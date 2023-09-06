В вузах России дан старт федеральной программе «Обучение служением»

Он вошел в число первых в России образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, внедряющих в учебный процесс с началом нового учебного года федеральную программу «Обучение служением». Она сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы, объединяет теоретическое обучение и практическую социально значимую деятельность в единый образовательный процесс, позволяет каждому студенту получить профессиональный опыт через реализацию общественных проектов. «Обучение служением» – разновидность проектного подхода в образовании, благодаря которому учащиеся вовлечены в развитие социальных и экологических проектов и решение конкретных задач помощи людям.

«Суть программы «Обучение служением» во взаимодействии с партнерами, готовыми предоставлять студентам возможность решать реальные социальные проблемы, в которых они смогут приобретать профессиональный опыт. На платформе ДОБРО.РФ мы создали интерфейс, позволяющий любой организации стать социальным заказчиком. Достаточно сформулировать и описать задачу, загрузить ее на платформу и проектные команды студентов отберут то, что будет соответствовать их профессии и жизненным убеждениям. Работа на платформе позволит видеть весь цифровой след решения, фиксировать объемы оказываемой помощи, количество задействованных участников, верифицировать реалистичность и востребованность проектов. Мы создаем общероссийский каталог потенциальных проектов, а направления возможных социальных заказов охватывают большинство практических сфер, включая науку и изобретения, IT и искусственный интеллект, инженерные и технические разработки, маркетинг и PR, дизайн и рекламу, медицину и социальную помощь, социологию и управление, экологию и развитие территорий и многое другое», - прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы России по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ. Артем Метелев.

«Университет сегодня – это точка концентрации всех существующих возможностей экосистемы молодежной политики. И любая образовательная деятельность так или иначе должна быть сопряжена с практическими заданиями. Реализация модуля «Обучение служением» позволит вовлечь университеты в жизнь городов и местного сообщества, в совместное решение актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом», - отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова «Обучение служением» реализуется вузами в партнерстве с социальными заказчиками. Социальный заказчик из числа СО НКО, государственных организаций или органов власти становится партнером вуза, который включает студентов в решение практических задач, сформулированных партнером как социальный заказ. Для реализации программы формируется каталог таких задач, который станет источником обучения и практики для студентов. В этих целях Ассоциация волонтерских центров объявила первую волну сбора заявок от потенциальных социальных партнеров на платформе ДОБРО.РФ по ссылке https://sl.dobro.ru. Сбор заявок для участия в программе «Обучение служением» в этом учебном году продлится до 15 сентября.