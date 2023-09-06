Заседание оргкомитета «Победа»

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Я приветствую вас на очередном, 46-м уже, заседании Российского организационного комитета «Победа».

Нынешний год – это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.

Есть и ещё одна знаковая годовщина. В августе 1943 года вышло постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». Началось масштабное возрождение инфраструктуры наших городов, сёл, деревень.

Враг ещё не был изгнан за пределы страны, но в том числе и военные предприятия начали наращивать выпуск тракторов, сеялок, гражданского оборудования для заводов, для стройиндустрии – всего, что было необходимо для победы уже над разрухой, над последствиями войны.

Считаю, что вклад предприятий в решение этой задачи также надо учитывать при рассмотрении заявок на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести».

80 лет назад был дан старт и шефскому движению тыловых городов над освобождёнными территориями, создавались фонды помощи людям, которые там жили. И всё это, конечно же, очень созвучно нынешней ситуации.

Специальная военная операция продолжается, но многие регионы, крупные российские города, предприятия снова берут шефство над объектами и даже целыми населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

Большие ресурсы направлены на строительство новых домов, школ, больниц, дорог. Со всей страны идут поставки гуманитарной помощи жителям.

Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, в этой деятельности: волонтёров, государственные, частные и общественные организации, в том числе недавно созданный фонд «Защитники Отечества». Его филиалы открыты во всех регионах страны, и участники специальной военной операции, их близкие обращаются туда за социальной поддержкой, за юридической и иной необходимой помощью.

Субъекты Федерации также реализуют свои дополнительные программы поддержки ветеранов и семей наших героев.

Но что здесь хотел бы сказать? Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины.

Уважаемые коллеги!

Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача – наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить их нужно уже сейчас.

Обязательно подробно поговорим на эту тему, рассмотрим эти вопросы на одном из ближайших заседаний нашего оргкомитета. Но один проект хотел бы отметить и предложить прямо сегодня.

Несколько лет назад в Москве, в Манеже, прошла выставка «Сто раритетов российской государственности». Федеральное архивное агентство представило там уникальные подлинные документы, отразившие важнейшие вехи национальной истории. Многие из них впервые покинули архивные хранилища. Даже для увлечённых историей людей экспозиция стала почти сенсацией.

Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны. Собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боёв на границе до водружения Красного знамени Победы над поверженным Берлином, резонансные приказы Ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии.

Для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы. Думаю, жёстким напоминанием тем, кто забыл историю, будет демонстрация приказов нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и мирными гражданами, документов о преступлениях пособников Гитлера, разного рода коллаборационистов.

Большая работа по расследованию преступлений нацистов на оккупированных территориях идёт в рамках проекта «Без срока давности». Гриф секретности снят со многих дел, хранящихся в ФСБ и Минобороны, и они должны быть доступны для граждан.

Подлинные документы – это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов – достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно – в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, часто личным амбициям – перевирает историю.

Сейчас, как известно, таких немало, есть представители этого движения, мягко говоря, и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть.

Отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками начала Второй мировой войны, её ходом и результатами, во многом даёт понимание современных процессов. И новые смыслы, вызовы времени чётко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит – снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга. Нет международных законов, запрещающих такие действия.

Более того, история стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода.

О необходимости этого не раз говорили и ветераны, и историки, и поисковики, с которыми я встречался неоднократно. Не раз звучало и предложение создать Национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им, сегодня хотел бы услышать о результатах.

Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы.

Давайте перейдём к сегодняшней повестке дня. Пожалуйста, прошу вас.

А.Турчак: Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день!

«Единая Россия» с первых дней участвует в реализации Вашей инициативы по присвоению почётного звания «Город трудовой доблести», и с 2020 года мы проводим народное голосование в пользу городов-претендентов, помогаем с оформлением необходимых документов, обрабатываем обращения от коллективов предприятий, инициативных групп, советов ветеранов, общественных организаций.

