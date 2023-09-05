Российско-турецкие переговоры

По окончании переговоров в расширенном составе с участием членов делегаций беседа продолжилась тет-а-тет в формате рабочего завтрака.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья!

Приветствую вас в России, в Сочи.

Мы договаривались об этой встрече давно, но после выборов в Турции это наша первая личная встреча. Я уже имел удовольствие поздравить Вас с результатами – хочу при личной встрече это сказать ещё раз, хотя прошло уже несколько месяцев.

Причём отношения диверсифицируются: это не только традиционные отрасли нашего взаимодействия, в том числе сельское хозяйство, энергетика, развиваются и другие направления, что меня очень радует.

Мы продвинулись, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, для того чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдёт на пользу.

В области сельского хозяйства, я уже говорил, мы расширили возможности поставок сельхозпродукции турецких производителей на российский рынок, и здесь хороший очень объём и растёт.

Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно. Достигнуты договорённости между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон, и я надеюсь, что так оно и будет и в ближайшее время мы будем свидетелями этого.

Продолжается строительство атомных электростанций «Аккую». Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств – после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую». В следующем году – всё идет по плану – мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества. Сейчас на станции продолжает работать очень большой квалифицированный коллектив – под 25 тысяч человек.

Нам есть о чём поговорить и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдём вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что Вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу.

Конечно, мы с Вами многое сделали для ситуации в Сирии. Я знаю, насколько это чувствительный вопрос для Турецкой Республики, мы с Вами в материале. Самое основное, что было сделано в рамках Астанинского формата, мы должны закрепить, как и саму эту площадку, на мой взгляд.

Конечно, и другие страны региона, имею в виду ливийский трек. Есть много других вопросов двустороннего и международного характера, которые, безусловно, будут в центре нашего сегодняшнего внимания.

Спасибо Вам большое, что Вы приняли приглашение и приехали сегодня в Сочи.

Р.Т.Эрдоган (как переведено): Господин Президент!

Прежде всего хочу отметить, что это приглашение является уже именно другим периодом между Россией и Турцией. Война между Украиной и Россией, ситуация, которая складывается в этом плане, – на фоне этого этот визит совершается. И Ваше приглашение – мы рады этому приглашению, моя делегация рада этому приглашению.

Наши отношения, между Турцией и Россией, особенно касательно внешнеторгового оборота: он достиг 62 миллиардов долларов. И задача, которую мы поставили, – достичь 100 миллиардов долларов внешнеторгового оборота – это очень радует нас.

Сегодня также присутствуют здесь главы центробанков [Турции и России], они здесь встретятся, проведут встречу отдельно. Это демонстрирует, это будет важным шагом в торговых отношениях между нашими странами для товарооборота в национальных валютах.

Касательно атомной электростанции «Аккую». Развитие событий там продолжается очень положительно. В настоящее время там идут, продолжаются работы. Как Вы отметили, около 25 тысяч человек заняты там. Касательно первого блока было очень хорошее развитие событий, как мы с Вами до этого говорили. Касательно атомной электростанции в городе Синоп: я считаю, что между нами будет и такой шаг в отношении строительства новой атомной электростанции. Касательно [создания] во Фракийском регионе газового хаба – это отдельно обогатит наши отношения.

С другой стороны, между Турцией и Россией одним из важных шагов является, конечно, туристическая область. В настоящее время в этой области, в туризме, российские туристы занимают первое место среди наших гостей.

Вместе со всеми этими данными хочу отметить, что самый важный шаг… Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку: что получится, какой будет результат? У всех есть ожидание. Я считаю, верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции мы дадим миру необходимый месседж, особенно малоразвитым африканским странам, – такой шаг в этом плане будет иметь большое значение.

Другая важная особенность – отрасль военно-оборонной промышленности, энергетический сектор. Между нами есть шаги, особенно это касается природного газа. Первостепенно большое значение в этом плане имеет для нас то, что с Россией имеем хорошие, важные отношения в плане природного газа. Считаю, что мы будем развивать эти отношения.

С другой стороны, также хочу отметить: как известно, летний сезон, лесные пожары – вы отправили нам два самолёта для борьбы с тушением пожаров. Это действительно очень помогло нашей борьбе с пожарами. Если сможем увеличить это количество самолётов, хотя бы ещё два, потому что эта угроза продолжается – пожары представляют для нас большую угрозу. Эти самолёты приносят очень большую пользу в борьбе с тушением пожаров.

Хочу ещё раз выразить благодарность Вам от имени моих новых министров в нашем кабинете и надеюсь, что наша встреча, контакты принесут пользу нашим странам и нашим регионам.

Большое спасибо за внимание.

В.Путин: Уважаемый господин Президент, Вы упомянули о борьбе с пожарами.

Я хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым пострадавшим людям. То же самое касается борьбы с пожарами.

Всё это говорит о том, что мы с Вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень, и это сказывается во всех отраслях нашего взаимодействия.

Я предлагаю построить нашу работу следующим образом: предоставить слово председателям межправкомиссии, они дали бы общий обзор того, что происходит в наших, прежде всего торгово-экономических, связях. Потом, может быть, министры иностранных дел.