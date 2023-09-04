Женщины с детьми из Башкортостана могут получить реальные инструменты для запуска и развития бизнеса

Это федеральный образовательный проект, который проходит на базе Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Лучший проекты в регионе получит грант на реализацию – 100 тыс. рублей, а две победительницы федерального этапа – по 1 млн рублей.



Участницами проекта могут стать совершеннолетние женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми (в том числе усыновители, опекуны, попечители и приемные матери). Наличие предпринимательского опыта не обязательно. При этом у женщины может быть открыто юрлицо, ИП или оформлена самозанятость, но не более 1 года.



Обучение – бесплатное, в процессе участницы подготовят бизнес-план своего проекта и защитят его перед экспертным жюри. Работы оценят по нескольким критериям – социальная значимость, экономическая обоснованность, оригинальность.



Период обучения: 2 – 6 октября 2023 года.



Заявки от участниц принимаются до 22 сентября 2023 года на сайте: мамапредприниматель.рф



Подробности – на сайте Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан: https://vk.cc/cqBJzW



Центры «Мой бизнес»: https://vk.cc/cqxzix



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