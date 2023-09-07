В рамках фестиваля «Айда играть» в Уфе будет организована насыщенная шоу-программа с участием популярных артистов и блогеров, хедлайнером станет самая культовая детская студия «Непоседы»!

В творческом активе студии дуэты со звездами российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной, Игорем Николаевым, Валерией, Олегом Газмановым и многими другими, а также с артистами международного масштаба: Тото Кутуньо, Демис Руссос, Boney M, Крис Норман, Аль Бано и Ricchi E Poveri. «Непоседы» работали в одних концертных программах с Лучано Паваротти, Сарой Брайтон, Pink, Кайли Миноуг. А 15 сентября в 17.00 ребята выступят в столице Башкортостана на Советской площади и будут радовать уфимских ребятишек ! Айда петь, танцевать и веселиться вместе! С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/