Республиканский конкурс «Трезвое село»

Организаторами Республиканского конкурса «Трезвое село» являются Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ; в составе оргкомитета – Министерство здравоохранения РБ, Министерство образования и науки РБ, Министерство спорта РБ и другие ведомства республики. Мероприятия по организации конкурса осуществляется за счет средств гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. В 2020 году по решению Главы республики Радия Хабирова призовой фонд конкурса был увеличен. Призовой фонд конкурса в этом году составляет 40 миллионов рублей.

Целью конкурса является стимулирование общественной активности сельского населения республики и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований (сельских поселений) в вопросах установления и сохранения традиций здорового образа жизни, снижения потребления алкогольной продукции, снижения показателей смертности от употребления алкоголя.

Положительным опытом проведения конкурса заинтересовались не только соседние регионы (Удмуртия, Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская области, Пермский край), но также Бурятия, Забайкальский край и Якутия.

В 2023-2024 годах Конкурс проводится с 1 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года в два этапа:

I этап (муниципальный) – с 1 августа по 30 ноября 2023 года, проводится между населенными пунктами муниципальных районов Республики Башкортостан;

II этап (республиканский) – с 1 декабря 2023 года по 30 апреля 2024 года, проводится между населенными пунктами – победителями муниципального этапа. По итогам конкурса в апреле 2024 года будут определены 12 победителей, по три в каждой из следующих номинаций:

«Крупные населенные пункты»;

«Большие населенные пункты»;

«Средние населенные пункты»;

«Малые населенные пункты».

Конкурсный отбор стартовал с 1 сентября текущего года. 3 октября, во Всемирный день трезвости, Всемирный курултай башкир инициирует проведение научно-практического семинара «Трезвое село: гражданские инициативы и социальные практики», в котором ожидается участие членов республиканского и муниципального оргкомитетов, участников конкурса, представителей регионов РФ, заинтересованных в распространении положительного опыта «Трезвого села».



СПРАВКА:

В 2019 году на муниципальном этапе конкурса приняли участие 10% сел и деревень республики, это 464 села из 52 районов, на республиканском этапе – 87% районов. В 2020 году – 47% сел и деревень, районы – 100%. В 2020 году участниками проекта стали – 54 района, 2114 сел, 35000 активистов – жителей сел, более 1000 волонтеров. В 2021 году на муниципальном этапе участвовало 1537 сел, а в 2022 году на муниципальном этапе зарегистрировано 1120 сел- участников. По итогам конкурсов достигнуты все ключевые количественные и качественные показатели. Село Якутово Куюргазинского района, деревня Салихово Кугарчинского района на законодательном уровне отказались от продажи алкоголя на территории своих сел.

По итогам конкурсов 2019-2022 годов определены 39 победителей, в 27-ми населенных пунктах построены детские площадки, в девяти появились спортивные площадки, в том числе в четырех – хоккейные коробки, в одном – баскетбольная площадка, кроме них благоустроены парки для отдыха, отремонтированы уличное освещение, водонапорная башня, проложены асфальтные дороги для пешеходов, приобретены тракторы и др.

Исходя из потребностей жителей сельских населенных пунктов, на республиканском этапе оргкомитет организует ряд целевых тематических акций.



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