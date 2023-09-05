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5 Сентября , 11:20

В Башкирии пройдет VIII Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота»

16 сентября в Уфе в Городском центре «Арт-Квадрат» состоится VIII Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота». Участников фестиваля ждут выступления любимых артистов, тематические зоны и различные активности

В Башкирии пройдет VIII Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота»
В Башкирии пройдет VIII Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота»

В масштабном проекте примут участие авторы-исполнители, солисты и музыкальные группы регионов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Специальный гость фестиваля – Сергей Бобунец лидер группы «Смысловые Галлюцинации”. На сцене прозвучат военно-патриотические песни, посвященные теме войны и мира, песни о Родине, армии, дружбе, доблести и чести.

Начало мероприятия в 16.00 ч., начало концерта в 19.00 ч.

Проект направлен на воспитание у молодого поколения любви к своему Отечеству, верности воинскому долгу и сохранение народной памяти о героях Родины.

Организаторы проекта - Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова, Региональная общественная организация «Ветеран» Республики Башкортостан, Администрация городского округа город Уфа.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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