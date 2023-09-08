Встреча с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым

В.Путин: Как дела, Артём Алексеевич? С чего начнём?

А.Здунов: Я бы рассказал про повестку.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за возможность доложить, как мы работаем в Мордовии, как живём.

Работаем в общей федеральной повестке. Это наращивание экономического потенциала, промышленности. Конечно же, повестка специальной военной операции – помощь нашим бойцам, членам их семей. Помогаем регионам, где ещё сохраняется угроза жизни и здоровью людей.

Самое главное – сейчас обратили внимание на промышленность, на рост промышленного потенциала. Я сам лично выезжаю на предприятия, смотрю, особенно те, которые сейчас производят для оборонно-промышленного комплекса, производственные программы вместе готовим. У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, – 100 процентов предприятия у нас загружены.

Я сейчас тоже расскажу о том, как мы с кадровыми вопросами справляемся и как на это выходим.

Ключевыми отраслями у нас остаются тяжёлое машиностроение, химическое машиностроение, вагоностроение, электротехника – всегда была традиционно в Мордовии, сельское хозяйство и новые инновационные производства – фармацевтика.

С Вашим участием мы открывали новое биотехнологическое предприятие. Сейчас стали производить субстанции для производства антибиотиков и противовирусных препаратов. Закрыли ещё одну инвестиционную нишу.

В наших планах создать федеральный биотехнологический центр, потому что при подготовке лекарств не все разработки можно пока сделать в России. Но у нас есть чёткий план, мы его согласовали с Минпромторгом, с Миннауки Российской Федерации, я был у Валерия Николаевича Фалькова, и в программы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» мы будем входить в этом году. Это позволит нам обеспечить лекарственную безопасность страны. Тем более 16 миллиардов мы за короткий период вложили в фармацевтику. Это одно из наших основных направлений.

В соответствии с Вашим поручением продолжаем работу по производству оптоволокна. Нам нужно построить второй завод, тоже закрыть эту инвестиционную нишу. Будем подаваться в трёхлетний бюджет, чтобы по программе Минпрома «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» это у нас реализовалось.

Создаём особую экономическую зону. Она будет первая в республике.

В.Путин: Она уже создана?

А.Здунов: Нет. Первая в республике. Я тогда Вам докладывал, что мы начали готовить территорию, территория самого крупного светотехнического предприятия в Советском Союзе – завод «Светотехника», ещё в лихие 90-е годы была заложена, перезаложена и перепродана. Мы навели порядок с землёй, и поэтому сейчас с АФК «Система» – это будет наш основной инвестор – создаём особую экономическую зону. Документы уже подготовлены, [направлены] в Минэкономразвития. Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал. Тем более такие темы, как радиоэлектроника, вплоть до радионавигационного оборудования, радиолокации – всё будет производиться.

Кроме того, по заводам, которые у нас разворачиваются из новых предприятий. Мы очень дружно работаем совместно с ФМБА, с Вероникой Игоревной [Скворцовой]. Было Ваше поручение по модернизации служб крови. Мы создаём федеральный центр, в котором будем работать с производством плазмы. Она нужна для того, чтобы, во-первых, делать лекарства, научные разработки, диагностические реагенты. И клинические запасы плазмы тоже будем значительно, кратно увеличивать из года в год. Это будет помогать в том числе и нашим бойцам, тем, кто проходит реабилитацию, лечение. В случае больших вирусных атак, которые у нас были, плазма – это незаменимая вещь.

Прошлый год у нас прошёл под знаком предпринимательства. Мы впервые за десять лет увеличили количество бизнеса. Бизнес стал притекать. Работаем над инвестиционным климатом и активно участвуем в программе «Малое и среднее предпринимательство», которую лично курируют Андрей Рэмович Белоусов, Минэкономразвития.

