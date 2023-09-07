+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Актуально
7 Сентября , 14:40

Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане

Льготная ИТ–ипотека стала доступнее!

Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане

ИТ–специалистам до 35 лет больше не нужно подтверждать минимальный уровень зарплаты. Просто оформляйте кредит и покупайте жилье.

 Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых, а для Башкортостана она снижена дополнительно — до 4%!

Важно:

  льготная ипотека распространяется только на квартиры в новостройках;

  возраст для участия в программе — от 18 до 50 лет;

  специалист должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее трех месяцев.

Чтобы проверить свою компанию, перейдите по ссылке: https://vk.cc/cebqk3

Узнать подробнее об условиях льготной ипотеки можно на спроси.дом.рфhttps://vk.cc/cdQU1d

Постановление Правительства России от 31 августа 2023 года №1411: https://vk.cc/cqzjcL

Подробнее – в карточках

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Отличные новости для работников сферы информационных технологий в Башкортостане
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика