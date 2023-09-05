В Башкирии пройдет VIII Республиканский фестиваль авторской патриотической песни «Боевая высота»

В масштабном проекте примут участие авторы-исполнители, солисты и музыкальные группы регионов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Специальный гость фестиваля – Сергей Бобунец лидер группы «Смысловые Галлюцинации”. На сцене прозвучат военно-патриотические песни, посвященные теме войны и мира, песни о Родине, армии, дружбе, доблести и чести.



Начало мероприятия в 16.00 ч., начало концерта в 19.00 ч.



Проект направлен на воспитание у молодого поколения любви к своему Отечеству, верности воинскому долгу и сохранение народной памяти о героях Родины.

Организаторы проекта - Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова, Региональная общественная организация «Ветеран» Республики Башкортостан, Администрация городского округа город Уфа.