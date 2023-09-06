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6 Сентября , 11:19

В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ

Она ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности

В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ

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В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
В Межвузовском студенческом кампусе будет размещена лаборатория «Медиадизайн и мультихудожественные цифровые технологии» УГНТУ
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"Стерлитамакский рабочий"

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