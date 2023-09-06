В Сеченовском университете стартовал сбор заявок на программу «Коммуникации в здравоохранении»

Образ медицины на протяжении всего времени существования всегда сталкивался с различными стереотипами, как негативного, так и позитивного характера. Объективные показатели в области охраны здоровья демонстрируют планомерное развитие отрасли, однако она остается одной из самых кризисных в медиапространстве.

«Эффективные коммуникации формируют атмосферу доверия между государством, медицинским сообществом и жителями страны. Они являются одним из важнейших инструментов реализации национальных проектов и государственных программ. Без них государственное регулирование, направленное на улучшение работы отрасли, может выглядеть со стороны как простое «закручиваение гаек». Именно через открытый диалог мы выстраиваем систему здравоохранения, которая в полной мере отвечает запросам граждан. В этой связи принципиально важно, чтобы органы управления здравоохранением регионов, медицинские организации, вузы, разработчики и производители медпродукции уделяли коммуникациям особое внимание, вели их на понятном широкой общественности языке» — сказал помощник Министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Журналистам, которые пишут на темы о здоровье, важно знать основы медицины, а медицинским специалистам будет интересно изучить основы коммуникаций. Это поможет писать и говорить «для людей», не теряя основной смысл. Разработчики курса нашли решение и объединили две сущности. «Тема здравоохранения всегда вызывает у людей повышенный интерес, так как она касается лично каждого. Медицинский язык богат сложной терминологией, и многие, наверняка, сталкивались на приеме у врача с незнакомыми словами. Крайне важно предоставлять человеку нужную информацию о профилактике, диагностике и лечении заболеваний на понятном ему языке. Этот блок - неотъемлемая часть национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Именно поэтому профильным журналистам будет полезно изучить основы медицины, а медицинским специалистам – основы коммуникаций» - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. На базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова обучающихся ждут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере массовых коммуникаций. «Выстраивание эффективных коммуникаций лежит в основе обеспечения пациентоориентированности и доверия к системе здравоохранения в целом. И этому нужно учиться не только врачам, но и организаторам здравоохранения, представителям СМИ, некоммерческих организаций, ведь только объединяя усилия мы добьемся высокого результата!» - поделился проректор по инновационной и клинической деятельности Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Виктор Фомин. Начало образовательной части программы: 18 сентября 2023 года в очном формате.