В Межвузовском кампусе откроются лаборатории диагностики и лечения наследственных и патологических заболеваний

А руководит этим проектом доктор биологических наук, член-корреспондент РАО, академик Академии наук РБ, заведующий кафедрой генетики и фундаментальной медицины Уфимского университета, директор Института биохимии и генетики УФИЦ РАН, ведущий специалист РФ в области популяционной и медицинской генетики Эльза Хуснутдинова. Профессор Уфимского университета по версии рейтингового издания Research.com вошла в топ-5 лучших ученых-генетиков России.

Эльза Хуснутдинова курирует проект Евразийского НОЦ «Геномика и цифровые системы предиктивной аналитики для персонализированной медицины». В 2020 году она совместно с группой ученых выиграли мегагрант Правительства России «Разработка высокопроизводительных вычислительных инструментов для комплексного анализа мультиомиксных данных и развития персонализированной медицины». Таких победителей было всего несколько десятков из более чем 500 претендентов. Проект расширит коллекции генетических и иных данных биобанка УФИЦ РАН и позволит совершать новые открытия в области молекулярно-генетических основ наследственных и многофакторных заболеваний.

– Конечная цель исследований –– создать для каждого жителя республики и страны свой генетический паспорт. Его возможности безграничны: начиная от дородовой ДНК-диагностики и индивидуальной реакции на те или иные медпрепараты и заканчивая расчетами рисков возникновения у человека тех или иных заболеваний, – говорит Эльза Камилевна.

В настоящее время Эльза Хуснутдинова занимается изучением и развитием ДНК-диагностики болезней, позволяющей выявлять наследственные и мультифакториальные заболевания на ранних стадиях. Под её руководством разработаны и внедрены в практику методы медико-генетического консультирования. За период профессиональной деятельности ей опубликовано 750 научных трудов, в том числе 15 монографий, 10 патентов. Из них 470 в центральной печати и 234 публикации в зарубежной печати. Научную деятельность успешно совмещает с педагогической работой в Уфимском университете науки и технологий.

Справочно:

Работа в рамках проекта «Здоровое долголетие» направлена на открытие Центра Евразийского уровня по проведению фундаментальных и прикладных биомедицинских исследований для развития персонализированной медицины и сохранения активного долголетия.

Создание Геномного центра позволит Уфимскому университету стать отраслевым и региональным лидером в области профилактики и лечения заболеваний с применением персонализированного подхода, в том числе на основе применения искусственного интеллекта.