Обязана ли управляющая компания производить замену абонентских почтовых ящиков?

Да. Абонентские почтовые шкафы – объекты общедомового имущества. Определение состава общего имущества многоквартирного дома (МКД) регулируется федеральным законодательством. Поэтому даже если в договоре управления конкретным МКД абонентский почтовый шкаф не упоминается в составе общего имущества, это не освобождает УК от обязанности по восстановлению (ремонту либо замене) почтовых ящиков в случае их ненадлежащего технического состояния.



Устанавливает абонентские почтовые шкафы в доме строительная организация, расходы на их приобретение и установку включают в смету строительства. Обслуживание, ремонт и замена шкафов возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее использование.



В обязанности управляющей компании входит содержание общего имущества МКД в надлежащем техническом состоянии. Таким образом, если абонентский почтовый шкаф подлежит ремонту или замене, то УК должна сделать это в счет установленной платы за содержание жилых помещений, которую вносят собственники помещений в МКД.



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