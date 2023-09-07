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7 Сентября , 11:50

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

Нацбанк Башкортостана предупреждает! Телефонные мошенники придумали новую схему обмана — они звонят от имени Госуслуг и Банка России и обещают деньги под высокий процент, да еще и с кешбэком.

Как обычно, используют актуальную повестку — на этот раз поводом для звонков стало повышение ставок по вкладам, которое провели крупнейшие банки.

Схема такая:

Аферисты представляются сотрудниками Госуслуг, предлагают приумножить накопления. Для убедительности сообщают о повышении ставок в банках и предлагают удостовериться в этом «лично в Центробанке».

Они соединяют якобы с сотрудником регулятора, который обещает разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений.

Далее клиента просят пройти проверку персональных данных, а затем — сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в банковское приложение. Таким образом мошенники получают доступ к счету клиента, выводят деньги и исчезают.

Будьте бдительны. Напоминаем, что сотрудники Банка России (он же Центральный банк) никогда не звонят людям, не запрашивают персональные данные и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. По любым банковским вопросам лучше позвонить в свой банк самостоятельно.

О том, как действуют злоумышленники — и.о. начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Рамиль Насибуллин. Смотрите видео

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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"Стерлитамакский рабочий"

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