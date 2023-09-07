Объявлен сбор для формирования гуманитарного конвоя

Центр на постоянной основе взаимодействует с командирами воинских частей и отдельных подразделений, где проходят службу наши бойцы и проводит сбор и передачу необходимых вещей в зону СВО, через гумконвои и ребят находящихся в отпуске.



Совместно с АНО РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР поддержки гражданских инициатив и Администрация Стерлитамака мы начинаем подготовку и сбор средств для формирования очередного гуманитарного конвоя.



Сейчас есть необходимость собрать для бойцов влажные салфетки, средства от комаров и клещей, носки простые х/б, нижнее белье, сухой душ, медикаменты( от аллергии, обезболивающие, противовирусные), пластиковые канистры пищевые 20 л, консервы рыбные.



Каждый из вас так же может принять участие и внести посильный вклад для поддержки наших ребят в выполнении боевых задач. Принести необходимое можно в «Центр поддержки участников СВО и членов их семей» г. Стерлитамак

адрес ул. Худайбердина 122. График работы: понедельник- пятница с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 14 часов, воскресенье - выходной день. Телефон: 8 (929) 75-74-892.



Счет для сбора помощи бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО:



АНО РРЦ

ИНН: 0268094179

КПП:026801001

ОГРН: 1210200036826

Расчетный счет: 40703810206000003421

Банк: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№598 ПАО СБЕРБАНК

БИК банка: 048073601

Корр. Счёт банка:

30101810300000000601