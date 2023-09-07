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7 Сентября , 14:37

Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»

В рамках фестиваля «Айда играть» с 14 по 17 сентября обязательно посетите гастрозону «Вкусная улица».В первый день праздника председатель Гильдии шеф-поваров РБ, кавалер ордена НАК «Знак Достоинства» Максим Лазарев проведет мастер-классы по приготовлению салата «Хрустящий баклажан» и десерта «Шоколадный ганаш

Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»

15 сентября призер кондитерских чемпионатов России, международный серебряный дипломант, владелица и шеф-кондитер студии CALA CAKE Галина Лобанова представит трайфл клубнику-пломбир с шоколадным декором.
16 сентября вас ждут еще два мастер-класса – от главного национального тренера и эксперта чемпионатов Абелимпикс по карвингу, обладателя золотой медали кубка мира в Люксембурге Олеси Юровой. Она удивит участников фестиваля букетами из овощей.
17 сентября – два мастер-класса от кондитера Вегбара Джамуна.
Всех участников ждут незабываемый кулинарный опыт и отличное настроение! За гастрошедеврами приходите ежедневно с 14 по 17 сентября на Советскую площадь.
Подробная программа фестиваля тут:
С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/

Фотографии предоставлены пресс-службой Минторга РБ.

Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
Хрустящий баклажан, шоколадный ганаш и другие гастрошедевры на фестивале «Айда играть»
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