Действительно, такие инициативы сплачивают людей, прививают у молодёжи дополнительный интерес к истории. В городах, которым уже присвоено почётное звание, «Единая Россия» вместе Российским военно-историческим обществом ведёт работу по определению мест установки памятных стел, и работаем вместе с РВИО по их установке. Также параллельно с Минстроем занимаемся благоустройством прилегающих территорий.

Всегда предлагается несколько вариантов, и окончательное решение по месту [установки] принимают люди в ходе открытого голосования. Уважаемый Владимир Владимирович, предложили бы такую практику и дальше продолжать.

На сегодняшний день из 53 городов трудовой доблести в 34 установлены стелы городов воинской славы. И сегодня мы работаем в Якутии, сегодня утром в Алдане состоялось торжественное открытие стелы. И, уважаемый Владимир Владимирович, жители города просили передать Вам слова благодарности за признание заслуг города. Ветераны сегодня подходили, просили передать Вам слова приветствия, пожелания здоровья и нашей общей победы.

Также совместно с Минцифры и «Почтой России» мы уже выпустили серию из 17 почтовых марок, посвящённых городам трудовой доблести. В текущем году «Единая Россия» вела работу по подготовке и продвижению новых заявок на получение этого высокого звания. Собрано без малого миллион подписей от жителей, были ходатайства ветеранских, общественных организаций.

С учётом экспертных заключений Российской академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить Вам десять новых претендентов на звание городов трудовой доблести. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Среди представленных городов как крупные региональные центры, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта.

От лица жителей, которые агитировали, собирали подписи, голосовали, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение «Единой России» о присвоении почётного звания десяти названным мной городам.

Доклад закончен.

В.Путин: Спасибо большое.

Геннадий Яковлевич, пожалуйста.

Г.Красников: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Сегодня на заседании организационного комитета хотел бы доложить Вам о проделанной экспертизе Российской академией наук по присуждению городам почётного звания «Город трудовой доблести».

Присвоение городам нашей страны этого звания – всегда большое событие для всех их жителей и важный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Только за последние два года звание «Город трудовой доблести» было присвоено 53 городам России. Этому предшествовал огромный труд учёных, историков, специалистов, которые изучают архивные материалы и сохраняют память о наших предшественниках.

В нынешнем году в Российскую академию наук поступили заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести» 28 городам. По итогам тщательной экспертизы все они получили положительные заключения. Вместе с тем предлагаем остановиться на следующих десяти претендентах: это города Подольск, Владимир, Воткинск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Новомосковск, Рязань, Рубцовск, Ханты-Мансийск и Находка.

Подольск – это город машиностроителей. Его производственные мощности с начала войны были перепрофилированы под выпуск военной продукции. Здесь производилось миномётное вооружение, боеприпасы, бронекорпуса для военной техники. За это в годы войны предприятия Подольска дважды награждались орденами, а на средства горожан был построен бронепоезд «Подольский рабочий».

Другой город – претендент на звание города трудовой доблести – это Владимир. Предприятия Владимира поставляли фронту авиационные приборы, спецавтомобили и мотоциклы. За годы Великой Отечественной войны владимирские заводы произвели боеприпасы разных видов объёмом 15 миллионов единиц. Отмечу, что солдатские медальоны, которые сегодня сохраняют память о наших воинах и являются желанной находкой для поисковиков, как раз родом из Владимира. Здесь находилось единственное в стране предприятие по их производству. Продукция Владимирского химзавода была практически на каждом образце военной техники – это изоляционные материалы для проводов.

Кроме того, всего за несколько месяцев в 1943 году во Владимире был построен новый тракторный завод, который за короткий период времени выпустил более 500 тракторов марки «Универсал-2».

И, конечно, надо отдать должное владимирцам, кто строил оборонительный обвод Суздаль – Небылое – Владимир – Судогда осенью 1941 года.

