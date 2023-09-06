Игрушки со всей России приедут в Башкортостан!

Роботы, конструкторы, куклы, машинки, тактильные игрушки и настольные игры со всей страны соберутся здесь на большой праздник детства. Мальчишек, девчонок, а также их родителей ждут игры, конкурсы, мастер-классы, квесты, выставки. Звезды российской эстрады, спорта, блогеры, политики расскажут о своих любимых игрушках и детских играх. Ежедневно на главной сцене фестиваля: мультпарад любимых героев и танцевальный флешмоб с Бременскими музыкантами. А также детские спектакли, интерактивные игры, развлекательные программы, выступления популярных юных блогеров, тест-драйв игрушек и вечерний показ мультфильмов! С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» и условиями участия можно ознакомиться тут: https://xn--80aaaldze4dt4h.xn--d1acj3b/