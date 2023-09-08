Башкортостан наряду с Татарстаном, Чечней и Дагестаном вошел в число регионов России, где проведут эксперимент по развитию партнерского финансирования

Что значит партнерское финансирование и что новый опыт даст региону — объясняет управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат Кашапов:



В народе партнерское финансирование больше известно как «исламское». Но в законе нет понятия «исламский банкинг» и оно не совсем корректно, так как ограничивает круг участников и их возможности. Партнерское финансирование широко распространено в ряде стран мира, а в последние годы и в России. Его участники уделяют большое внимание этическим и религиозным аспектам — они не вправе взимать вознаграждение в виде ссудных процентов, но разделяют доходы и риски от реализации таких проектов с инвесторами и клиентами. Для них ограничено финансирование игорной деятельности, проектов по производству табачных изделий, алкоголя, оружия.



Предоставлять партнерские услуги в Башкортостане смогут банки, финансовые организации, юрлица, зарегистрированные в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Эти организации или их филиалы должны быть зарегистрированы на территории региона. Для клиентов — потребителей услуг партнерского финансирования — таких ограничений нет.



Партнерское финансирование дополнит имеющуюся палитру финансовых продуктов и позволит привлечь на финансовый рынок новых участников — частные лица и предпринимателей, которые хотят пользоваться финансовыми услугами в соответствии со своими особыми этическими и финансовыми предпочтениями. Участники эксперимента должны соответствовать требованиям закона и нормативных актов Банка России и находиться в специальном реестре: https://vk.cc/cqFl0f.



Поскольку в России партнерское финансирование не имеет религиозной окраски и в законе (https://vk.cc/cqFkYj) подчеркнуто, что для участников этой модели нет ограничений по национальным, конфессиональным и другим социальным признакам — получать услуги смогут все желающие.



В Башкортостане интерес к эксперименту уже проявил ряд банков и лизинговых компаний. Включение в пилотную зону — хорошо для имиджа республики и ее позиционирования как активного региона в развитии новых направлений международных экономических связей.



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