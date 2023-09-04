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4 Сентября , 16:57

Лаборатория медиадизайна УГНТУ разместится в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ

В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» Уфимского государственного нефтяного технического университета, ориентированная на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта «Наука и университеты»

Лаборатория медиадизайна УГНТУ разместится в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ
Лаборатория медиадизайна УГНТУ разместится в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ

Креативная среда, мобильная экспозиционная зона, рабочие места, где можно будет разрабатывать цифровые идеи и воплощать их в жизнь. Так в строящемся Межвузовском кампусе будет выглядеть лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии», которую создает кафедра «Дизайн и искусствоведение» УГНТУ.

Она ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности. Здесь решаются важнейшие экспериментальные задачи, претворяются в жизнь проекты, связанные с современными медиатехнологиями в цифровой среде. Прототипирование, брендинг, медиадизайн – востребованные и современные виды творчества, студенты с увлечением изучают данную сферу.

В настоящее время разрабатывается серия сувенирных коллекций на основе фирменного стиля УГНТУ. Для каждой создается промоутерская программа, необходимая для того, чтобы идею можно было воплотить и в рекламной графике, и в предмете. Лучшие экземпляры будут оформлены в экспозицию для юбилейной выставки в университете.

Еще одно направление – формирование узнаваемого республиканского экостиля – костюмы, предметы интерьера, ландшафтный дизайн.

В лаборатории «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» создается виртуальный контент для образовательной и игровой среды, выпускаются серии видеороликов в стиле «моушн-дизайн» – образовательной и социальной тематики. Студенты решают задачи построения истории, сборки, монтажа, композиции и графики. Самые яркие работы размещены на YouTube-канале УГНТУ.

– Образовательная среда должна стать креативной, нацеленной на интересы всех участников. К такому результату стремится коллектив кафедры и сотрудники «лаборатории будущего» «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии», – говорит заведующая кафедрой «Дизайн и искусствоведение» Лидия Стратонова.

Большая часть деятельности лаборатории связана с реализацией крупных проектов в рамках решения стратегических задач программы «Приоритет 2030». Огромная работа проводится по подготовке идейного, творческого и предметного наполнения новейшей лаборатории «Креативных индустрий и дизайна» в Евразийском научно-образовательном центре мирового уровня.

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