Следующий претендент на звание города трудовой доблести – это город Воткинск. В годы Великой Отечественной войны каждая девятая пушка была родом из этого небольшого удмуртского города. Он также известен как важный центр металлургии. Труженики города отправили фронту более 160 тысяч тонн стали.

Город Прокопьевск Кемеровской области дал стране и фронту 31 миллион тонн угля. С этим городом связаны имена выдающихся тружеников нашей страны, в том числе Марии Прохоровны Косогоровой. Она стала одной из первых женщин – начальниц шахт, награждённых орденами Ленина и Трудового [Красного] Знамени. Предприятиям Прокопьевска за годы войны трижды вручалось Красное знамя Государственного комитета обороны.

Также три раза Красным знаменем Государственного комитета обороны награждались предприятия города Улан-Удэ. Улан-Удэ был одним из центров авиа-, самолётостроения. Здесь было построено 283 самолёта Ла-5, практически треть этой модификации. Также Улан-Удэ широко известен своей медицинской продукцией и заготовкой продовольствия, прежде всего мясных консервов, которые направлялись на фронт.

Два Красных знамени Государственного комитета обороны имеет тульский город Новомосковск, ранее Сталиногорск. Он и сейчас широко известен как центр химической промышленности. Тогда же, осенью 1941 года, производственные мощности городских комбинатов, которые не успели эвакуировать, были взорваны вместе с районной электростанцией. Жители Новомосковска фактически за год сумели восстановить предприятия, уже в октябре 1942 года на электростанции включили первый турбогенератор, а к концу 1942 года был восстановлен химический комбинат.

В Новомосковске трудился Михаил Кабанов – изобретатель «коктейля Молотова», который впервые использовался в боях под Тулой и стал грозой немецких танков.

Город Рубцовск Алтайского края за три года поставил армии около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч сапёрных лопаток.

Рязань в годы войны выпускала более миллиона мин в месяц, это порядка 20 процентов от потребности фронта. За годы Великой Отечественной здесь было произведено свыше 15 миллионов комплектов белья и обмундирования, свыше миллиона пар обуви.

Города Ханты-Мансийск и Находка стали центром добычи и переработки рыбы, основными поставщиками рыбных консервов. Так, Ханты-Мансийск обеспечивал почти половину – 45 процентов, всех рыбных консервов, поступавших на фронт.

Находка также впервые в отрасли организовала дальние рыболовные экспедиции к берегам Камчатки и Сахалина, внедрив новый формат рыбодобычи. Кроме того, жители Находки Приморского края также перечислили значительные суммы в помощь фронту. В 1942 году они собрали свыше двух миллионов рублей на постройку эскадрильи.

В завершение хотел бы отметить, что в этом году претендентами на звание «Город трудовой доблести» стали сравнительно небольшие города, и тем не менее они заняли значимое место в системе военно-промышленного комплекса, помогли одержать победу, восстановить нашу страну. Их пример вновь подчёркивает важность труда каждого человека для общего дела.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, учитывая вклад жителей этих городов в достижение Великой Победы, Российская академия наук предлагает рассмотреть возможность присвоить им почётное звание «Город трудовой доблести».

Спасибо.

В.Путин: Большое спасибо, Геннадий Яковлевич.

Пожалуйста, Школьник Александр Яковлевич.

А.Школьник: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания Российского оргкомитета «Победа», добрый день!

Приветствую вас с площадки экспозиции Музея Победы, посвящённой специальной военной операции и её героям. Мы посчитали важным говорить о нашей битве с украинскими фашистами прямо сейчас. Пусть сражение ещё не завершено, но у него уже есть своя история, свои победы и свои подвиги. Рассказывать о них нужно уже сегодня. Молчать нельзя. Эта правда очень нужна людям.

Сегодня невозможно по понятным причинам раскрывать историю всех эпизодов спецоперации, эта работа нас ждёт впереди. Я хочу заверить, Музей Победы полностью готов представить должным образом каждого героя СВО, каждый подвиг, каждое значимое событие этого без преувеличения великого сражения.

Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте высказать слова огромной благодарности за Вашу поддержку идеи создания Национального центра исторической памяти, центра – и мы в этом уверены, – способного консолидировать усилия государства и общества в большом деле, которое прямо отвечает задачам реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, в числе которых, конечно, историческая память.

Впервые предложение о создании центра прозвучало ещё до начала СВО. Это важно подчеркнуть, потому что и тогда идея была важна, а теперь, когда за плечами опыт спецоперации, она приобрела совершенно особое значение.

Действительно, сегодня история превращена в оружие. Мы столкнулись с новым типом войны, которая ведётся не только за умы, но и за души молодых людей, наших детей и внуков. Поэтому мы просто обязаны создать эффективный инструмент противодействия агрессии такого рода. Необходима площадка, я бы даже сказал, оперативный штаб, способный консолидировать усилия в области сохранения исторической памяти, блокировать попытки фальсификации истории и дать достойный отпор врагу.

Считаем, что таким оперативным штабом и должен стать Национальный центр исторической памяти, который объединит возможности и ресурсы всех, кто считает своим долгом и делом совести защищать интересы России и её будущее. Время пришло.

Кратко остановлюсь на том, чем будет заниматься центр. Прежде всего в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации формированием в российском обществе «идеологического иммунитета». В его основе будет так называемая база знаний, в создании которой примет участие научное сообщество. Признанные стандарты восприятия и оценки важнейших исторических событий, персоналий станут основой для их дальнейшего распространения и внедрения в государственные программы, которые уже сегодня успешно реализуются.

Далее. Все активности центра приоритетно должны быть обращены к молодёжи. И здесь важно добиться массового вовлечения новых поколений в работу по сохранению, защите и «трансляции» исторической памяти, в том числе с помощью специализированных просветительских программ и информационных каналов, само создание которых может стать примером межпоколенческого сотрудничества. И конечно, привлекая молодых людей к коллективному созидательному труду в интересах сохранения исторического наследия нашей страны. По сути, центр должен стать одним из институтов воспитания детей и молодёжи.

Деятельность центра, безусловно, будет сосредотачиваться и на создании массового, широко тиражируемого информационного, просветительского и культурного продукта. Нам необходим перевод исторических цифр и фактов в эмоции, впечатления и убеждения. Мы должны превратить историческую науку, сухие архивные данные и документы в материал доступного знания и инструмент публичного диалога. Для этого центру предстоит создать творческое, медийное, научное, экспертное сообщество, готовое к сотрудничеству на системной основе. Считаем важным привлечение к этой работе непосредственных участников исторически значимых событий, в первую очередь героев СВО, в силе правды которых никто не сможет усомниться.

Следующее. Центр, по нашему мнению, обязательно будет связан с проектированием и организацией ярких и резонансных событий. История и историческая память должны стать «живыми», формировать душевые переживания и становиться подлинно личными. Таких событий нужно много. Они могут иметь самый разный характер и масштаб, но их конструирование и смысловое наполнение должны осуществляться из единого центра, в роли которого мы видим Национальный центр исторической памяти.

И в заключение о международной составляющей деятельности центра. Историческая правда, когда используется во благо, по-прежнему имеет огромную объединяющую силу для народов разных стран, для развития между ними дружеских и партнёрских отношений. Рассматриваем международное сотрудничество в числе безусловных приоритетов.

Уважаемый Владимир Владимирович, по Вашему поручению о создании Национального центра исторической памяти: вопрос был всесторонне изучен, прошёл процедуру обсуждения на межведомственном уровне с участием институтов гражданского общества. Актуальность создания центра сомнений у коллег не вызывает. К настоящему моменту подготовлены проекты указа о создании центра, его устава, программы деятельности и финансово-экономического обоснования. Мы готовы оперативно двигаться дальше.

Благодарим Вас за поддержку ранее начатой работы. Надеемся, что центр будет создан, зарегистрирован и получит финансирование уже в 2024 году.

