:37

Какие схемы используют кибермошенники, чтобы обмануть призывников

В преддверии осеннего призыва в армию интернет-мошенники создают сайты и группы в соцсетях, чтобы украсть персональные данные и похитить деньги призывников.

Какие схемы используют кибермошенники, чтобы обмануть призывников
Какие схемы используют кибермошенники, чтобы обмануть призывников

Вот наиболее частые схемы:

Мошенники предлагают перейти на поддельный сайт, будто там есть списки призывников. После того как человек, который подлежит призыву, найдёт себя в такой «базе», ему сразу же придёт предложение купить отсрочку.

Также в сети Telegram предлагают выиграть договор на «сопровождение в получении военного билета». Для участия просят заполнить анкету и передать свои личные данные чат-боту. Надо понимать, что в подобных объявлениях нет обещания предоставить военный билет.

Более подробно о мошеннических схемах, «белых юристах» и не только — на объясняем.рф (https://vk.cc/cqyehJ)

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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