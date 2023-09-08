Вам поможет координатор

В Стерлитамаке координатором фонда помощи участникам СВО работает Айгуль Гумерова, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, многодетная мама и просто человек, рядом с которым светло.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и погибших от ранений бойцов.

Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации (в том числе протезирование) и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.

При необходимости фонд поможет с организацией долговременного ухода на дому за тяжелоранеными и будет заботиться обо всех семьях участников СВО, погибших в ходе спецоперации.

Кроме того, важно и содействие фонда с некоммерческими и волонтёрскими организациями, помогающими ветеранам СВО и их семьям.

В Стерлитамаке все эти задачи возложены на социального координатора фонда господдержки «Защитники Отечества» Айгуль Гумерову.

– Фонд работает по принципу единого окна, – объясняет Айгуль. – То есть участникам СВО или их семьям достаточно обратиться к нам с заявлением и первичными документами, а наши специалисты возьмут обращение в работу и сами подадут далее все необходимые заявления, получат справки и так далее, с учётом персональной жизненной ситуации. Координаторы фонда являются связующим звеном между гражданами и профильными ведомствами, а также органами власти.

Всего в России приступили к работе три тысячи персональных координаторов госфонда, из них 40 – в Республике Башкортостан. Все они прошли первоначальный тщательный отбор и последующее обучение в Казани, каждый из них постоянно на связи с кураторами и в курсе всех изменений, касающихся их подопечных. Заметим, к концу года количество координаторов по стране увеличится втрое.

В составе координаторов фонда – жёны и матери военнослужащих, социальные работники, волонтёры. На них ежедневно ложатся серьезные задачи, к ним приходят люди со своими чаяниями, вопросами, иногда просто за моральной поддержкой и добрым словом. В Стерлитамаке уже приняты первые заявления, по ним ведётся работа.

– 12 лет я проработала в социальной сфере, каждый день дарила внимание и заботу тем, кому она была остро необходима, – говорит Айгуль Гумерова. – Сейчас, видя ситуацию в мире, чувствую, что не должна остаться в стороне, поэтому, когда мне предложили стать кандидатом на должность социального координатора ,я ни минуты не сомневалась.

«Айгуль Хазинуровна, как же мы теперь без вас?, – спросили мои подопечные, проживающие в психоневрологическом интернате. И тут же сами себе ответили на этот вопрос : «Ну конечно, им, ребятам вернувшимся с войны, ваша помощь будет больше необходима! Когда все закончится, возвращайтесь снова к нам!». После окончания Стерлитамакского педагогического института я работала в детском саду, затем в психоневрологическом интернате – специалистом по реабилитационной работе в социальной сфере. Я многодетная мама.

– С какими вопросами к Вам обращаются?

– С разными. Вплоть до установки газового оборудования (кстати, через администрацию города это можно сделать бесплатно).Помогаю вагнеровцам , например , сейчас оформляем инвалидность уволенному участнику СВО ЧВК «Вагнер». Приглашаю семьи участников СВО на многие мероприятия проходящие в нашем городе. Для нас важно их активное участие в жизни города, в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Летом мне доверили мероприятие ко Дню ветеранов боевых действий: я была ведущей. Часто проводим встречи с семьями погибших: этим людям необходимо ощущать участие и поддержку горожан.

– Расскажите о планах фонда.

– Наша первоочередная задача – создать собственную базу данных участников СВО и их семей. Это необходимо для дальнейшей работы с ними, для того, чтобы своевременного информировать их об изменениях в законодательстве и в перечне мер поддержки, давать разъяснения по ним. Это достаточно большой объём информации, поэтому получателям господдержки будет удобно, если специалисты всё это своевременно будут им разъяснять. И для этого они как можно скорее, должны обратиться к нам.

Кстати, помощь могут получить не только граждане, принимающие участие в СВО с 24 февраля 2022 года, но и те, кто встал на защиту интересов Донбасса ещё в 2014 году. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы – с 9 до 18 часов.

В Стерлитамаке вас ждут по адресу: ул. Худайбердина, 122. Время работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12 до 13 часов.