Мы, кстати, одними из первых внедрили региональный инвестиционный стандарт. Ставим задачу, чтобы у нас больше в производственном малом бизнесе работало людей, потому что промышленные задачи достаточно обширные, а чтобы переток кадров был гармоничным, проще из людей с рабочими специальностями переводить на промышленные предприятия, если есть такие задачи, которые мы перед собой ставим, нежели, допустим, из сферы торговли, сферы услуг. Поэтому обучаем, все профтехучилища у нас на это сейчас нацелены.

Большое спасибо, что в прошлом году сняли бюджетные меры принуждения и запреты на капвложения, и республика сразу «вздохнула». Мы даже смотрим сейчас просто по росту инвестиций в основной капитал, что было в прошлом году – сдержанно, и сейчас – 34 процента только уже с начала года мы фиксируем.

Приступили сразу к реализации 32 новых инвестиционных проектов почти на 100 миллиардов. Это и дополнительные рабочие места.

В.Путин: За региональным бюджетом нужно посматривать.

А.Здунов: Для этого надо наращивать налоги, поэтому мы сразу нацелили на экономику, чтобы был возврат.

Самое главное – высокооплачиваемые рабочие места позволяют привлекать специалистов, чтобы был приток кадров и с демографией мы могли справиться, потому что для нас это остаётся пока существенной проблемой.

В.Путин: Да.

А.Здунов: Обратили внимание на работу нашего университета с промышленными предприятиями. Они практически и качественно сейчас работают с более полусотней предприятий и тоже наполовину увеличили свой внебюджетный фонд.

Вообще, считаем, что в современной экономике невозможно без развития университета. Мы в очень тесном сотрудничестве с университетом сейчас находимся.

Кстати, создаём второй региональный центр по интеллектуальной собственности. Валентина Ивановна Матвиенко курирует этот вопрос.

Будем заниматься профессиональной экспертизой заявок на товарные знаки.

За последний период, за последний год, мы существенно увеличили количество патентов, больше чем наполовину. У нас исключительные права на индивидуальную собственность, в шесть раз мы увеличили [количество] тех, кто ими пользуется, а это тоже деньги предприятий, их ставят на балансовый учёт. То есть этой темой занимаемся серьёзно.

Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас многие говорят про нехватку рабочих рук, потому что новые проекты появляются, я знаю, с коллегами-губернаторами общаюсь. У нас есть проект, который, считаем, поможет и в долгосрочной перспективе. Наши фармацевты – крупные предприятия, начиная с садиков, делают лаборатории, где дети изучают профессии: юный биолог, юный химик, лаборант. Такие лаборатории безопасны, опыты проводят с бактериями, с кровью. Но самое главное, они готовятся стать специалистами. Школьные, студенческие экскурсии профессиональные делаем на предприятия. Это всё нам позволило в прошлом году войти в тройку регионов по уровню образования.

Агентство стратегических инициатив Вам докладывало индекс и рейтинг качества жизни – вот мы в тройке субъектов, самое главное, вторые по выявлению талантов, работы с ними и третьи по результативности участия во всероссийских и международных олимпиадах.

Насчёт кадров хотел ещё сказать, что отличная программа «Профессионалитет» Минпросвещения, которая нам позволяет также подбирать людей, подготавливать их в профтехучилищах и направлять на наши предприятия. С текущего года у нас работает совет работающей молодёжи. Ребят, которые настроены на созидательный труд, на развитие страны, мы активно поддерживаем. Самое главное, их поддерживает Фонд президентских грантов. Совет тоже даёт свои результаты.

Очень кратко хотел сказать, что мы работаем и с теми, кто сейчас отбывает наказание в соответствующих учреждениях. У нас, в Мордовии, самая большая концентрация таких учреждений.

В.Путин: И трудоустройство после освобождения – тоже самое большое по сравнению с другими регионами.

А.Здунов: Да, мы показываем опыт и стараемся сейчас с ФСИНом этот опыт распространить. Кстати, Агентство стратегических инициатив тоже помогает нам. Просто загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь. Кстати, для женщин это тоже очень важно – там и швейное производство, и строительная работа. Мы считаем, что получается: с трёх до 42 процентов увеличили трудоустройство.

