Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Как обычно, используют актуальную повестку — на этот раз поводом для звонков стало повышение ставок по вкладам, которое провели крупнейшие банки.



Схема такая:



Аферисты представляются сотрудниками Госуслуг, предлагают приумножить накопления. Для убедительности сообщают о повышении ставок в банках и предлагают удостовериться в этом «лично в Центробанке».



Они соединяют якобы с сотрудником регулятора, который обещает разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений.



Далее клиента просят пройти проверку персональных данных, а затем — сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в банковское приложение. Таким образом мошенники получают доступ к счету клиента, выводят деньги и исчезают.



Будьте бдительны. Напоминаем, что сотрудники Банка России (он же Центральный банк) никогда не звонят людям, не запрашивают персональные данные и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. По любым банковским вопросам лучше позвонить в свой банк самостоятельно.



О том, как действуют злоумышленники — и.о. начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Рамиль Насибуллин. Смотрите видео



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