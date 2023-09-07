Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане

ИТ–специалистам до 35 лет больше не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты. Просто оформляйте кредит и покупайте жилье.
Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых, а для Башкортостана она снижена дополнительно — до 4%!
Важно:
льготная ипотека распространяется только на квартиры в новостройках;
возраст для участия в программе — от 18 до 50 лет;
специалист должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее трех месяцев.
Чтобы проверить свою компанию, перейдите по ссылке: https://vk.cc/cebqk3
Узнать подробнее об условиях льготной ипотеки можно на спроси.дом.рф: https://vk.cc/cdQU1d
Постановление Правительства России от 31 августа 2023 года №1411: https://vk.cc/cqzjcL
Подробнее – в карточках
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