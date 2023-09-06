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6 Сентября , 16:15

Герои «Ну, погоди! Каникулы» и «Простоквашино» в Уфе!

В Уфе на Советской площади с 14 по 17 сентября пройдет Всероссийский фестиваль игры «Айда играть». Киностудия «Союзмультфильм» подготовила занимательную интерактивную программу для маленьких и взрослых гостей фестиваля

Каждый день грандиозного семейного праздника будет начинаться с мультпарада героев, в том числе персонажей «Ну, погоди! Каникулы», «Простоквашино» и «Оранжевой коровы». После шествия на главной сцене фестиваля гости смогут ежедневно участвовать в танцевальном флэшмобе с «Бременскими музыкантами», а в день открытия еще и посмотреть музыкальный спектакль «Приключения мультгероев».

В специальной зоне киностудии «Союзмультфильм» детей ждут фотозона, спортивные игры и творческие мастер-классы, где они смогут получить навыки лепки, росписи и изготовления костюмов из популярных мультфильмов и, конечно, мастер-класс по анимации, где каждый попробует создать мультфильм своими руками. По вечерам для всех желающих «Союзмультфильм» организует кинопоказы новых сериальных проектов Киностудии. Подробная программа фестиваля и условия участия здесь: https://xn--80aaaldze4dt4h.xn--d1acj3b/

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