Есть только одна просьба. Если возможно, поручить Управлению делами Президента Российской Федерации выступить в роли учредителя Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Это, кстати, общее мнение. Центр должен получить статус при Президенте Российской Федерации в связи с его значимостью и тем безусловным доверием, которым общество наделяет структуры, связанные с главой государства. Предварительно такая возможность обсуждена с коллегами.

Со стороны всех, кто принимал участие в мероприятиях по исполнению поручения, могу заверить: к годовщине 80-летия Великой Победы Россия будет иметь мощный институт, который позволит не только сохранять историческую память и эффективно отражать агрессию противников нашей страны и её народа, но и укрепит международный авторитет России. Полномасштабный запуск работы центра может стать одним из основных событий юбилейного года победы в Великой Отечественной войне. Готовы к работе с полной уверенностью в том, что у страны должен быть не только мощный оборонный, но и ценностный щит. Убеждены в безусловной победе нашего Отечества на всех фронтах и во все времена.

Спасибо.

В.Путин: Александр Яковлевич, Вы сейчас говорили об исторической памяти, что является одной из ключевых тем нашего сегодняшнего совещания, нашей сегодняшней встречи. Вы как директор Федерального государственного учреждения – Центральный музей Великой Отечественной войны – можете напомнить: примерное количество жертв за всю Великую Отечественную войну нам понятно, а сколько погибло и было уничтожено нацистами мирных граждан?

А.Школьник: Это порядка нескольких миллионов. Я знаю точно цифру – например, Вы говорили о вкладе в Великую Победу: у нас же было 197 миллионов граждан до войны, в Советском Союзе, из них воевать ушло 34,5 миллиона за все четыре года, а остальные граждане – 100 с лишним миллионов человек, каждый практически из них начиная с подросткового возраста вносил свой хоть маленький, но вклад в Победу. Я думаю, что мы должны впредь помнить и эту составляющую великого подвига всего нашего народа.

В.Путин: Всё-таки нам нужно понять, сколько у нас людей погибло, ушло из жизни, защищая Родину в ходе боевых действий, и сколько пострадало, было уничтожено мирных граждан нацистами.

А.Школьник: Это миллионы и миллионы, Владимир Владимирович.

В.Путин: Понятно, миллионы и миллионы, это очевидно, но надо примерную цифру хотя бы представлять.

Я хотел бы у главного раввина России господина Берла Лазара спросить, чтобы нам напомнил о количестве жертв Холокоста в целом.

Берл Лазар: То, что знаем, – это точно больше шести миллионов. Понятно, что сама цифра шесть миллионов предварительная. Самое страшное – это дети, которые погибли. И Вы правильно говорили об антисемитизме: это не только тогда, сегодня мы видим снова этот всплеск в Европе, в Германии. К сожалению, это мы видим также в соседних странах.

Поэтому всё, что Вы говорили, это очень правильно. Бороться нужно не только с теми явлениями, которые бывают, что называется, в политическом мире, но это прежде всего в идеологическом, потому что идеология нацизма – это самая страшная идеология, которая может быть на свете.

И спасибо Вам за то, что Вы постоянно это подчёркиваете и говорите об этом, напоминаете, что с этим нельзя никак смириться, нельзя найти никакого компромисса, нужно бороться до конца.

В.Путин: Да, и мы должны видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днём.

Сколько евреев было уничтожено нацистами на территории Украины во время войны?

Берл Лазар: Чёткие цифры, к сожалению, не знаю, я знаю одно, что во многих городах, к сожалению, когда нацисты пришли, уже, там, местечко или город были, как называется, юденфрай, уже были освобождены от евреев, потому что коллаборационисты и люди сами уничтожили евреев, даже до прихода нацизма, фашистов.

В.Путин: Точно.

Александр Яковлевич, у Вас есть такие цифры?

А.Школьник: Да, мы нашли цифры: 12,7 миллиона граждан Советского Союза мирных [погибло], где-то порядка так.

