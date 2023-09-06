В Уфе откроется госпиталь для детских игрушек

В его рамках пройдут благотворительные акции: «Подари игрушку» – с последующей передачей игрушек детским домам, больницам, уфимскому хоспису и «Мастерская-госпиталь для игрушек», где каждый ребенок сможет «вылечить заболевшую игрушку». Всероссийский фестиваль игр «Айда играть» соберет производителей игр, игрушек, товаров для творчества, товаров для новорожденных и малышей, визуального анимационного контента для детей, а также мастеров-ремесленников со всей России! Подробно о программе фестиваля и условиях участия читайте тут: https://xn--80aaaldze4dt4h.xn--d1acj3b/