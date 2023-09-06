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6 Сентября , 11:40

Оформить единовременное пособие при рождении ребенка в Башкортостане могут все семьи независимо от уровня дохода

 Получить выплату может один из родителей, в том числе приемный, усыновитель, попечитель или родственник, который ухаживает за малышом.

Оформить единовременное пособие при рождении ребенка в Башкортостане могут все семьи независимо от уровня дохода
Оформить единовременное пособие при рождении ребенка в Башкортостане могут все семьи независимо от уровня дохода

Выплачивается такое пособие один раз при рождении ребенка.

С 1 февраля 2023 года размер пособия в регионе составляет 26 345,38 рублей, сумма индексируется ежегодно. Если родились двое детей и более, то выплата предусмотрена на каждого из них.

Как получить пособие?

Пособие выплачивается гражданам РФ, а также иностранцам и лицам без гражданства – при условии, что они имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство или статус беженца. Оформить выплату могут работающие, гражданские служащие, опекуны, усыновители, приемные мамы или папы новорожденного. У нетрудоустроенных родителей тоже есть возможность оформить выплату, но при условии, что не работают оба. Также они могут обучаться очно в вузе или колледже.

Работающему родителю выплата поступит автоматически. Документы и справки не понадобятся, так как работодатель самостоятельно предоставит Соцфонду все необходимые сведения.

Другим категориям необходимо обратиться с заявлением в Соцфонд, также это можно сделать через МФЦ или Госулуги. Подробно о необходимых документах и о каждом случае можно узнать на сайте https://vk.cc/colxfZ, в МФЦ https://vk.cc/ckQ0w0 или клиенткой службе фонда https://vk.cc/cleqKt.

Заявление на пособие может отправить только один из родителей.

🗓 Подать заявление на выплату нужно в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Единый контакт центр: 8 (800) 1-00000-1

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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