В.Путин: Да, 12,7. А сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами, о которых сейчас сказал главный раввин России?

А.Школьник: Не смогу точно ответить, Владимир Владимирович.

В.Путин: А я Вам скажу: это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего за Холокост было уничтожено нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25 процентов жертв.

Александр Яковлевич, а кто это делал на Украине?

А.Школьник: Собственно, это делали в том числе и сами украинцы, которые вступали в подразделения.

В.Путин: Какие украинцы?

А.Школьник: В смысле?

В.Путин: В прямом смысле. Там были украинцы, которые спасали других людей, а кто уничтожал?

А.Школьник: Это были нацисты.

В.Путин: Да. Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, о которых сейчас главный раввин России сказал. Это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Они практически передали это всё в руки местных националистов и антисемитов.

Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. И всё, чем мы занимаемся, не должно иметь какого-то умозрительного значения. Это всё конкретные вещи, которые связаны с днём сегодняшним, поэтому я вас прошу на это тоже обратить внимание, и не только как человека, который принимает участие в нашем сегодняшнем мероприятии, но как директора нашего ведущего учреждения – Центрального музея Великой Отечественной войны.

Все эти цифры известны, понятны. Всему миру известно, что именно бендеровцы и иже с ними занимались реализацией этого замысла, чудовищного замысла нацистов. Но и нужно показывать, и показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшние власти Украины возвели на пьедестал почёта и кого они героизируют. Ведь мы же сказали, что нужно всё сделать для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма. А там происходит именно это. Кто же такие [эти] люди, которые сегодня на знамени сегодняшних властей Украины – надо это показать. Там всё ясно.

А.Школьник: Владимир Владимирович, у нас, в Музее Победы, 15 апреля прошлого года, ещё не прошло месяца после начала спецоперации, мы открыли выставку «Обыкновенный нацизм», где рассказано о том, о чём Вы говорите.

В.Путин: Послушайте, Александр Яковлевич, спецоперация здесь совершенно ни при чём. Всё, о чём мы сейчас говорим, происходило в годы Великой Отечественной войны, тогда людей уничтожали. Когда смотришь реальные архивные документы, кровь в жилах стынет просто, без слёз смотреть на это невозможно, и это нужно вытаскивать и показывать. Кого сегодняшние власти героизируют? Убийц кровавых, вот кого, нелюдей возводят на пьедестал, с плакатами и с их портретами ходят по центру городов.

Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чём идёт речь. Но хотя бы отсюда давайте будем показывать, ладно?

Спасибо. Кто ещё хотел бы из участников нашей сегодняшней встречи взять слово и высказаться? Прошу вас.

Да, пожалуйста, Владимир Ростиславович Мединский.

В.Мединский: Владимир Владимирович, добрый день!

Я хотел сказать, что в едином государственном учебнике по истории, который сейчас подготовлен Минпросвещения, для старших классов, те цифры, которые Вы называете, приведены, в том числе минимальная цифра – тринадцать с половиной миллионов мирных жителей, которые стали жертвами фашистского геноцида в годы войны. Причём цифра эта не окончательная, как мы понимаем. Но это не менее тринадцати с половиной миллионов человек, включая те полтора миллиона евреев, убитых прихвостнями нацистов на Украине. Все эти цифры в итогах войны даны, причём в сравнении с объективными потерями наших союзников.

Спасибо.

В.Путин: Да, и всё это есть в архивных документах: приказы, отчёты об исполнении этих приказов, фамилии и имена тех, кто это делал, фамилии и имена палачей. Всё есть, надо только поднимать и показывать, чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши. Нам нужно это показывать, всё же есть там. Прошу Вас обратить на это внимание.

Пожалуйста, кто ещё хотел бы что-то сказать? Прошу вас. Всё?

Тогда я хочу всех поблагодарить. Предложения, которые были высказаны, сегодня сформулированы, принимаются. Будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах.

Спасибо большое. Всего доброго!