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6 Сентября , 12:05

В Уфе откроется госпиталь для детских игрушек

Событие № 1 этого года в мире игр и игрушек – Всероссийский фестиваль «Айда играть» Уфа встречает с 14 по 17 сентября! 

В Уфе откроется госпиталь для детских игрушек
В Уфе откроется госпиталь для детских игрушек

В его рамках пройдут благотворительные акции: «Подари игрушку» – с последующей передачей игрушек детским домам, больницам, уфимскому хоспису и «Мастерская-госпиталь для игрушек», где каждый ребенок сможет «вылечить заболевшую игрушку». Всероссийский фестиваль игр «Айда играть» соберет производителей игр, игрушек, товаров для творчества, товаров для новорожденных и малышей, визуального анимационного контента для детей, а также мастеров-ремесленников со всей России! Подробно о программе фестиваля и условиях участия читайте тут: https://xn--80aaaldze4dt4h.xn--d1acj3b/

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