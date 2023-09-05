+19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
5 Сентября , 20:00

Обязана ли управляющая компания производить замену абонентских почтовых ящиков?

Объясняют специалисты Министерства ЖКХ Башкортостана

Обязана ли управляющая компания производить замену абонентских почтовых ящиков?
Обязана ли управляющая компания производить замену абонентских почтовых ящиков?

Да. Абонентские почтовые шкафы – объекты общедомового имущества. Определение состава общего имущества многоквартирного дома (МКД) регулируется федеральным законодательством. Поэтому даже если в договоре управления конкретным МКД абонентский почтовый шкаф не упоминается в составе общего имущества, это не освобождает УК от обязанности по восстановлению (ремонту либо замене) почтовых ящиков в случае их ненадлежащего технического состояния.

Устанавливает абонентские почтовые шкафы в доме строительная организация, расходы на их приобретение и установку включают в смету строительства. Обслуживание, ремонт и замена шкафов возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее использование.

☝ В обязанности управляющей компании входит содержание общего имущества МКД в надлежащем техническом состоянии. Таким образом, если абонентский почтовый шкаф подлежит ремонту или замене, то УК должна сделать это в счет установленной платы за содержание жилых помещений, которую вносят собственники помещений в МКД.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика