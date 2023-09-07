Встреча с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым

В.Путин: Александр Александрович, давайте начнём с того, как реализуются проекты «Чистый воздух», «Чистая страна». Знаю, что там некоторые вопросы решаются даже с опережением графика, да?

А.Козлов: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.

Я пойду по презентации, если Вам так будет удобно.

Я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку наших природоохранных вопросов. Мы стараемся держать баланс между развитием экономики и защитой природы, и с Вашей помощью у нас это получается.

Для обеспечения экологической безопасности мы работаем в первую очередь с нормативной базой. Наш принцип – это качество: не нужна гонка за количеством бумаг, важно, чтобы правовое регулирование помогало сохранить природу и не тормозило развитие бизнеса.

Из глобального. Вступает в силу закон о рекреации на особо охраняемых природных территориях, Вы об этом говорили в своём Послании. Это механизм взаимодействия инвесторов на разрешённых для туризма территориях. Я напомню, из 75 миллионов гектаров у нас таких шесть – там, где можно строить экотропы, смотровые площадки, гостиницы и кафе, где мы готовы принимать наших людей. У нас значительный рост туристов – больше десяти миллионов человек, и прирост каждый год где-то до 30 процентов. Мне кажется, этот закон – вовремя.

Так называемый Усольский закон, где загрязнитель платит. Мы о нём много говорили, когда у каждого предприятия, особенно опасного предприятия, есть жизненный цикл. То есть мы должны заранее, когда оно ещё работает, зарабатывает деньги для акционеров, думать о том, как они его будут ликвидировать. Иначе это остаётся и выглядит таким образом, когда предприятие бросают в банкротном состоянии, и мы за счёт государства, за счёт казны будем это всё делать. Желательно, чтобы этого не было.

С 1 октября – закон для федерального проекта «Генеральная уборка». Он определяет полномочия, порядок, процедуры оценки и методики исследования объектов накопленного вреда, после чего каждый объект, согласно накопленному ущербу, встаёт в очередь на ликвидацию. Деньги мы также возьмём из ранее принятого решения – это «окрашенные» платежи, что мы также закрепили в законе.

Здесь очень важный вопрос, Владимир Владимирович. К примеру, две тысячи заявок от регионов поступило в наш адрес о накопленном вреде, и мы должны разобраться среди них, чтобы в первую очередь правильно и рационально потратить деньги там, где в действительности этот вред угрожает жизни людей. Соответственно, наша задача через этот законопроект наделить полномочиями Росприроднадзор, Роспотребнадзор, для того чтобы они могли делать анализы и сказать нам: из этих двух тысяч объектов эти надо было убрать уже вчера, эти – незамедлительно (неважно, сколько это стоит, это надо делать, иначе люди просто умирают от этого), а это просто внешне выглядит некрасиво. Но всё равно есть приоритетность какая-то, потому что это большие деньги, и все должны это понимать.

Принят закон о расширенной ответственности производителей. Вы также о нём говорили в своём Послании. Обновлённая система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку заработает уже с 1 января 2024 года. За документ мы боролись три года, у нас было большое противостояние разных корпораций. Но РОП нам нужен, чтобы бизнес строил собственные мощности по переработке или уже платили государству (экосбор), если они не хотят этого делать. На эти деньги мы уже будем создавать инфраструктуру с отходами, для того чтобы не лезть в карман к налогоплательщику.

Если позволите, дальше.

«Чистый воздух». В 12 городах – участниках проекта мы идём с опережением. Совокупный объём опасных загрязняющих веществ ниже на 11 процентов, план у нас был – восемь. До конца этого года будет совокупное снижение более чем на 12 процентов при плане девять. И по федеральному проекту к 2026 году в 12 городах выбросы вредных веществ должны быть снижены более чем на 20 процентов к цифрам 2017 года, с чего всё это и начиналось.

Большую работу по модернизации своих производств ведут компании, потому что в основном, почти 97 процентов, загрязняющих веществ – это от них. За годы проекта они уже суммарно вложили 470 миллиардов рублей собственных средств: замена котлов, ставят фильтры, реконструируют цеха.

К 12 городам добавятся ещё 29 населённых пунктов, и здесь целевой показатель для них – снижение выбросов в два раза к 2030 году. В основном это города Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. Чем они отличаются от тех, которые я ранее перечислил, – это не промышленные центры. Соответственно, уровень загрязнения в них формируется за счёт угольного отопления – это частный сектор. Основной упор будет сделан на модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Мы сейчас находимся в подсчётах – эти цифры будут представлены в Правительство.

По федеральному проекту «Чистая страна». Мы ликвидировали уже 74 наиболее опасных объекта накопленного вреда. В этом году закончим ещё четыре: два полигона в Московской области, полигон в Ярославской области и хвостохранилище в Якутии. Как и планировали, к концу будущего года все 88 опасных объектов уберём – это улучшит экологическую обстановку для семи миллионов человек. То есть к концу 2024 года мы должны 191 объект закончить. В нашем понимании это улучшит жизнь 20 миллионам человек, которые живут рядом с этими свалками.

После окончания работ на каждом объекте мы берём анализы грунта и исследуем в лабораториях, чтобы не на глаз, а по науке подтвердить безопасность. Для нас это, скажем так, новое направление: технологии, которые мы применяем, разные и иногда впервые опробованные.

Я хотел бы отметить слаженную работу с нашим профильным вице-премьером, Викторией Валериевной Абрамченко: она адресно курирует этот вопрос и ежемесячно проводит оперативки с нашими губернаторами, которые участвуют в этой программе.

Продолжением «Чистой страны» у нас станет проект «Генеральная уборка». Он вступит в силу в октябре, и мы уже работаем в рамках того закона, о котором я Вам сказал, где мы дадим возможность Росприроднадзору и Роспотребнадзору оценивать качество. Мы уже оценили 578 объектов в районе проживания почти 13 миллионов человек. Владимир Владимирович, пользуясь случаем, хотел бы в Вашем присутствии поблагодарить наших коллег за это комплексное обследование.

Вы дали поручение по кратному увеличению федеральных вложений в геологоразведку Якутии, с Вами встречался руководитель республики. Нельзя упустить момент, когда прошлое наследие будет исчерпано, и нужно ещё успеть сделать запасы по дефицитным видам сырья, которые раньше импортировались.

Мы пошли дальше и проводим аналогичную работу по перспективным объектам по всем дальневосточным регионам. Работаем из логики: ускорение вовлечения переданных в пользование участков (это там, где уже у коллег есть лицензии и которые их держат на руках, некоторые по десять лет), лицензирование новых объектов, которые надо выдавать на рынок, и увеличение объёмов геологоразведки.

Например, по Якутии мы сформировали перечень из 93 перспективных объектов – это углеводороды, вольфрам, графит, алмазы. Предварительно бюджетная эффективность от запуска всех проектов превысит два триллиона рублей. Бюджетную эффективность Якутии оцениваем на десять лет, по другим регионам – пока на три, но готовим параллельно цифры и на десять лет. Готовы также сделать эту работу по Сибири сразу же, как закончим по Дальнему Востоку.

В.Путин: В Магадане предполагаемая бюджетная эффективность 187,2 миллиарда?

А.Козлов: (Демонстрирует презентацию.) Есть по каждому месторождению, какие затраты. Допустим, Магадан, из чего состоит: если мы потратимся… Я считаю, что не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Это – будущие доходы нашей страны и рабочие места. Потому что месторождения также истощаются. Так у нас по каждому более детальный анализ.

В.Путин: Большая работа.

А.Козлов: В конце хотел бы сказать Вам о наших успехах в восстановлении численности переднеазиатского леопарда. 14 и 22 июля в дикую природу мы выпустили двух леопардов. Это Ачипсе (девочка) и Чилмас (мальчик). Ачипсе отправили покорять леса Кавказского заповедника, а Чилмас – горы Северной Осетии. Они брат и сестра, родились два года назад в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, который расположен в Сочи.

За это время специалисты Центра подготовили их к выпуску по уникальной методике, которую разработали. При этом в центре, можно сказать, произошла «автозамена»: буквально за неделю до выпуска родились два котёнка. Их будут воспитывать по специальной методике, чтобы через два года они также смогли переселиться в дикую природу.

Сейчас в дикой природе живёт десять леопардов (без учёта двух выпущенных в июле). Цель, которую ставят себе учёные центра, – это достичь устойчивой группировки леопардов на Кавказе до 50 особей.

Многие кошки, особенно Алоус и Черри, которые принесли 13 котят, – наши основные. Владимир Владимирович, по Вашей инициативе тогда привезли Черри из Ирана и Алоус из Туркмении. Они находятся уже в пострепродуктивном возрасте, поэтому нам нужны новые особи из Ирана и Туркменистана. Нам бы желательно двух самок и двух самцов. Если бы Вы нам помогли, общаясь с руководителями этих стран, было бы хорошо.

В.Путин: Хорошо.

А.Козлов: К слову, я хотел бы сказать, что учёные центра обязательно приедут в Москву зимой и будут участвовать в образовательной программе на выставке-форуме на ВДНХ. У нас будет очень большая экспозиция. Мы покажем все достижения, расскажем об уникальных профессиях, по которым работают наши специалисты в Минприроды.

Владимир Владимирович, хотели бы пригласить Вас посетить нашу выставку.