Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане

ИТ–специалистам до 35 лет больше не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты. Просто оформляйте кредит и покупайте жилье.



Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых, а для Башкортостана она снижена дополнительно — до 4%!



Важно:



льготная ипотека распространяется только на квартиры в новостройках;



возраст для участия в программе — от 18 до 50 лет;



специалист должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее трех месяцев.



Чтобы проверить свою компанию, перейдите по ссылке: https://vk.cc/cebqk3



Узнать подробнее об условиях льготной ипотеки можно на спроси.дом.рф: https://vk.cc/cdQU1d



Постановление Правительства России от 31 августа 2023 года №1411: https://vk.cc/cqzjcL



Подробнее – в карточках



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