По сельскому хозяйству тоже наращиваем резервы. В прошлом году – 113 процентов рост, в этом году планируем рост. Большое спасибо за поддержку по сдерживанию цен на удобрения, потому что это позволило нам качественно агротехнический период завершить, внести необходимые удобрения, качественно это сделать. Мы формируем наш безопасный резерв, помогаем тем регионам, где сейчас пока сложно заниматься сельским хозяйством по ряду причин, и 80 процентов экспорта у нас – продукция сельского хозяйства, то есть фактически в продовольственную безопасность страны свою лепту вносим.

Было Ваше поручение заниматься органическим земледелием – в топ-5 регионов входим уверенно. Поручение выполняем.

В.Путин: Это дорогое занятие.

А.Здунов: Но оно очень востребовано в исламских странах, потому что продукция органического земледелия и мясного земледелия очень схожа с продукций халяль. Поэтому при определённом подходе, на форуме в Казани мы презентовали, продажи у нас увеличиваются.

По Вашему поручению в этом году приступаем к строительству межмуниципального комбината по переработке отходов. Это будет глубокая переработка. Там будет утилизация только «хвостов». Всё остальное, вплоть до RDF-топлива, будет у нас делаться. Будем заявляться и на следующий год по этой программе, работать с так называемыми зелёными облигациями регионального оператора. Поэтому я думаю, что те меры, которые Правительством были приняты, они были очень своевременны.

Вы ставили задачу – к 2030 году чтобы все перешли на современную модель переработки и утилизации отходов. Мы это сделаем благодаря этой программе к 2026 году. Модельная программа в Мордовии будет.

Уважаемый Владимир Владимирович, в течение двух лет благодаря Вашей поддержке в принципе с финансами был наведён порядок в части избавления от залогов: в 18 раз мы снизили наши задолженности перед бизнесом, в пять раз у нас снижена доля коммерческих кредитов и, конечно, на треть – госдолг.

Работу продолжаем, потому что всё это влияет и на уровень жизни, и на заработные платы, и на развитие республики. Ещё раз хочу сказать: республика после этого «вздохнула».

По демографии – знаю, что у нас существенные вопросы сейчас и по рождаемости. Мы одними из первых вступили в проект по благословению Святейшего патриарха, поддерживаем сейчас беременных женщин и их семьи, начиная с доабортного консультирования. Очень важно – врачей обучаем: как встречают беременных, как их сопровождают. У нас есть первые тоже результаты: на 42 процента мы снизили аборты в прошлом году, потому что нам из этой ситуации надо выбираться, несмотря на эти все «ямы», это всё понятно, но смотреть в будущее.

В.Путин: Проблемы какие видите на сегодня?

А.Здунов: Я считаю, что основная проблема – в финансах. Надо по финансам до конца разобраться, с бюджетом. Бюджет должен быть стабильным, потому что пока мы остаёмся дотационным [регионом]. Тренд на то, что, конечно, мы должны быть в этом плане суверенны. Но для этого надо пройти ещё определённый путь – наращивание собственных доходов. Поэтому сейчас все основные направления – на развитие экономики.

Демография – демография сложная. Для рождённых, для беременных женщин – для них надо сейчас создавать условия, чтобы люди оставались и чтобы люди не уезжали. Я только что сказал про тренд: как только нужны специалисты и новые инвестпроекты, сразу люди или не уезжают, или переезжают из других регионов. Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты.

По промышленному производству, конечно, чтобы инвестиции потом сопровождались ростом индекса промышленного производства.

В.Путин: Что по жилищно-коммунальному хозяйству?

А.Здунов: Основное – сети. Потому что сети изношены.

В.Путин: Уличные канализации?

А.Здунов: Уличные канализации. Сейчас очень внимательно смотрим проект: входить ли нам в концессию или постараться самим сформировать организацию. Потому что в конечном счёте это будет ложиться на тарифы, а значит, на расходы рядового гражданина. Поэтому в данном случае, несмотря на то что мы вложили средства по нашей программе социально-экономического развития, работы там много. Это один из приоритетов.

В.Путин: Хорошо.