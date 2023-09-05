В Уфе пройдет международный форум «Маркетинговая Среда»

– «Маркетинговая Среда» - это уникальная площадка, объединяющая предпринимателей, маркетологов, экспертов в области продвижения бизнеса со всех уголков России. Именно здесь можно перенять опыт успешно растущих организаций, найти партнеров и клиентов, получить чек-листы по внедрению абсолютно новых инструментов маркетинга, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В этом году участников форума ждут:

- конференция «Организации будущего» - ведущие специалисты сферы дадут ценные советы о том, как преуспеть в быстроизменяющихся условиях, какие компании будут преуспевать и что нужно для роста;

- семинар «Маркетинг для франшиз» рассчитан для тех, кто хочет выстроить эффективное управление маркетингом, применяя рабочие инструменты;

- мастер-классы по использованию нейронок и ИИ: чек-листы и инструкции;

- нетворкинг – полезные связи и знакомства, которые доступны в режиме офлайн и онлайн.

Место проведения: Городской дворец культуры, г. Уфа, проспект Октября, 137. Начало в 10.00 часов.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке: http://marketingsreda.ru/p/81/

Также можно зарегистрироваться через бот https://t.me/marketingsreda_bot

Желающим будет предоставлена возможность подключения в онлайн формате.

Дополнительную информацию можно узнать у консультантов Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону «горячей» линии: +7 (347) 224-99-99.