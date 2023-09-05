Дмитрий Чернышенко рассказал о преимуществах нового образовательного стандарта высшего образования

Пилотный проект стартовал с 1 сентября 2023 года в шести вузах страны. В них апробируют новую модель высшего образования – базовый уровень, специализированный уровень и уровень аспирантуры. Башкирские вузы в пилотный проект не вошли. Впоследствии опыт пилотных вузов тиражируют на всю страну. По словам ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова, в новой модели высшего образования интерес представляют сроки обучения – их будут устанавливать в зависимости от направления подготовки либо от конкретной квалификации. - В результате изменений национальной системы высшего образования и введения нового макета ФГОС ВО у студентов появится больше возможностей для индивидуального развития и получения сразу нескольких квалификаций. Такие изменения – ответ на вызовы современной экономики страны, которая ориентирована на развитие собственных технологии и производство высокотехнологичных продуктов и испытывает колоссальную нехватку высококвалифицированных специалистов, – прокомментировал Вадим Захаров. Всего новый учебный год в стране начался для почти 4,5 млн студентов, из них 1 236 022 первокурсника. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в этом году количество бюджетных мест в российских вузах увеличили до 626 278, из них 37 089 – в вузах новых регионов. По поручению Президента России на обучение зачислены участники СВО и их дети в рамках отдельной квоты – около 8,5 тысячи человек. Каждому студенту обеспечили все необходимые условия. Вице-премьер назвал и самые популярные направления 2023 года – информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Среди наиболее востребованных вузов – РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет. Кроме того, в российские вузы поступило 104 488 ребят из стран дальнего и ближнего зарубежья, что подтверждает востребованность российского образования. Из них 25 тысяч – в рамках квоты Правительства. В 2023 году в Башкортостане первокурсниками стали более 27 тысяч человек. Всего в вузах республики – 97 422 студента, 89,7 тыс. из них учатся в государственных университетах. Для первокурсников в этом учебном году выделили 14 886 бюджетных мест – на 512 больше, чем в 2022-2023. За последние 5 лет число бюджетных мест выросло на 31,5 %.