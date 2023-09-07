Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»

15 сентября призер кондитерских чемпионатов России, международный серебряный дипломант, владелица и шеф-кондитер студии CALA CAKE Галина Лобанова представит трайфл клубнику-пломбир с шоколадным декором.

16 сентября вас ждут еще два мастер-класса – от главного национального тренера и эксперта чемпионатов Абелимпикс по карвингу, обладателя золотой медали кубка мира в Люксембурге Олеси Юровой. Она удивит участников фестиваля букетами из овощей.

17 сентября – два мастер-класса от кондитера Вегбара Джамуна.

Всех участников ждут незабываемый кулинарный опыт и отличное настроение! За гастрошедеврами приходите ежедневно с 14 по 17 сентября на Советскую площадь.

Подробная программа фестиваля тут:

С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/



Фотографии предоставлены пресс-службой Минторга РБ.